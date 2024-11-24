Монастырь Хора в Стамбуле: духовное путешествие вглубь веков
Познакомиться с наследием Византии и ощутить атмосферу покоя в старинных стенах
Приглашаю прогуляться в прошлое и увидеть Стамбул с другой стороны.
Монастырь Хора — это место, где гармонично соседствуют мистика и духовность, богатая история и невероятная архитектура.
Вы узнаете, как появился монастырь и почему его так назвали, и полюбуетесь фресками и иконами разных времён.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45
Описание экскурсии
Изначально монастырь был местом для молитв монахов, которые искали уединение. Он служил центром духовной и культурной жизни во времена Византийской империи. Я поделюсь историей этого места, включая османский период и современность. Расскажу, почему монастырь называется Хора и как переводится это слово.
Интересна и архитектура монастыря. Известный элемент постройки — купола. Благодаря своей изящности и гармонии они стали символом Стамбула. Также вы рассмотрите шедевры византийского искусства — фрески и мозаики прошлых веков, изображающие библейские сцены, лики святых и апостолов.
Важной частью путешествия станет посещение Музея икон. Вы увидите коллекцию образов разных эпох и стилей. У каждого из них — своя история и своя символика, о которых я расскажу. А ещё можно заглянуть в библиотеку, где хранятся ценные рукописи и документы.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в монастырь Хора — €20 за взрослого, дети до 6 лет — бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монастыря Хора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сейхан — ваш гид в Стамбуле
Уважаемые гости, меня зовут Сейхан, я родился и вырос в Болгарии. С детства увлекался историей и очень много путешествовал с родителями по Европе. Переехав в Турцию, закончил Каппадокийский университет, факультет истории, и получил государственную лицензию Министерства туризма Турции, позволяющую проводить исторические туры по всей стране. Также я успешно сдал единый государственный экзамен в Российском университете дружбы народов (РУДН).