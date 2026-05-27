Для тех, кто уже увидел главное в Стамбуле и хочет погрузиться в аутентичное
Атмосферный Балат — это яркие улочки, древние храмы и подлинная жизнь старого Стамбула. На экскурсии вы узнаете, как здесь веками мирно сосуществовали христиане и иудеи. Увидите знаменитые цветные дома и старинные церкви.
Заглянете в тихие дворики и почувствуете атмосферу города, где история и современность переплетаются на каждом шагу.
Описание экскурсии
Резиденция Вселенского патриарха. Вы увидите духовный центр православного мира. Я расскажу о Вселенском патриархате, его значении для христианства и событиях, которые происходили здесь на протяжении веков.
Греческий лицей. Вы окажетесь у одного из самых необычных зданий района и узнаете о жизни греческой общины и системе образования в османскую эпоху.
Цветные дома Балата. Прогуляетесь по улицам со знаменитыми разноцветными фасадами. Сделаете фотопаузу и услышите о том, как район превратился в один из самых атмосферных уголков Стамбула.
История еврейской общины. Узнаете, как в Балате поселились сефарды, каким образом складывалась жизнь разных народов и почему этот квартал стал местом пересечения культур.
Болгарская железная церковь. Увидите необычный храм, разберётесь, почему его построили из металла и как он оказался на берегу Золотого Рога.
Набережная Золотого Рога. Завершите прогулку у воды с видами на залив и сможете задать любые вопросы о Стамбуле и его жизни сегодня.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хассан — ваш гид в Стамбуле
На сайте с 2026 года
Я живу в Стамбуле с 2020 года. Получил образование и лицензию гида от Министерства культуры и туризма Турции. Постоянно совершенствую свои исторические и языковые знания.
Мне хочется, чтобы путешественники прочувствовали страну
изнутри, узнали, как здесь устроена жизнь, прониклись любовью к Турции и Стамбулу — поэтому я стал гидом.
Мне нравится не просто рассказывать сухие исторические факты, а быть в диалоге с путешественниками, передавать знания и советы.
