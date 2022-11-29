2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»

Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Стамбул - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который прекрасно смотрится на фотографиях.

Во время фотопрогулки «Великолепный Стамбул» вы посетите самые фотогеничные уголки города: величественную Голубую мечеть, загадочный собор Святой
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Софии, историческую Галатскую башню и знаменитую площадь Таксим.

Я поделюсь увлекательными историями о каждом из этих мест и помогу вам почувствовать атмосферу настоящего Стамбула.

Ваше знакомство с восточной культурой будет запечатлено в красивых снимках, которые станут отличным напоминанием о путешествии.

В течение прогулки я сделаю множество фотографий, которые после профессиональной обработки будут переданы вам.

Это будет не просто экскурсия, а полноценное погружение в мир восточной культуры с возможностью увековечить свои впечатления на качественных фотографиях

4.8
16 отзывов

7 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотосессия в знаковых местах
  • 🌆 Фотогеничный маршрут с колоритными видами
  • 🎨 Профессиональная цветокоррекция и ретушь
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка без дополнительных расходов
  • 🕌 Посещение главных символов Стамбула
  • 📷 Съёмка на профессиональную камеру
  • 📂 Удобная передача фотографий через облако
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»

Что можно увидеть

  • Площадь Таксим
  • Галатская башня
  • Улица Истикляль
  • Мост через Золотой Рог
  • Египетский базар
  • Собор Святой Софии
  • Голубая мечеть

Описание фото-прогулки

Все краски Стамбула

Я составил для вас фотогеничный и очень колоритный маршрут, охватывающий знаковые места Стамбула. Вы увидите оживленную площадь Таксим, Галатскую башню и торговую улочку Истикляль с историческим красным трамваем. Спуститесь по аутентичным брусчатым улочкам к мосту через Золотой Рог, знаменитому рыбными ресторанами, и погрузитесь во все многообразие турецких сладостей и пряностей на Египетском базаре. В завершение дойдете по уютным пешеходным улицам до главных символов Стамбула — собора Святой Софии и Голубой мечети.

📸 На протяжении всей прогулки я буду делать фотографии разного плана: от общих, на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Через две недели вы получите около 100 снимков в цветокоррекции и ретуши ссылкой на Яндекс-диск или Гугл-диск
  • Съёмка проходит на полнокадровую зеркальную камеру Canon 6D
  • С вами буду я или другой член моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1671 туриста
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Брали с мужем фотопрогулку с Владиславом по центру Стамбула, у нас было свадебное путешествие. Фотосессия прошла замечательно. Влад - открытый и позитивный человек, располагает к себе. Помимо съёмки рассказывает интересные вещи из жизни в Стамбуле. Провёл фотосессию по самым интересным местам города. Фотографии получили буквально через неделю. Качество отличное! Мы остались довольны!
Брали с мужем фотопрогулку с Владиславом по центру Стамбула, у нас было свадебное путешествие. Фотосессия прошла
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Анна
Огромное спасибо Владиславу за чудесную прогулку по Стамбулу.

Владислав прекрасный рассказчик, приятный собеседник и профессиональный фотограф.

Фотографии остались на память восхитительные, экскурсия отзывается в памяти теплом и желанием снова посетить Стамбул ☺️
Огромное спасибо Владиславу за чудесную прогулку по Стамбулу.
Огромное спасибо Владиславу за чудесную прогулку по Стамбулу.
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Татьяна
Фотопрогулка удалась, много ходили, много фотографировались, пили кофе на станции восточного экспресса, ели нереальную шаурму со скумбрией, ждём фото, уверена получится круто 👍🏼
Фотопрогулка удалась, много ходили, много фотографировались, пили кофе на станции восточного экспресса, ели нереальную шаурму со
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С
Мы списались с Владиславом после бронирования и заранее обсудили все основные детали прогулки. Он учел все пожелания, подстроил маршрут под нас, посоветовал более подходящее время, чтобы фотографии получились более удачными.
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Для нас формат фотосессия+экскурсия был необычен, но Владиславу удалось совместить профессиональную съемку с рассказом про историю основных достопримечательностей на маршруте. В процессе прогулки, он рассказал много интересных фактов о жизни в Стамбуле, не совсем обычных для нас традициях местных, а также дал множество советов для нашего отдыха в городе, показал несколько классных мест, где можно перекусить. У нас осталось приятное впечатление от общения с Владиславом, от его умения сделать акцент на тех моментах, которые были нам более интересны.

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А
Фотография-это вещь, которая всегда оставляет впечатление о поездке на долго. И мы порой пересматриваем их, вспоминая замечательные, смешные и где-то неловкие моменты от какого-то события.
Заказав профессионального фотографа, мы ничуть не
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пожалели об этом. Фотографии получились классные и даже пасмурная погода не испортила их. И еще вы, считай, берете мини экскурсию по городу, в которой нет нудной экскурсоводчици, а только интересные факты от человека, который там живет. Я считаю, это замечательно, ведь только местный может реально показать красоту города.

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Анна
В Стамбуле была проездом, и чтобы не терять время и совместить приятное с полезным, решили с подругами устроить себе фотосессию. Идея фотопрогулки заинтересовала. Очень рады, что выбрали Владислава. Замечательный маршрут,
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интересные локации, не грузил датами и историей, а ненавязчиво в ходе прогулки рассказывал про места или события. Фото получились очень солнечными, сочными, подруги и я оценили фотографии на 5+. Пересматриваю фото и улыбаюсь, как здорово это было 💪

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