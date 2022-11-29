2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который прекрасно смотрится на фотографиях.Во время фотопрогулки «Великолепный Стамбул» вы посетите самые фотогеничные уголки города: величественную Голубую мечеть, загадочный собор Святой

Софии, историческую Галатскую башню и знаменитую площадь Таксим. Я поделюсь увлекательными историями о каждом из этих мест и помогу вам почувствовать атмосферу настоящего Стамбула. Ваше знакомство с восточной культурой будет запечатлено в красивых снимках, которые станут отличным напоминанием о путешествии. В течение прогулки я сделаю множество фотографий, которые после профессиональной обработки будут переданы вам. Это будет не просто экскурсия, а полноценное погружение в мир восточной культуры с возможностью увековечить свои впечатления на качественных фотографиях

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Все краски Стамбула

Я составил для вас фотогеничный и очень колоритный маршрут, охватывающий знаковые места Стамбула. Вы увидите оживленную площадь Таксим, Галатскую башню и торговую улочку Истикляль с историческим красным трамваем. Спуститесь по аутентичным брусчатым улочкам к мосту через Золотой Рог, знаменитому рыбными ресторанами, и погрузитесь во все многообразие турецких сладостей и пряностей на Египетском базаре. В завершение дойдете по уютным пешеходным улицам до главных символов Стамбула — собора Святой Софии и Голубой мечети.

📸 На протяжении всей прогулки я буду делать фотографии разного плана: от общих, на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции.

Организационные детали