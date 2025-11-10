Приглашаем вас исследовать волшебный мир стекольного искусства! В дружеской атмосфере вы узнаете о технике фьюзинг, увидите, как формируется стекло и сами сделаете украшение, предмет декора или брелок. Наша мастерская в самом центре Стамбула — рядом с Галатской башней. У вас будет отличная возможность совместить креативный опыт и прогулку по историческому району!

Описание мастер-класса

На мастер-классе вы познакомитесь с фьюзингом — техникой, которая восходит к древнему Египту и Месопотамии. Мы расскажем вам об истории и традициях стекольного искусства по всему миру. И откроем детали творческого процесса.

Под руководством мастера вы создадите уникальное произведение! Это может быть украшение, брелок, браслет или другое изделие. Вы сами выберете дизайн и идею работы. Научитесь резать и формировать стекло, а также комбинировать цвета.

Организационные детали