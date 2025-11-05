Вечерняя экскурсия по Стамбулу: исторический центр + улица Истикляль

Летом в Стамбуле по-настоящему жарко — гулять днём непросто. Поэтому мы собрали маршрут, который позволяет увидеть главное в комфортное время. Вы познакомитесь с ключевыми местами: Голубой мечетью, Ипподромом и Айя-Софией. Прогуляетесь по улице Истикляль и Галатапорту.
Мы не только расскажем о повседневной жизни города, но и поделимся советами, куда стоит сходить утром.
Описание экскурсии
Голубая мечеть
Вы узнаете, почему мечеть стала вершиной османского зодчества. Поговорим об истории, символике и её значении.
Площадь Ипподром
Рядом — Ипподром, древняя арена, где почти тысячу лет решалась судьба города. На площади сохранились памятники римского и византийского времени, которые мы рассмотрим.
Айя-София
Следующая остановка — Айя-София. Вы услышите, как была построена главная церковь Византии.
Современный Стамбул
После исторического центра направимся на площадь Таксим. Погуляем по шумной улице Истикляль: здесь магазины, архитектура разных эпох и ощущение европейского города с восточным темпераментом. Финальная точка — Галатапорт, набережная, где старый порт превратился в модное пространство.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается автобус и трамвай до площади Таксим — около 27 лир за билет (вам понадобится Istanbulkart)
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 18:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Селим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 214 туристов
С 2015 года я работаю в сфере туризма в качестве гида. Окончил университеты Selçuk Üniversitesi и İstanbul Topkapı Üniversitesi, получил 2 высших образования. Могу смело сказать, что я эксперт в своём деле. Провёл более 1000 экскурсий в Турции, в том числе в Стамбуле.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 ноя 2025
Очень интересная, лёгкая экскурсия для первого знакомства с городом, его историей и основными достопримечательностями. Гид Селим очень доступно и просто провел экскурсию, дополнительно дал полезную информацию по тому в какое время лучше посетить то или иное место, как добраться и пр. Однозначно рекомендую. Селиму большое спасибо!
Валентин
4 ноя 2025
Отличная экскурсия по основным достопримечательностям Стамбула, за несколько часов Селим рассказал основные вехи истории, порекомендовал места для посещения, рестораны, кафе и даже угостил чаем и кофе в приятном заведении)) огромное спасибо также за то, что даже после экскурсии Селим оставался на связи и подсказывал. Однозначно рекомендую! 👍👍👍
Татьяна
26 окт 2025
Экскурсия отлично подойдёт тем, кто впервые в Стамбуле и не хочет перегружать мозг историческими хрониками) отличное соотношение информации и просмотра, комфортный темп прогулки, Вы сможете сделать замечательные фотографии в заинтересовавших
Алла
6 окт 2025
Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду! Хорошая подача материала, информации вроде много, но все легко запоминается. Задавали вопросы - на все получили ответы, все очень понравилось. Лучшая экскурсия для первого знакомства с городом:)
М
Мария
26 сен 2025
Все хорошо, благодарим гида за экскурсию. Были большой группой, всем все понравилось🥰
И
Ирина
18 сен 2025
Потрясающая вечерняя экскурсия в самое удобное время: нет очередей и жары.
За три часа обошли полгорода
Все было очень интересно
Спасибо Селиму, он супер!
А
Анастасия
20 авг 2025
У экскурсовода Селима не получилось провести нам экскурсию лично, поэтому он была замена на экскурсовода Али.
Мы ничуть не пожалели. Гид владел русским языком на уровне носителя, очень интересно религиозные аспекты
Е
Евгения
22 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Селиму за незабываемую экскурсию по Стамбулу! Это был не просто рассказ о достопримечательностях — это было настоящее погружение в историю, культуру и атмосферу города.
Гид
Алена
23 июн 2025
очень понравилась экскурсия с Селимом! было много исторической и современной информации.
Селим очень приятный в общении молодой человек, отлично говорит на русском, эрудирован и образован: мы задавали много вопросов и получили
Anna
21 июн 2025
Нам проводил экскурсию Мухаммед, думаю это лучший гид Стамбула!
Отлично говорит по русски, очень интересно, легко, красочно и с юмором рассказывает! Знает хорошие локации для фото! Участлив, поможет, подскажет!
Мы остались очень довольны!!!
С нами заранее связался и организатор и гид, согласовали место встречи!
Экскурсия прошла на высшем уровне! Спасибо!
