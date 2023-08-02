Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии в турецкую кофейную культуру! Опытный бариста не только научит вас готовить настоящий турецкий кофе, но и раскроет перед вами богатую историю этого напитка. Вы примете участие в живых дикуссиях и научитесь искусству гадания по кофейной гуще, добавив ещё один бриллиант в копилочку впечатлений от Стамбула.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся у знаменитой старой кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa в центре Стамбула и отправимся в мастерскую, где вас будет ждать местный эксперт и страстный любитель кофе. Под его чутким руководством вы познакомитесь со всеми тонкостям варки бодрящего турецкого напитка. А в процессе узнаете множество интересных деталей об этой премудрости и об её отличии от других традиций кофеварения.

После окончания мастер-класса мы выдадим вам сертификат о его прохождении и преподнесём оригинальный сувенир на память о Стамбуле.

Организационные детали