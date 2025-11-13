Откройте для себя Бурсу — жемчужину Турции! Вас ждут живописные мечети, восточные базары и незабываемые панорамы. А мы наполним знакомство с ними глубоким смыслом и новыми впечатлениями.
Вы попробуете знаменитый кебаб из Бурсы, пройдёте по Шёлковому пути и непременно полюбите город, где история и природа сливаются воедино.
Описание экскурсии
Это путешествие станет ярким дополнением вашего отдыха в Стамбуле и подарит множество ярких впечатлений — от природы, истории, культуры и гастрономии. В программе:
- Поездка на канатной дороге к подножию горы Улудаг, откуда открываются потрясающие панорамы города
- Обед в традиционном ресторане с блюдами местной кухни (барбекю)
- Посещение фабрики восточных сладостей, где можно продегустировать и приобрести свежие рахат-лукум, баклаву и другие лакомства
- Прогулка по Шёлковому пути — старинному торговому маршруту, где сохранились караван-сараи и лавки с шёлком и сувенирами
- Осмотр знаменитой Зелёной мечети (Yeşil Camii) и мавзолея — одного из главных символов Бурсы в стиле ранней османской архитектуры
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе туристического класса
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входит:
— трансфер (возможен только из отелей, расположенных в районе Фатих, Бейоглу, Шишли)
— обед
— билет на канатную дорогу
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Менеджер — Организатор в Стамбуле
О нас: 10 лет опыта работы в Турции в сфере туризма— от Стамбула до других городов Турции. У нас надёжные партнёры и лицензированные гиды Сотрудничаем только с официально сертифицированными профессионалами. Наши гиды ведут
