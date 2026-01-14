Морская прогулка по Босфору — это путешествие между Европой и Азией, где всего за 2 часа вы увидите дворцы, мечети, крепости и башни Стамбула с необычного ракурса и послушаете увлекательный аудиогид о проливе.
Описание водной прогулкиМорская прогулка по Босфору Отправьтесь в путешествие по знаменитому проливу, который соединяет Европу и Азию. Выберите удобное время и выйдите в море, чтобы увидеть главные символы Стамбула с воды. Во время прогулки перед вами откроются дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербейи и Кючюксу, мечеть Ортакёй, Девичья башня, крепости Румелихисар и Анадолухисар, Галатский мост и набережные Ускюдара. Аудиогид познакомит с историей Босфора: от античных легенд и Византии до османской эпохи. Вы узнаете, почему султаны строили дворцы у воды, как крепости защищали пролив и какое значение Босфор сохраняет для Турции сегодня. Важно: условия экскурсии и тип судна могут отличаться в зависимости от поставщика. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с деталями перед бронированием!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул
Завершение: Ста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 260 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
14 янв 2026
Отличный вариант завершить туристический день - морская прогулка вдоль Босфора. В принципе можно даже обойтись без аудиогида и просто наслаждаться видами с кормы или носа теплохода.
Т
Татьяна
14 янв 2026
Прекрасный золотой закат на Босфоре! Удалось сделать много восхитительных фото.
С аудиогидом всё было просто и понятно. Девушка на русском языке помогла во всех нюансах. Команда работала безупречно.
С аудиогидом всё было просто и понятно. Девушка на русском языке помогла во всех нюансах. Команда работала безупречно.
О
Оксана
13 янв 2026
Прекрасная экскурсия, у меня уже вторая с этим агентством и точно не последняя! За символическую плату комфортабельный теплоход с открытой и закрытой палубой, с аудиогидом и сопровождением диктором на разных
М
Максим
12 янв 2026
За свои деньги это прогулка по проливу более чем оправдана!
В
Владимир
11 янв 2026
Все отлично организовано. Рекомендую.
A
Anastasiia
9 янв 2026
Красивые виды, периодически сопровождаемые рассказом (+ можно скачать аудиогид на телефон через вай-фай корабля) на разных языках, в т. ч. и на русском.
На первом этаже есть горячие напитки (чай, кофе), входящие в стоимость билета, также продают снеки, лапшу в стаканах и пр. перекус. Хорошая экскурсия, есть русскоязычный сотрудник (милая девушка), рекомендую к посещению 👍
На первом этаже есть горячие напитки (чай, кофе), входящие в стоимость билета, также продают снеки, лапшу в стаканах и пр. перекус. Хорошая экскурсия, есть русскоязычный сотрудник (милая девушка), рекомендую к посещению 👍
Б
Бульдова
9 янв 2026
В целом всё понравилось! Данный вариант подходит тем, у кого есть интернет. Теплоход стоит на набережной, если смотреть на воду в самом левом углу. . Но, нужно подходить к зданию
Е
Елена
9 янв 2026
В целом всё понравилось! Данный вариант подходит тем, у кого есть интернет. Теплоход стоит на набережной, если смотреть на воду в самом левом углу. . Но, нужно подходить к зданию
Д
Дарья
7 янв 2026
Экскурсия очень понравилась! Все максимально удобно, все подсказали и помогли)
Очень красивая двухэтажная яхта с несколькими зонами (открытая и закрытая территория). Есть чай, кофе и еда
В общем 10/10. Плюс к тому же проплывают всю европейскую и азиатскую часть Турции, что дает увидеть практически весь Стамбул)))
Очень красивая двухэтажная яхта с несколькими зонами (открытая и закрытая территория). Есть чай, кофе и еда
В общем 10/10. Плюс к тому же проплывают всю европейскую и азиатскую часть Турции, что дает увидеть практически весь Стамбул)))
L
Leonid
6 янв 2026
Хороша организация экскурсии, на корабле есть все удобства. Русскоговорящий персонал.
А
Александр
6 янв 2026
Отличный тур, отличная погода. Аудиогид "худенький" но с картой, на которой отмечен каждый объект, к которому размещен аудио ролик
А
Артем
3 янв 2026
Прогулка отвратительная. Корабль с грязными окнами. Экскурсии как таковой нет, всего лишь несколько фраз на русском среди других языков за 2 часа. Впечатления самые плохие.
R
Rabilyam
27 дек 2025
Все прошло отлично
E
Ekaterina
26 дек 2025
Морская прогулка понравилась. На карабле 2 палубы: открытая и закрытая.
Было предложено бесплатно горячий чай и кофе.
Аудиогид был на разных языках, в том числе и на русском.
Было предложено бесплатно горячий чай и кофе.
Аудиогид был на разных языках, в том числе и на русском.
К
Ксения
25 дек 2025
Прекрасная идея прогулку по Босфор. Но в нашем листе экскурсий оказалась самой неудачной. Шёл дождь. Палуба была без крыши с частично закрывающими тентами. Стулья были мокрые, их никто из поддерживающей
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Водная прогулка
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула
Начало: В нашем офисе Eminönü, Fatih
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€10 за человека
Водная прогулка
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Начните день с утренней прогулки по Босфору, наслаждаясь завтраком на лодке. Узнайте интересные факты о Стамбуле и получите советы от местного жителя
Начало: В районе старого города
Завтра в 11:00
26 янв в 11:00
€80 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
На яхте по волнам Босфора
Путешествие на яхте по Босфору - это уникальная возможность увидеть Стамбул с воды, насладиться его достопримечательностями и услышать увлекательные истории
Начало: В районе Эминеню
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€280 за всё до 12 чел.