Сварить по всем правилам крепкий стамбульский кофе и погадать на кофейной гуще
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии в турецкую кофейную культуру! Опытный бариста не только научит вас готовить настоящий турецкий кофе, но и раскроет перед вами богатую историю этого напитка.
Вы примете участие в живых дикуссиях и научитесь искусству гадания по кофейной гуще, добавив ещё один бриллиант в копилочку впечатлений от Стамбула.
Вы примете участие в живых дикуссиях и научитесь искусству гадания по кофейной гуще, добавив ещё один бриллиант в копилочку впечатлений от Стамбула.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся у знаменитой старой кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa в центре Стамбула и отправимся в мастерскую, где вас будет ждать местный эксперт и страстный любитель кофе. Под его чутким руководством вы познакомитесь со всеми тонкостям варки бодрящего турецкого напитка. А в процессе узнаете множество интересных деталей об этой премудрости и об её отличии от других традиций кофеварения.
После окончания мастер-класса мы выдадим вам сертификат о его прохождении и преподнесём оригинальный сувенир на память о Стамбуле.
Организационные детали
- Мастер-класс проведёт профессиональный бариста, говорящий на русском языке
- Все необходимые материалы и оборудование для варки кофе включены в стоимость
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле кофейни в европейской или азиатской части Стамбула
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ali — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 28 туристов
Погрузитесь в увлекательный мир культуры турецкого кофе вместе с Istanbul Workshops — командой преданных местных экспертов. С годами наш опыт проведения экскурсий только растёт, но мы всё так же страстно стремимся показать суть нашего города и придумываем новые форматы. Приходите к нам на увлекательные мастер-классы и живые разговоры. После них вы получите не только яркие впечатления, но и уникальные сувениры, сохранив о Стамбуле самые приятные воспоминания.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
2 авг 2023
Очень понравилось. Даже моей дочке, 9 лет, которая не пьет кофе. Попробовали новые вкусы кофе.
Рекомендуем.
Рекомендуем.
Елена
19 июля 2023
Огромное спасибо) Очень понравилось) Мастер-класс проходит в стильном месте, нам рассказали об истории турецкого кофе.
Затем показали 3 способа варить кофе в турке. Мы сами мололи кофе в кофемолке. Затем пробовали 2 других напитка кофе мененгич (из орехов) и кофе-дибек (молочный вкус с пряностями).
Очень понравилось гадание на кофейной гуще)) Ведущий Бенжамин с юмором рассказал о технологии, затем мы гадали друг другу, а потом Бенжамин "погадал" каждому из нас)
В конце нам подарили замечательные подарки, набор для кофе: маленькую турку, кофейную чашку с блюдцем и пакетик молотого кофе)
Рекомендую!
Затем показали 3 способа варить кофе в турке. Мы сами мололи кофе в кофемолке. Затем пробовали 2 других напитка кофе мененгич (из орехов) и кофе-дибек (молочный вкус с пряностями).
Очень понравилось гадание на кофейной гуще)) Ведущий Бенжамин с юмором рассказал о технологии, затем мы гадали друг другу, а потом Бенжамин "погадал" каждому из нас)
В конце нам подарили замечательные подарки, набор для кофе: маленькую турку, кофейную чашку с блюдцем и пакетик молотого кофе)
Рекомендую!
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