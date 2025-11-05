Мои заказы

Вечерняя экскурсия по Стамбулу: исторический центр + улица Истикляль

Увидеть знаковые достопримечательности города без дневной суеты и зноя
Летом в Стамбуле по-настоящему жарко — гулять днём непросто. Поэтому мы собрали маршрут, который позволяет увидеть главное в комфортное время. Вы познакомитесь с ключевыми местами: Голубой мечетью, Ипподромом и Айя-Софией. Прогуляетесь по улице Истикляль и Галатапорту.

Мы не только расскажем о повседневной жизни города, но и поделимся советами, куда стоит сходить утром.
5
10 отзывов
Вечерняя экскурсия по Стамбулу: исторический центр + улица Истикляль© Селим
Вечерняя экскурсия по Стамбулу: исторический центр + улица Истикляль© Селим
Вечерняя экскурсия по Стамбулу: исторический центр + улица Истикляль© Селим
Ближайшие даты:
16
ноя17
ноя20
ноя21
ноя23
ноя24
ноя27
ноя
Время начала: 18:30

Описание экскурсии

Голубая мечеть

Вы узнаете, почему мечеть стала вершиной османского зодчества. Поговорим об истории, символике и её значении.

Площадь Ипподром

Рядом — Ипподром, древняя арена, где почти тысячу лет решалась судьба города. На площади сохранились памятники римского и византийского времени, которые мы рассмотрим.

Айя-София

Следующая остановка — Айя-София. Вы услышите, как была построена главная церковь Византии.

Современный Стамбул

После исторического центра направимся на площадь Таксим. Погуляем по шумной улице Истикляль: здесь магазины, архитектура разных эпох и ощущение европейского города с восточным темпераментом. Финальная точка — Галатапорт, набережная, где старый порт превратился в модное пространство.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается автобус и трамвай до площади Таксим — около 27 лир за билет (вам понадобится Istanbulkart)
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 18:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Селим
Селим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 214 туристов
С 2015 года я работаю в сфере туризма в качестве гида. Окончил университеты Selçuk Üniversitesi и İstanbul Topkapı Üniversitesi, получил 2 высших образования. Могу смело сказать, что я эксперт в своём деле. Провёл более 1000 экскурсий в Турции, в том числе в Стамбуле.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
Андрей
5 ноя 2025
Очень интересная, лёгкая экскурсия для первого знакомства с городом, его историей и основными достопримечательностями. Гид Селим очень доступно и просто провел экскурсию, дополнительно дал полезную информацию по тому в какое время лучше посетить то или иное место, как добраться и пр. Однозначно рекомендую. Селиму большое спасибо!
Валентин
Валентин
4 ноя 2025
Отличная экскурсия по основным достопримечательностям Стамбула, за несколько часов Селим рассказал основные вехи истории, порекомендовал места для посещения, рестораны, кафе и даже угостил чаем и кофе в приятном заведении)) огромное спасибо также за то, что даже после экскурсии Селим оставался на связи и подсказывал. Однозначно рекомендую! 👍👍👍
Отличная экскурсия по основным достопримечательностям Стамбула, за несколько часов Селим рассказал основные вехи истории, порекомендовал места
Татьяна
Татьяна
26 окт 2025
Экскурсия отлично подойдёт тем, кто впервые в Стамбуле и не хочет перегружать мозг историческими хрониками) отличное соотношение информации и просмотра, комфортный темп прогулки, Вы сможете сделать замечательные фотографии в заинтересовавших
читать дальше

Вас локациях. Гид Селим отлично владеет русским языком, доступно и понятно излагает материал. Подсказывает самые-самые места для посещения. Отдельное ему спасибо за уделённое время. Маршрут не сложный и подойдёт практически всем)

Экскурсия отлично подойдёт тем, кто впервые в Стамбуле и не хочет перегружать мозг историческими хрониками) отличноеЭкскурсия отлично подойдёт тем, кто впервые в Стамбуле и не хочет перегружать мозг историческими хрониками) отличноеЭкскурсия отлично подойдёт тем, кто впервые в Стамбуле и не хочет перегружать мозг историческими хрониками) отличноеЭкскурсия отлично подойдёт тем, кто впервые в Стамбуле и не хочет перегружать мозг историческими хрониками) отличноеЭкскурсия отлично подойдёт тем, кто впервые в Стамбуле и не хочет перегружать мозг историческими хрониками) отличноеЭкскурсия отлично подойдёт тем, кто впервые в Стамбуле и не хочет перегружать мозг историческими хрониками) отличное
Алла
Алла
6 окт 2025
Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду! Хорошая подача материала, информации вроде много, но все легко запоминается. Задавали вопросы - на все получили ответы, все очень понравилось. Лучшая экскурсия для первого знакомства с городом:)
Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду! Хорошая подача материала, информации вроде много, но все легко запоминается. ЗадавалиОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду! Хорошая подача материала, информации вроде много, но все легко запоминается. ЗадавалиОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду! Хорошая подача материала, информации вроде много, но все легко запоминается. ЗадавалиОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду! Хорошая подача материала, информации вроде много, но все легко запоминается. ЗадавалиОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду! Хорошая подача материала, информации вроде много, но все легко запоминается. ЗадавалиОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду! Хорошая подача материала, информации вроде много, но все легко запоминается. Задавали
М
Мария
26 сен 2025
Все хорошо, благодарим гида за экскурсию. Были большой группой, всем все понравилось🥰
Все хорошо, благодарим гида за экскурсию. Были большой группой, всем все понравилось🥰Все хорошо, благодарим гида за экскурсию. Были большой группой, всем все понравилось🥰Все хорошо, благодарим гида за экскурсию. Были большой группой, всем все понравилось🥰Все хорошо, благодарим гида за экскурсию. Были большой группой, всем все понравилось🥰Все хорошо, благодарим гида за экскурсию. Были большой группой, всем все понравилось🥰
И
Ирина
18 сен 2025
Потрясающая вечерняя экскурсия в самое удобное время: нет очередей и жары.
За три часа обошли полгорода
Все было очень интересно
Спасибо Селиму, он супер!
А
Анастасия
20 авг 2025
У экскурсовода Селима не получилось провести нам экскурсию лично, поэтому он была замена на экскурсовода Али.
Мы ничуть не пожалели. Гид владел русским языком на уровне носителя, очень интересно религиозные аспекты
читать дальше

вплетали в светскую историю государства. Экскурсия охватывала основные исторические и современные точки европейской части Стамбула. Тур вариативный - по желанию можно зайти в Голубую мечеть (бесплатно), отказаться от поездки на трамвае и прогуляться пешком. Гид часто интересовался комфортный ли темп, интересный ли рассказ и т п. На все вопросы подробнейшим образом отвечал. По нашей просьбе, тк были только вдвоем, экскурсию начали на 30 минут раньше.
Однозначно советую, за такие деньги тяжело найти столь достойную экскурсию.

Ps Обратите внимание, что экскурсия заканчивается поздно вечером и возвращаться в отель, если вы живете далеко, может быть не очень комфортно и удобно.

У экскурсовода Селима не получилось провести нам экскурсию лично, поэтому он была замена на экскурсовода Али.У экскурсовода Селима не получилось провести нам экскурсию лично, поэтому он была замена на экскурсовода Али.У экскурсовода Селима не получилось провести нам экскурсию лично, поэтому он была замена на экскурсовода Али.
Е
Евгения
22 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Селиму за незабываемую экскурсию по Стамбулу! Это был не просто рассказ о достопримечательностях — это было настоящее погружение в историю, культуру и атмосферу города.

Гид
читать дальше

был очень профессиональным, внимательным и доброжелательным. Подача материала — интересная, живая, с множеством увлекательных фактов, легенд и тонким юмором. Чувствуется, что человек действительно любит свой город и умеет увлечь слушателей.

Маршрут был отлично продуман, всё прошло очень комфортно по времени и по темпу. Благодаря нашему гиду я увидел(а) Стамбул совсем с другой стороны — не только как туристическое место, но как живой, многогранный город с душой.

Рекомендую от всего сердца! Если хотите увидеть настоящий Стамбул и узнать о нём больше, чем пишут в путеводителях — вам точно сюда

Алена
Алена
23 июн 2025
очень понравилась экскурсия с Селимом! было много исторической и современной информации.

Селим очень приятный в общении молодой человек, отлично говорит на русском, эрудирован и образован: мы задавали много вопросов и получили
читать дальше

ответы на все!
а так же благодаря Селиму наша коллекция пополнилась большим количеством удачных кадров - мелочь, а приятно!)

помимо экскурсии Селим сориентировал по посещению города, подсказал хорошие места, порекомендовал что еще стоит посетить: все рекомендации были в точку!

очень понравилась экскурсия с Селимом! было много исторической и современной информации.очень понравилась экскурсия с Селимом! было много исторической и современной информации.очень понравилась экскурсия с Селимом! было много исторической и современной информации.очень понравилась экскурсия с Селимом! было много исторической и современной информации.
Anna
Anna
21 июн 2025
Нам проводил экскурсию Мухаммед, думаю это лучший гид Стамбула!
Отлично говорит по русски, очень интересно, легко, красочно и с юмором рассказывает! Знает хорошие локации для фото! Участлив, поможет, подскажет!
Мы остались очень довольны!!!
С нами заранее связался и организатор и гид, согласовали место встречи!
Экскурсия прошла на высшем уровне! Спасибо!
Нам проводил экскурсию Мухаммед, думаю это лучший гид Стамбула!Нам проводил экскурсию Мухаммед, думаю это лучший гид Стамбула!

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Пешая
4 часа
212 отзывов
Билеты
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Посетить турецкий Версаль (без очередей) и познакомиться с самой атмосферной улицей города
Начало: Дворец Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
16 ноя в 09:30
€50 за билет
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Пешая
3.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное погружение в Стамбул
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, посетив его знаковые места: от величественного Босфора до оживлённой улицы Истикляль и исторической Галатской башни
Начало: Kabataş
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Очарование вечернего Стамбула
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование вечернего Стамбула
Путешествие по вечернему Стамбулу откроет перед вами его тайны. Прогулка по улицам и кварталам, знакомство с культурой и кухней - это незабываемо
Начало: Рядом с голубой мечетью, на площади ипподрома возл...
13 ноя в 15:00
14 ноя в 15:00
€190 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле