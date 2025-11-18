Эта прогулка посвящена Босфору — артерии Стамбула, без которой история города была бы совершенно другой.
Вы пересечете пролив на кораблике и насладитесь лучшими видами, прогуляетесь по набережным районов Кадыкёй и Ускюдар.
Полюбуетесь многогранной архитектурой азиатской части города, посетите знаменитый хамам и оцените повседневную жизнь Стамбула. .
Вы пересечете пролив на кораблике и насладитесь лучшими видами, прогуляетесь по набережным районов Кадыкёй и Ускюдар.
Полюбуетесь многогранной архитектурой азиатской части города, посетите знаменитый хамам и оцените повседневную жизнь Стамбула. .
Описание экскурсии
Стамбул с Босфора
Мы встретимся на причале европейской части города — за 20 минут поездки по Босфору вы рассмотрите полуостров с самого впечатляющего ракурса, а я расскажу о красивой и романтичной легенде, которая дала название проливу.
Такой разный Кадыкёй
- Вы полюбуетесь видами Босфора и Мраморного моря и услышите любопытные истории, связанные с районом
- Пройдёмся по улочке, где рядом уживаются люди разных культур и религий
- По пути встретим храмы нескольких конфессий и зайдём в церковь, где проходил четвёртый Вселенский собор
- Вы отведаете вкусностей в знаменитой кондитерской
- И побываете в районе Мода — заглянете в красивые сувенирные лавочки и насладитесь видами набережной
Архитектура Ускюдара
- В старинном Ускюдаре вы встретите творение великого архитектора Синана — мечеть, построенную в честь дочери Сулеймана Великолепного
- Посмотрите на знаменитую Девичью башню и услышите связанные с ней легенды
- Мы отправимся в знаменитый хамам, где вы не только почувствуете себя местным жителем, но и познакомитесь с историей этого места
- А напоследок можем отведать балык экмек — одно из традиционных блюд турецкой кухни
Организационные детали
Дополнительные расходы: поездка на кораблике, кофе в кондитерской и балык экмек, посещение хамама. Всё вместе — около 90–100 лир.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Кадыкёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 1259 туристов
Я Мария. Историк и гид по образованию. Живу в этом городе больше 20 лет. Буду рада поделиться своими знаниями, наблюдениями и опытом проживания в этом городе. Он меня поражает и удивляет
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень подумайте, прежде чем бронировать эту экскурсию и тратить свое время.
Долгая пешеходная, месиа более чем странные, сначала долго на обще твеннлм транспорте, плтом вдоль моря с мусорными баками.
Рассказ мягко говоря
Долгая пешеходная, месиа более чем странные, сначала долго на обще твеннлм транспорте, плтом вдоль моря с мусорными баками.
Рассказ мягко говоря
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Мария, спасибо большое за экскурсию!
Во-первых, классный маршрут, во-вторых, очень интересно слушать.
Мы поговорили о прошлом, настоящем и будущем Стамбула. В-третьих, посмотрели на город глазами местных жителей со всеми радостями и горестями, а это совсем другое погружение) спасибо!
Сожалеем только о том, что не смогли забронировать в начале нашего путешествия ❤️
Во-первых, классный маршрут, во-вторых, очень интересно слушать.
Мы поговорили о прошлом, настоящем и будущем Стамбула. В-третьих, посмотрели на город глазами местных жителей со всеми радостями и горестями, а это совсем другое погружение) спасибо!
Сожалеем только о том, что не смогли забронировать в начале нашего путешествия ❤️
+2
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Ю
Прекрасный гид! Интеллигентная,очень эрудированная,удивительно интересный собеседник. Помимо экскурсии,помогла даже с выбором ресторанчика для обеда🙏огромное спасибо за внимание и заботу 🩷
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Р
Были на экскурсии в начале сентября 2025г. Мария потрясающий гид и теплый душевный человек, располагающий к общению. Очень интересная, познавательная экскурсия, узнали много новых интересных фактов о Стамбуле и особенно
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И
Мария приятная и отзывчивая дама, сориентировала по многим вопросам, выходящим за рамки экскурсии. Сам маршрут тоже интересен: увидели азиатскую часть, оказалось, что мы вообще не так себе представляли Стамбул, экскурсия разносторонняя. Информации много, она не всегда усваивалась нами)))) может быть из-за жары!
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Экскурсия с Марией нам очень понравилась! Мы увидели жизнь Стамбула изнутри, одного из районов) Побывали на прекрасной набережной, в красивом районе Мода. Во время прогулки, Мария нам рассказала очень много интересных исторических фактов и новостей сегодняшних дней. Было приятно общаться и время пролетело незаметно!
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