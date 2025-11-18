Эта прогулка посвящена Босфору — артерии Стамбула, без которой история города была бы совершенно другой. Вы пересечете пролив на кораблике и насладитесь лучшими видами, прогуляетесь по набережным районов Кадыкёй и Ускюдар. Полюбуетесь многогранной архитектурой азиатской части города, посетите знаменитый хамам и оцените повседневную жизнь Стамбула. .

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Стамбул с Босфора

Мы встретимся на причале европейской части города — за 20 минут поездки по Босфору вы рассмотрите полуостров с самого впечатляющего ракурса, а я расскажу о красивой и романтичной легенде, которая дала название проливу.

Такой разный Кадыкёй

Вы полюбуетесь видами Босфора и Мраморного моря и услышите любопытные истории, связанные с районом

Пройдёмся по улочке, где рядом уживаются люди разных культур и религий

По пути встретим храмы нескольких конфессий и зайдём в церковь, где проходил четвёртый Вселенский собор

Вы отведаете вкусностей в знаменитой кондитерской

И побываете в районе Мода — заглянете в красивые сувенирные лавочки и насладитесь видами набережной

Архитектура Ускюдара

В старинном Ускюдаре вы встретите творение великого архитектора Синана — мечеть, построенную в честь дочери Сулеймана Великолепного

Посмотрите на знаменитую Девичью башню и услышите связанные с ней легенды

Мы отправимся в знаменитый хамам, где вы не только почувствуете себя местным жителем, но и познакомитесь с историей этого места

А напоследок можем отведать балык экмек — одно из традиционных блюд турецкой кухни

Организационные детали

Дополнительные расходы: поездка на кораблике, кофе в кондитерской и балык экмек, посещение хамама. Всё вместе — около 90–100 лир.