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  4. Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулка

Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки

Владислав
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Владислав – ваш гид
Восточный город накладывает свои чары на всякого в него въезжающего.

А если вы навещаете Стамбул вместе с близким человеком — держитесь, ведь любовь удваивает яркие впечатления.

Это сплетение ваших эмоций друг к другу и к городу я хочу запечатлеть на душевной фото-прогулке: вы выберете маршрут, и мы отправимся по пёстрым улицам сохранять ваши чувства на фотоплёнке.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулка
Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулка

Что вас ожидает

Стамбул, любовь, вы
Чтобы каждая love-story была оригинальной и подходила под предпочтения путешественников, я предлагаю вам самостоятельно выбрать места для фотосессии. Мы можем отправиться в пёстрый и самобытный Балат, который станет для ваших снимков одной сплошной декорацией. А можем навестить Султанахмет: сделать кадры у одного из символов города — мечети Сулеймание, заглянуть на гранд-базар и отыскать самые фотогеничные локации на тесных торговых улочках квартала. Наша прогулка будет лёгкой и дружеской — по пути я поделюсь увлекательными историями о местном менталитете, порядках, а также расскажу о плюсах и минусах жизни здесь.

Организационные детали

  • За 2 часа вы получите более 70-80 фото в цветокоррекции и ретуши
  • В экскурсию не включены входные билеты в достопримечательности (по вашему желанию)
Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулка
Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулка
Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулка
Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулка
Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Дорогие друзья! Если вы решаете, ехать ли в Стамбул — даже не раздумывайте, вы будете в восторге. Это прекрасный город на стыке двух частей света, город двух морей и десятка национальностей, город торговых улочек и закусочных, город с сумасшедшей энергетикой. Я счастлив, что могу не только созерцать эту красоту, но и делиться ею с вами. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 января 2020
2 января заказали фотопрогулку у Влада, договорились встретиться в обед, утром начался дождь и шел практически без перерывов, Влад снимал нас буквально из под полы своей куртки)) честно говоря, не ждала столько хорошо отснятого материала, это именно живые и "дышащие" фотографии, Влад выслал порядка 80 фото, из которых, мне, а я очень вредная, понравилась как минимум половина, а это - результатище! Сроки обработки заняли где то около 10 дней, достаточно быстро для такого кол-ва. Спасибо Владу за теплые воспоминания о нашей поездке!

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