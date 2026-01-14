читать дальше

языках (в т ч русском).

Вам не придется искать нужный причал - организация прекрасная и понятная. После бронирования вам в WA пришлют подробную инструкцию с точкой на карте в офис агенства расположенного прямо на набережной возле Галатского моста и оттуда вас проведут на теплоход. Красота Босфора и города в огнях завораживает, вы сделаете много фото и видео, вас будут сопровождать стаи чаек и шум волн. На борту предлагают бесплатный чай и кофе но мне и без них всё нравится и не хочется отвлекаться от красоты вокруг. На борту есть бесплатный WiFi мне его подключила русскоговорящая девушка организатор прогулки из агенства. На борту есть туалет, кафе с продуктами для перекуса, национальные костюмы для фото и работает профессиональный фотограф который делает отличные снимки по вашему желанию и распечатывает их там же. От души рекомендую эту морскую прогулку по великолепному Босфору и благодарю организатора! Точно повторю ещё не раз это морское путешествие! Спасибо вам!