Вечерняя экскурсия по Стамбулу: исторический центр + улица Истикляль

Летом в Стамбуле по-настоящему жарко — гулять днём непросто. Поэтому мы собрали маршрут, который позволяет увидеть главное в комфортное время. Вы познакомитесь с ключевыми местами: Голубой мечетью, Ипподромом и Айя-Софией. Прогуляетесь по улице Истикляль и Галатапорту. Мы не только расскажем о повседневной жизни города, но и поделимся советами, куда стоит сходить утром.

Время начала: 18:30

Описание экскурсии

Голубая мечеть

Вы узнаете, почему мечеть стала вершиной османского зодчества. Поговорим об истории, символике и её значении.

Площадь Ипподром

Рядом — Ипподром, древняя арена, где почти тысячу лет решалась судьба города. На площади сохранились памятники римского и византийского времени, которые мы рассмотрим.

Айя-София

Следующая остановка — Айя-София. Вы услышите, как была построена главная церковь Византии.

Современный Стамбул

После исторического центра направимся на площадь Таксим. Погуляем по шумной улице Истикляль: здесь магазины, архитектура разных эпох и ощущение европейского города с восточным темпераментом. Финальная точка — Галатапорт, набережная, где старый порт превратился в модное пространство.

Организационные детали