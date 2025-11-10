Приглашаем вас исследовать волшебный мир стекольного искусства! В дружеской атмосфере вы узнаете о технике фьюзинг, увидите, как формируется стекло и сами сделаете украшение, предмет декора или брелок. Наша мастерская в самом центре Стамбула — рядом с Галатской башней. У вас будет отличная возможность совместить креативный опыт и прогулку по историческому району!
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы познакомитесь с фьюзингом — техникой, которая восходит к древнему Египту и Месопотамии. Мы расскажем вам об истории и традициях стекольного искусства по всему миру. И откроем детали творческого процесса.
Под руководством мастера вы создадите уникальное произведение! Это может быть украшение, брелок, браслет или другое изделие. Вы сами выберете дизайн и идею работы. Научитесь резать и формировать стекло, а также комбинировать цвета.
Организационные детали
- Обжиг изделия занимает около суток — вы сможете забрать его на следующий день
- По желанию мы отправим работу почтой — подробности уточняйте в переписке
- Мастер-класс подходит взрослым и детям от 6 лет
- До мастерской легко добраться на общественном транспорте или автомобиле — поблизости есть платная парковка
- Мастер-класс проходит на английском языке с синхронным сопровождением переводчика на русский
в среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сельчук — ваш гид в Стамбуле
Я — инженер, который любит все виды искусства. Вместе с женой, отличным художником, мы управляем нашей мастерской-магазином. Пока она занимается дизайном и изготовлением произведений искусства, я беру на себя остальные задачи. Также помогаю в проведении мастер-классов, которые мы организуем. Я люблю свою работу.
