2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все краски Стамбула

Я составил для вас фотогеничный и очень колоритный маршрут, охватывающий знаковые места Стамбула. Вы увидите оживленную площадь Таксим, Галатскую башню и торговую улочку Истикляль с историческим красным трамваем. Спуститесь по аутентичным брусчатым улочкам к мосту через Золотой Рог, знаменитому рыбными ресторанами, и погрузитесь во все многообразие турецких сладостей и пряностей на Гранд Базаре. В завершение дойдете по уютным пешеходным улицам до главных символов Стамбула — собора Святой Софии и Голубой мечети.

Прекрасные воспоминания о восточной сказке

На протяжении всей прогулки я буду делать фотографии разного плана: от общих, на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции. Через 7-10 дней отправлю вам около 100 снимков в цветокоррекции и ретуши ссылкой на яндекс-диск или гугл-диск.