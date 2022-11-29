2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который прекрасно смотрится на фотографиях.
Во время фотопрогулки «Великолепный Стамбул» вы посетите самые фотогеничные уголки города: величественную Голубую мечеть, загадочный собор Святой
Во время фотопрогулки «Великолепный Стамбул» вы посетите самые фотогеничные уголки города: величественную Голубую мечеть, загадочный собор Святой
7 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия в знаковых местах
- 🌆 Фотогеничный маршрут с колоритными видами
- 🎨 Профессиональная цветокоррекция и ретушь
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- 🕌 Посещение главных символов Стамбула
- 📷 Съёмка на профессиональную камеру
- 📂 Удобная передача фотографий через облако
Что можно увидеть
- Площадь Таксим
- Галатская башня
- Улица Истикляль
- Мост через Золотой Рог
- Египетский базар
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
Описание фото-прогулки
Все краски Стамбула
Я составил для вас фотогеничный и очень колоритный маршрут, охватывающий знаковые места Стамбула. Вы увидите оживленную площадь Таксим, Галатскую башню и торговую улочку Истикляль с историческим красным трамваем. Спуститесь по аутентичным брусчатым улочкам к мосту через Золотой Рог, знаменитому рыбными ресторанами, и погрузитесь во все многообразие турецких сладостей и пряностей на Египетском базаре. В завершение дойдете по уютным пешеходным улицам до главных символов Стамбула — собора Святой Софии и Голубой мечети.
📸 На протяжении всей прогулки я буду делать фотографии разного плана: от общих, на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Через две недели вы получите около 100 снимков в цветокоррекции и ретуши ссылкой на Яндекс-диск или Гугл-диск
- Съёмка проходит на полнокадровую зеркальную камеру Canon 6D
- С вами буду я или другой член моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1671 туриста
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Брали с мужем фотопрогулку с Владиславом по центру Стамбула, у нас было свадебное путешествие. Фотосессия прошла замечательно. Влад - открытый и позитивный человек, располагает к себе. Помимо съёмки рассказывает интересные вещи из жизни в Стамбуле. Провёл фотосессию по самым интересным местам города. Фотографии получили буквально через неделю. Качество отличное! Мы остались довольны!
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Огромное спасибо Владиславу за чудесную прогулку по Стамбулу.
Владислав прекрасный рассказчик, приятный собеседник и профессиональный фотограф.
Фотографии остались на память восхитительные, экскурсия отзывается в памяти теплом и желанием снова посетить Стамбул ☺️
Владислав прекрасный рассказчик, приятный собеседник и профессиональный фотограф.
Фотографии остались на память восхитительные, экскурсия отзывается в памяти теплом и желанием снова посетить Стамбул ☺️
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Фотопрогулка удалась, много ходили, много фотографировались, пили кофе на станции восточного экспресса, ели нереальную шаурму со скумбрией, ждём фото, уверена получится круто 👍🏼
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С
Мы списались с Владиславом после бронирования и заранее обсудили все основные детали прогулки. Он учел все пожелания, подстроил маршрут под нас, посоветовал более подходящее время, чтобы фотографии получились более удачными.
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А
Фотография-это вещь, которая всегда оставляет впечатление о поездке на долго. И мы порой пересматриваем их, вспоминая замечательные, смешные и где-то неловкие моменты от какого-то события.
Заказав профессионального фотографа, мы ничуть не
Заказав профессионального фотографа, мы ничуть не
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В Стамбуле была проездом, и чтобы не терять время и совместить приятное с полезным, решили с подругами устроить себе фотосессию. Идея фотопрогулки заинтересовала. Очень рады, что выбрали Владислава. Замечательный маршрут,
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