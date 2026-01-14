Мои заказы

Морская прогулка на теплоходе по Босфору с аудиогидом (2 часа)

Морская прогулка на теплоходе по Босфору с аудиогидом
Морская прогулка по Босфору — это путешествие между Европой и Азией, где всего за 2 часа вы увидите дворцы, мечети, крепости и башни Стамбула с необычного ракурса и послушаете увлекательный аудиогид о проливе.
4.9
260 отзывов
Морская прогулка на теплоходе по Босфору с аудиогидом (2 часа)
Морская прогулка на теплоходе по Босфору с аудиогидом (2 часа)
Морская прогулка на теплоходе по Босфору с аудиогидом (2 часа)

Описание водной прогулки

Морская прогулка по Босфору Отправьтесь в путешествие по знаменитому проливу, который соединяет Европу и Азию. Выберите удобное время и выйдите в море, чтобы увидеть главные символы Стамбула с воды. Во время прогулки перед вами откроются дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербейи и Кючюксу, мечеть Ортакёй, Девичья башня, крепости Румелихисар и Анадолухисар, Галатский мост и набережные Ускюдара. Аудиогид познакомит с историей Босфора: от античных легенд и Византии до османской эпохи. Вы узнаете, почему султаны строили дворцы у воды, как крепости защищали пролив и какое значение Босфор сохраняет для Турции сегодня. Важно: условия экскурсии и тип судна могут отличаться в зависимости от поставщика. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с деталями перед бронированием!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул
Завершение: Ста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 260 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
213
4
36
3
9
2
1
1
1
И
Илья
14 янв 2026
Отличный вариант завершить туристический день - морская прогулка вдоль Босфора. В принципе можно даже обойтись без аудиогида и просто наслаждаться видами с кормы или носа теплохода.
Т
Татьяна
14 янв 2026
Прекрасный золотой закат на Босфоре! Удалось сделать много восхитительных фото.
С аудиогидом всё было просто и понятно. Девушка на русском языке помогла во всех нюансах. Команда работала безупречно.
О
Оксана
13 янв 2026
Прекрасная экскурсия, у меня уже вторая с этим агентством и точно не последняя! За символическую плату комфортабельный теплоход с открытой и закрытой палубой, с аудиогидом и сопровождением диктором на разных
читать дальше

языках (в т ч русском).
Вам не придется искать нужный причал - организация прекрасная и понятная. После бронирования вам в WA пришлют подробную инструкцию с точкой на карте в офис агенства расположенного прямо на набережной возле Галатского моста и оттуда вас проведут на теплоход. Красота Босфора и города в огнях завораживает, вы сделаете много фото и видео, вас будут сопровождать стаи чаек и шум волн. На борту предлагают бесплатный чай и кофе но мне и без них всё нравится и не хочется отвлекаться от красоты вокруг. На борту есть бесплатный WiFi мне его подключила русскоговорящая девушка организатор прогулки из агенства. На борту есть туалет, кафе с продуктами для перекуса, национальные костюмы для фото и работает профессиональный фотограф который делает отличные снимки по вашему желанию и распечатывает их там же. От души рекомендую эту морскую прогулку по великолепному Босфору и благодарю организатора! Точно повторю ещё не раз это морское путешествие! Спасибо вам!

М
Максим
12 янв 2026
За свои деньги это прогулка по проливу более чем оправдана!
В
Владимир
11 янв 2026
Все отлично организовано. Рекомендую.
A
Anastasiia
9 янв 2026
Красивые виды, периодически сопровождаемые рассказом (+ можно скачать аудиогид на телефон через вай-фай корабля) на разных языках, в т. ч. и на русском.
На первом этаже есть горячие напитки (чай, кофе), входящие в стоимость билета, также продают снеки, лапшу в стаканах и пр. перекус. Хорошая экскурсия, есть русскоязычный сотрудник (милая девушка), рекомендую к посещению 👍
Б
Бульдова
9 янв 2026
В целом всё понравилось! Данный вариант подходит тем, у кого есть интернет. Теплоход стоит на набережной, если смотреть на воду в самом левом углу. . Но, нужно подходить к зданию
читать дальше

