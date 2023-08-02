Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне

Сварить по всем правилам крепкий стамбульский кофе и погадать на кофейной гуще

5
2 отзыва
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Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии в турецкую кофейную культуру! Опытный бариста не только научит вас готовить настоящий турецкий кофе, но и раскроет перед вами богатую историю этого напитка.

Вы примете участие в живых дикуссиях и научитесь искусству гадания по кофейной гуще, добавив ещё один бриллиант в копилочку впечатлений от Стамбула.
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся у знаменитой старой кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa в центре Стамбула и отправимся в мастерскую, где вас будет ждать местный эксперт и страстный любитель кофе. Под его чутким руководством вы познакомитесь со всеми тонкостям варки бодрящего турецкого напитка. А в процессе узнаете множество интересных деталей об этой премудрости и об её отличии от других традиций кофеварения.

После окончания мастер-класса мы выдадим вам сертификат о его прохождении и преподнесём оригинальный сувенир на память о Стамбуле.

Организационные детали

  • Мастер-класс проведёт профессиональный бариста, говорящий на русском языке
  • Все необходимые материалы и оборудование для варки кофе включены в стоимость

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле кофейни в европейской или азиатской части Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
2 авг 2023
Очень понравилось. Даже моей дочке, 9 лет, которая не пьет кофе. Попробовали новые вкусы кофе.
Рекомендуем.
Елена
19 июля 2023
Огромное спасибо) Очень понравилось) Мастер-класс проходит в стильном месте, нам рассказали об истории турецкого кофе.
Затем показали 3 способа варить кофе в турке. Мы сами мололи кофе в кофемолке. Затем пробовали 2 других напитка кофе мененгич (из орехов) и кофе-дибек (молочный вкус с пряностями).
Очень понравилось гадание на кофейной гуще)) Ведущий Бенжамин с юмором рассказал о технологии, затем мы гадали друг другу, а потом Бенжамин "погадал" каждому из нас)
В конце нам подарили замечательные подарки, набор для кофе: маленькую турку, кофейную чашку с блюдцем и пакетик молотого кофе)
Рекомендую!
Огромное спасибо) Очень понравилось) Мастер-класс проходит в стильном месте, нам рассказали об истории турецкого кофе.Огромное спасибо) Очень понравилось) Мастер-класс проходит в стильном месте, нам рассказали об истории турецкого кофе.Огромное спасибо) Очень понравилось) Мастер-класс проходит в стильном месте, нам рассказали об истории турецкого кофе.

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