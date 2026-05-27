Мои заказы

Колоритный Балат: три религии и одна история

Для тех, кто уже увидел главное в Стамбуле и хочет погрузиться в аутентичное
Атмосферный Балат — это яркие улочки, древние храмы и подлинная жизнь старого Стамбула. На экскурсии вы узнаете, как здесь веками мирно сосуществовали христиане и иудеи. Увидите знаменитые цветные дома и старинные церкви.

Заглянете в тихие дворики и почувствуете атмосферу города, где история и современность переплетаются на каждом шагу.
Колоритный Балат: три религии и одна история
Колоритный Балат: три религии и одна история
Колоритный Балат: три религии и одна история

Описание экскурсии

Резиденция Вселенского патриарха. Вы увидите духовный центр православного мира. Я расскажу о Вселенском патриархате, его значении для христианства и событиях, которые происходили здесь на протяжении веков.

Греческий лицей. Вы окажетесь у одного из самых необычных зданий района и узнаете о жизни греческой общины и системе образования в османскую эпоху.

Цветные дома Балата. Прогуляетесь по улицам со знаменитыми разноцветными фасадами. Сделаете фотопаузу и услышите о том, как район превратился в один из самых атмосферных уголков Стамбула.

История еврейской общины. Узнаете, как в Балате поселились сефарды, каким образом складывалась жизнь разных народов и почему этот квартал стал местом пересечения культур.

Болгарская железная церковь. Увидите необычный храм, разберётесь, почему его построили из металла и как он оказался на берегу Золотого Рога.

Набережная Золотого Рога. Завершите прогулку у воды с видами на залив и сможете задать любые вопросы о Стамбуле и его жизни сегодня.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хассан
Хассан — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Стамбуле с 2020 года. Получил образование и лицензию гида от Министерства культуры и туризма Турции. Постоянно совершенствую свои исторические и языковые знания. Мне хочется, чтобы путешественники прочувствовали страну
читать дальшеуменьшить

изнутри, узнали, как здесь устроена жизнь, прониклись любовью к Турции и Стамбулу — поэтому я стал гидом. Мне нравится не просто рассказывать сухие исторические факты, а быть в диалоге с путешественниками, передавать знания и советы.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Колоритный Балат: три религии и одна история»

Стамбул 3 в 1: Старый город, Босфор и район Балат
Пешая
На пароме
6 часов
133 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Стамбул 3 в 1: Старый город, Босфор и район Балат
Увидеть достопримечательности, прокатиться на пароме и погулять по кварталу с разноцветными домами
Начало: На площадь Султанахмет
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€39 за человека
Многоликий Стамбул: район Балат
Пешая
2 часа
127 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Многоликий Стамбул: район Балат
Погрузиться в атмосферу старинного мультикультурного квартала в центре турецкой столицы
Начало: На Египетском базаре
Расписание: ежедневно в 15:15
31 мая в 15:15
1 июн в 15:15
€33 за человека
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
Пешая
Канатная дорога
На пароме
4 часа
292 отзыва
Фотопрогулка
до 9 чел.
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
Красочные дома, радужные ступеньки и антикварные лавки ждут вас в Балате! Сделайте атмосферные снимки и насладитесь духом неклассического Стамбула
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: ежедневно в 09:00
2 июн в 09:00
3 июн в 09:00
€52 за человека
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
Пешая
6 часов
-
25%
227 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
Открыть самую яркую грань города, заглянуть на восточные рынки и посетить мечеть Сулеймание
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€263€350 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €150 за экскурсию