для регистрации, поэтому берите в запас минимум пол часа на то, чтобы найти место. Сам теплоход приятный, чистый, комфортный. Можно сидеть и внутри и на верхней палубе. Нам повезло с погодой и мы сидели на воздухе. Виды Босфора захватывают!! Прогулка достаточно длительная и маршрут охватывает много достопримечательностей! Персонал русскоговорящий и приятный. Рекомендую данную фирму и прогулку с ними по Босфору! Спасибо! 🙏

Е
Елена
9 янв 2026
В целом всё понравилось! Данный вариант подходит тем, у кого есть интернет. Теплоход стоит на набережной, если смотреть на воду в самом левом углу. . Но, нужно подходить к зданию
читать дальше

для регистрации, поэтому берите в запас минимум пол часа на то, чтобы найти место. Сам теплоход приятный, чистый, комфортный. Можно сидеть и внутри и на верхней палубе. Нам повезло с погодой и мы сидели на воздухе. Виды Босфора захватывают!! Прогулка достаточно длительная и маршрут охватывает много достопримечательностей! Персонал русскоговорящий и приятный. Рекомендую данную фирму и прогулку с ними по Босфору! Спасибо! 🙏

Д
Дарья
7 янв 2026
Экскурсия очень понравилась! Все максимально удобно, все подсказали и помогли)
Очень красивая двухэтажная яхта с несколькими зонами (открытая и закрытая территория). Есть чай, кофе и еда
В общем 10/10. Плюс к тому же проплывают всю европейскую и азиатскую часть Турции, что дает увидеть практически весь Стамбул)))
L
Leonid
6 янв 2026
Хороша организация экскурсии, на корабле есть все удобства. Русскоговорящий персонал.
А
Александр
6 янв 2026
Отличный тур, отличная погода. Аудиогид "худенький" но с картой, на которой отмечен каждый объект, к которому размещен аудио ролик
А
Артем
3 янв 2026
Прогулка отвратительная. Корабль с грязными окнами. Экскурсии как таковой нет, всего лишь несколько фраз на русском среди других языков за 2 часа. Впечатления самые плохие.
R
Rabilyam
27 дек 2025
Все прошло отлично
E
Ekaterina
26 дек 2025
Морская прогулка понравилась. На карабле 2 палубы: открытая и закрытая.
Было предложено бесплатно горячий чай и кофе.
Аудиогид был на разных языках, в том числе и на русском.
К
Ксения
25 дек 2025
Прекрасная идея прогулку по Босфор. Но в нашем листе экскурсий оказалась самой неудачной. Шёл дождь. Палуба была без крыши с частично закрывающими тентами. Стулья были мокрые, их никто из поддерживающей
читать дальше

команды так до конца экскурсии не протер, сидеть было наверху невозможно. На закрытой палубе столпились все участники экскурсии, окна быстро запретили и стало ничего не видно(. Мы пошли на открытую палубу и как-то постарались там устроится.
А сам Босфор прекрасен.
Информации в аудиогиде минимум, если слушать динамики, то она сильно запаздывает, но в телефоне можно выбрать последовательность аудиоряда.
Наверное, нам просто не повезло, но ннкоторые моменты точно можно улучшить.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
2 часа
263 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула
Начало: В нашем офисе Eminönü, Fatih
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€10 за человека
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
На яхте по Босфору
2.5 часа
44 отзыва
Водная прогулка
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Начните день с утренней прогулки по Босфору, наслаждаясь завтраком на лодке. Узнайте интересные факты о Стамбуле и получите советы от местного жителя
Начало: В районе старого города
Завтра в 11:00
26 янв в 11:00
€80 за всё до 7 чел.
На яхте по волнам Босфора
На яхте
На яхте по Босфору
2 часа
323 отзыва
Водная прогулка
На яхте по волнам Босфора
Путешествие на яхте по Босфору - это уникальная возможность увидеть Стамбул с воды, насладиться его достопримечательностями и услышать увлекательные истории
Начало: В районе Эминеню
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€280 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле