Пройтись по Стамбулу с личным гидом на машине — самый лучший вариант узнать о городе много важного, у вас будет личный шофер с трансфером, потому что посещаемые вами места будут далеко друг от друга, этот тур будет на двух континентах города Европа и Азия. Это не стандартный тур, колоритные и исторические места вне полуострова.
Описание трансфер
Об экскурсии: Пройтись по Стамбулу с личным гидом на машине — самый лучший вариант узнать о городе много важного, у вас будет личный шофер с трансфером, потому что посещаемые вами места будут далеко друг от друга, этот тур будет на двух континентах города Европа и Азия. Это не стандартный тур, колоритные и исторические места вне полуострова. Программа: 1) Колоритный район Балат 2) Византийские церкви (Фенериум, Влахерна) 3) Канатная дорога 4) Холм Пьер-Лотти смотровая площадка 5) Греческий квартал 6) Исторический Ускюдар и Кузгунджук 7) Армянский квартал 8,9) смотровая площадка Чамлыджа и мечеть Чамлыджа, которая на холме, на самой высокой точке Стамбула VIP-трансфер: Mercedes Benz Vito или же Volkswagen Transporter. Важная информация:
• Возможна оплата программы на месте:
наличными USD, EUR, RUB, TRY — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колоритный район Балат
- Византийские церкви (Фенериум, Влахерна)
- Канатная дорога
- Холм Пьер-Лотти смотровая площадка
- Греческий квартал
- Исторический Ускюдар и Кузгунджук
- Армянский квартал
- Смотровая площадка Чамлыджа
- Мечеть Чамлыджа
Что включено
- Гид
- VIP-трансфер
Что не входит в цену
- Личные затраты
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными USD, EUR, RUB, TRY
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всё было просто отлично! Микроавтобус очень комфортабельный! Провезли по очень красивым местам. НИКОГДА сам не найдешь и не объедешь! Однозначно Must have!
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A
Всё было просто отлично! Микроавтобус очень комфортабельный! Провезли по очень красивым местам. НИКОГДА сам не найдешь и не объедешь! Однозначно Must have!
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M
Все четко и пунктуально. Рекомендую.
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В
Все четко и пунктуально. Рекомендую.
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К
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