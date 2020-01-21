Стамбул очаровывает каждого, кто его посещает. В компании близкого человека впечатления становятся ярче. На этой индивидуальной фото-прогулке ваши эмоции и любовь к городу будут запечатлены на пленке. Вы сами выбираете маршрут: пёстрый Балат или исторический Султанахмет. По пути вы услышите интересные истории о местной жизни. Через две недели получите 70-80 профессионально обработанных фотографий
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальный подход
- 🕌 Исторические локации
- 💑 Запечатление эмоций
- 🎨 Профессиональная обработка
- 📅 Гибкий выбор маршрута
Что можно увидеть
- Балат
- Сулеймание
- Гранд-базар
Описание фото-прогулки
Стамбул, любовь, вы
Чтобы каждая love-story была оригинальной и подходила под предпочтения путешественников, я предлагаю вам самостоятельно выбрать места для фотосессии. Мы можем отправиться в пёстрый и самобытный Балат, который станет для ваших снимков одной сплошной декорацией. А можем навестить Султанахмет: сделать кадры у одного из символов города — мечети Сулеймание, заглянуть на Гранд-базар и отыскать самые фотогеничные локации на тесных торговых улочках квартала. Наша прогулка будет лёгкой и дружеской — по пути я поделюсь увлекательными историями о местном менталитете, порядках, а также расскажу о плюсах и минусах жизни здесь.
Организационные детали
- В течение двух недель после экскурсии вы получите 70-80 фотографий с цветокоррекцией и ретушью, которые будут загружены на файлообменник Яндек. Диск или Google Drive
- Съёмка проходит на полнокадровую зеркальную камеру Canon 6D
- В экскурсию не включены входные билеты в достопримечательности (по вашему желанию)
- С вами буду я или другой член моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1671 туриста
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
2 января заказали фотопрогулку у Влада, договорились встретиться в обед, утром начался дождь и шел практически без перерывов, Влад снимал нас буквально из под полы своей куртки)) честно говоря, не
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Л
Огромное спасибо Владиславу! У меня совсем не было времени на то, чтобы познакомиться со Стамбулом самостоятельно, но благодаря Владиславу, я увезу с собой не только интересные факты о городе, но и прекрасные фото.
Живой рассказ о городе, его истории, архитектуре, о людях, которые здесь жили и живут. Волшебная прогулка!
Живой рассказ о городе, его истории, архитектуре, о людях, которые здесь жили и живут. Волшебная прогулка!
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Владислав — мастер своего дела! Съёмка прошла легко и непринуждённо — как будто просто гуляли с хорошим другом, в итоге получились волшебные снимки! Мне очень приятно было провести время в его компании)
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Все было супер!:)
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