2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Все краски Стамбула Я составил для вас фотогеничный и очень колоритный маршрут, охватывающий знаковые места Стамбула. Вы увидите оживленную площадь Таксим, Галатскую башню и торговую улочку Истикляль с историческим красным трамваем. Спуститесь по аутентичным брусчатым улочкам к мосту через Золотой Рог, знаменитому рыбными ресторанами, и погрузитесь во все многообразие турецких сладостей и пряностей на Гранд Базаре. В завершение дойдете по уютным пешеходным улицам до главных символов Стамбула — собора Святой Софии и Голубой мечети.
Прекрасные воспоминания о восточной сказке На протяжении всей прогулки я буду делать фотографии разного плана: от общих, на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции. Через 7-10 дней отправлю вам около 100 снимков в цветокоррекции и ретуши ссылкой на яндекс-диск или гугл-диск.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Таксим.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Дорогие друзья! Если вы решаете, ехать ли в Стамбул — даже не раздумывайте, вы будете в восторге. Это прекрасный город на стыке двух частей света, город двух морей и десятка национальностей, город торговых улочек и закусочных, город с сумасшедшей энергетикой. Я счастлив, что могу не только созерцать эту красоту, но и делиться ею с вами. До скорой встречи!
Заказывали семейную фотопрогулку 22.02.2020. Все понравилось.
Спасибо Владу за отличные фото!
Анна
19 января 2020
Фотография-это вещь, которая всегда оставляет впечатление о поездке на долго. И мы порой пересматриваем их, вспоминая замечательные, смешные и где-то неловкие моменты от какого-то события.
Заказав профессионального фотографа, мы ничуть не пожалели об этом. Фотографии получились классные и даже пасмурная погода не испортила их. И еще вы, считай, берете мини экскурсию по городу, в которой нет нудной экскурсоводчици, а только интересные факты от человека, который там живет. Я считаю, это замечательно, ведь только местный может реально показать красоту города.
Провести безмятежный день на цветущих островах и узнать о местной жизни
40 минут на пароме, и вы совсем в другом мире! Принцевы острова — райский уголок, где вас ждут сосны, Мраморное море, конные повозки, старинные храмы и чистый воздух. Я расскажу историю этого удивительного места, покажу его знаковые места и сделаю все, чтобы вы надолго запомнили наше путешествие.
Исследовать старинный Султанахмет и запечатлеть себя на фоне культовых достопримечательностей
Вы проездом в Стамбуле и хотите оставить о приключении яркие воспоминания? Я помогу погрузиться в колорит турецкой столицы и организую атмосферную фотосессию, которая будет звать вас вернуться в восточную сказку. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете много интересного о жизни города.
Обойти азиатскую часть и сохранить свои впечатления от неё на снимках
Многие знают про европейскую сторону, где собраны легендарные дворцы и мечети. Но что вы слышали об азиатской? Я уверен, она вас нешуточно удивит: от богатых купцов здесь остались пышные дома, а в наше время жители застроили районы колоритными хипстерскими кафе. Пока вы будете открывать атмосферные уголки азиатской части, я буду ловить ваши эмоции и восторг объективом фотоаппарата!
Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки
Восточный город накладывает свои чары на всякого в него въезжающего. А если вы навещаете Стамбул вместе с близким человеком — держитесь, ведь любовь удваивает яркие впечатления. Это сплетение ваших эмоций друг к другу и к городу я хочу запечатлеть на душевной фото-прогулке: вы выберете маршрут, и мы отправимся по пёстрым улицам сохранять ваши чувства на фотоплёнке.
Погрузиться в атмосферу шумной Истикляль, переплыть Золотой Рог и исследовать колоритный район Балат
Рестораны традиционной кухни и кафе с турецким кофе, магазины, памятники архитектуры, лицеи, консульства — вы познакомитесь с суматошной улицей Истикляль. Сфотографируете средневековую Галатскую башню и насладитесь видом с парома. А в пестром районе Балат увидите другой — тихий Стамбул. И все это под аккомпанемент рассказов о прошлом города и его современной жизни.
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды. Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню. Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.
Попробовать лучшую уличную еду Стамбула в секретных уголках города
Уличная еда в Стамбуле настолько разнообразна и аппетитна, что удержаться невозможно! С моей помощью вы сориентируетесь в мире турецкого стрит-фуда, откроете в современных кварталах города вкусные места «для своих», спрятанные от глаз туристов, и побалуете себя лучшими гастрономическими шедеврами стамбульских улиц. Чи-Кёфте, фаршированные мидии, рыбный кебаб и многое другое — голодными вы точно не останетесь!
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Погрузиться в горячие минеральные источники и Султанские ванны среди природы горного ущелья
Горячие минеральные источники курорта Ялова еще со времен Османской империи привлекали путешественников со всего мира. Вы проведете день вдали от шумного Стамбула, искупаетесь в открытых бассейнах, посетите Султанские ванны и традиционный хамам, а после прогуляетесь по живописному дендрологическому парку с редкими видами растений. Приготовьтесь насладиться первозданной турецкой природой, горным воздухом и целебными термальными водами, которые ценили даже султаны!
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.