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Колоритный Стамбул: VIP-трансфер с гидом

Исторические и колоритные места Стамбула на индивидуальной экскурсии
Пройтись по Стамбулу с личным гидом на машине — самый лучший вариант узнать о городе много важного, у вас будет личный шофер с трансфером, потому что посещаемые вами места будут далеко друг от друга, этот тур будет на двух континентах города Европа и Азия. Это не стандартный тур, колоритные и исторические места вне полуострова.
5
5 отзывов
Колоритный Стамбул: VIP-трансфер с гидом
Колоритный Стамбул: VIP-трансфер с гидом
Колоритный Стамбул: VIP-трансфер с гидом

Описание трансфер

Об экскурсии: Пройтись по Стамбулу с личным гидом на машине — самый лучший вариант узнать о городе много важного, у вас будет личный шофер с трансфером, потому что посещаемые вами места будут далеко друг от друга, этот тур будет на двух континентах города Европа и Азия. Это не стандартный тур, колоритные и исторические места вне полуострова. Программа: 1) Колоритный район Балат 2) Византийские церкви (Фенериум, Влахерна) 3) Канатная дорога 4) Холм Пьер-Лотти смотровая площадка 5) Греческий квартал 6) Исторический Ускюдар и Кузгунджук 7) Армянский квартал 8,9) смотровая площадка Чамлыджа и мечеть Чамлыджа, которая на холме, на самой высокой точке Стамбула VIP-трансфер: Mercedes Benz Vito или же Volkswagen Transporter. Важная информация:

• Возможна оплата программы на месте:

наличными USD, EUR, RUB, TRY — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.

Каждый день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колоритный район Балат
  • Византийские церкви (Фенериум, Влахерна)
  • Канатная дорога
  • Холм Пьер-Лотти смотровая площадка
  • Греческий квартал
  • Исторический Ускюдар и Кузгунджук
  • Армянский квартал
  • Смотровая площадка Чамлыджа
  • Мечеть Чамлыджа
Что включено
  • Гид
  • VIP-трансфер
Что не входит в цену
  • Личные затраты
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Возможна оплата программы на месте:
  • Наличными USD, EUR, RUB, TRY
  • Российской картой онлайн
  • Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Всё было просто отлично! Микроавтобус очень комфортабельный! Провезли по очень красивым местам. НИКОГДА сам не найдешь и не объедешь! Однозначно Must have!
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A
Всё было просто отлично! Микроавтобус очень комфортабельный! Провезли по очень красивым местам. НИКОГДА сам не найдешь и не объедешь! Однозначно Must have!
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M
Все четко и пунктуально. Рекомендую.
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В
Все четко и пунктуально. Рекомендую.
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К
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