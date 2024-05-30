П Патимат Вечерний круиз по Босфору на теплоходе читать дальше Отдохнули от души. Своих денег тур стоит. Я частый путешественник, есть с чем сравнить. Если не хотите тратиться дополнительно, откажитесь от услуг фотографа. Все очень понравилось! Хорошая организация тура. Трансфер приехал вовремя, посадили, накормили, обслуживание хорошее. Еда вкусная. Отличная шоу программа и диджей!

K Kristina Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком читать дальше для прогулки/магазинов. Сделали очень красивые фотографии в этом месте. Все очень понравилось. Приятные организаторы и сопровождающие. Рекомендую данную экскурсию к посещению. 🌺 Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка

I Iana Морская прогулка по Босфору с завтраком читать дальше русском. Много красивого и интересного. Завтрак был простой, как везде в Турции, но сытный. Фото не грузится, к сожалению, на сайт. Рекомендую данную команду. Мы и другую экскурсию взяли у них Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на

И Ирина Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.

Т Татьяна Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне

D Diana Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Все отлично!

D Dzhalil Вечерний круиз по Босфору на теплоходе Необходимо уточнить время отправления. На сайте два времени а реально только одно отправление за вечер

К Константин Морская прогулка по Босфору с завтраком Хорошая прогулка на караблике. Очень большое количество туристов на корабле, но в целом жить можно. Остановки долгие, на азиатской части делать толком нечего. За такую цену норм

А Анастасия Морская прогулка по Босфору с завтраком Нам не очень повезло с погодой. Было холодно, ветрено, воняло бензином