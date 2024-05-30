Прогулки на теплоходе в Стамбуле

Найдено 5 экскурсий в категории «На теплоходе» в Стамбуле, цены от €25, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
38 за человека
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Круиз
3 часа
501 отзыв
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
«Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 5438 за человека
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
⛴ На теплоходе
скидка
21%
Круиз
3 часа
369 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
«Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 4838 за человека
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
«🚌 Мы заберём вас из отеля (если он в центре города) и привезём к пристани Эминоню, где вы пересядете на теплоход и отправитесь в двухчасовое путешествие по Босфору»
Расписание: ежедневно в 10:00
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
33 за человека
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
14 отзывов
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на теплоходе (2 часа)»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Патимат
    30 мая 2024
    Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
    Все очень понравилось! Хорошая организация тура. Трансфер приехал вовремя, посадили, накормили, обслуживание хорошее. Еда вкусная. Отличная шоу программа и диджей!
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    Отдохнули от души. Своих денег тур стоит. Я частый путешественник, есть с чем сравнить. Если не хотите тратиться дополнительно, откажитесь от услуг фотографа.

  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
    Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка
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    для прогулки/магазинов. Сделали очень красивые фотографии в этом месте. Все очень понравилось. Приятные организаторы и сопровождающие. Рекомендую данную экскурсию к посещению. 🌺

  • I
    Iana
    28 мая 2024
    Морская прогулка по Босфору с завтраком
    Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
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    русском. Много красивого и интересного. Завтрак был простой, как везде в Турции, но сытный. Фото не грузится, к сожалению, на сайт. Рекомендую данную команду. Мы и другую экскурсию взяли у них

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне
  • D
    Diana
    8 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Все отлично!
  • D
    Dzhalil
    4 мая 2024
    Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
    Необходимо уточнить время отправления. На сайте два времени а реально только одно отправление за вечер
  • К
    Константин
    22 апреля 2024
    Морская прогулка по Босфору с завтраком
    Хорошая прогулка на караблике. Очень большое количество туристов на корабле, но в целом жить можно. Остановки долгие, на азиатской части делать толком нечего. За такую цену норм
  • А
    Анастасия
    27 марта 2024
    Морская прогулка по Босфору с завтраком
    Нам не очень повезло с погодой. Было холодно, ветрено, воняло бензином
  • Е
    Евгений
    26 ноября 2023
    Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
    Для "обычной" экскурсии на кораблике вполне неплохо. Вид на достопримечательности с воды стоит того; гиды, однако, рассказывают довольно общую информацию -
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    говорили по-очереди на русском и английском, набор фактов несколько отличался. Завтрак скромный, стоит рассматривать как перекус на первую половину прогулки. В середине экскурсии была остановка для самостоятельно прогулки, как раз вовремя чтобы немного походить.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На теплоходе»

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  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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