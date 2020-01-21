Стамбул очаровывает каждого, кто его посещает. В компании близкого человека впечатления становятся ярче. На этой индивидуальной фото-прогулке ваши эмоции и любовь к городу будут запечатлены на пленке. Вы сами выбираете маршрут: пёстрый Балат или исторический Султанахмет. По пути вы услышите интересные истории о местной жизни. Через две недели получите 70-80 профессионально обработанных фотографий

Описание фото-прогулки

Стамбул, любовь, вы

Чтобы каждая love-story была оригинальной и подходила под предпочтения путешественников, я предлагаю вам самостоятельно выбрать места для фотосессии. Мы можем отправиться в пёстрый и самобытный Балат, который станет для ваших снимков одной сплошной декорацией. А можем навестить Султанахмет: сделать кадры у одного из символов города — мечети Сулеймание, заглянуть на Гранд-базар и отыскать самые фотогеничные локации на тесных торговых улочках квартала. Наша прогулка будет лёгкой и дружеской — по пути я поделюсь увлекательными историями о местном менталитете, порядках, а также расскажу о плюсах и минусах жизни здесь.

Организационные детали