Об экскурсии: Пройтись по Стамбулу с личным гидом на машине — самый лучший вариант узнать о городе много важного, у вас будет личный шофер с трансфером, потому что посещаемые вами места будут далеко друг от друга, этот тур будет на двух континентах города Европа и Азия. Это не стандартный тур, колоритные и исторические места вне полуострова. Программа: 1) Колоритный район Балат 2) Византийские церкви (Фенериум, Влахерна) 3) Канатная дорога 4) Холм Пьер-Лотти смотровая площадка 5) Греческий квартал 6) Исторический Ускюдар и Кузгунджук 7) Армянский квартал 8,9) смотровая площадка Чамлыджа и мечеть Чамлыджа, которая на холме, на самой высокой точке Стамбула VIP-трансфер: Mercedes Benz Vito или же Volkswagen Transporter. Важная информация:

• Возможна оплата программы на месте:

наличными USD, EUR, RUB, TRY — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.