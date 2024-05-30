1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€38 за человека
скидка
30%
Круиз
3 часа
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
«Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 54€38 за человека
скидка
21%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
«Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 48€38 за человека
Групповая
3 часа
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
«🚌 Мы заберём вас из отеля (если он в центре города) и привезём к пристани Эминоню, где вы пересядете на теплоход и отправитесь в двухчасовое путешествие по Босфору»
Расписание: ежедневно в 10:00
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€33 за человека
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на теплоходе (2 часа)»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППатимат30 мая 2024Все очень понравилось! Хорошая организация тура. Трансфер приехал вовремя, посадили, накормили, обслуживание хорошее. Еда вкусная. Отличная шоу программа и диджей!
- KKristina29 мая 2024Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка
- IIana28 мая 2024Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
- ИИрина19 мая 2024Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
- ТТатьяна16 мая 2024Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне
- DDiana8 мая 2024Все отлично!
- DDzhalil4 мая 2024Необходимо уточнить время отправления. На сайте два времени а реально только одно отправление за вечер
- ККонстантин22 апреля 2024Хорошая прогулка на караблике. Очень большое количество туристов на корабле, но в целом жить можно. Остановки долгие, на азиатской части делать толком нечего. За такую цену норм
- ААнастасия27 марта 2024Нам не очень повезло с погодой. Было холодно, ветрено, воняло бензином
- ЕЕвгений26 ноября 2023Для "обычной" экскурсии на кораблике вполне неплохо. Вид на достопримечательности с воды стоит того; гиды, однако, рассказывают довольно общую информацию -
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На теплоходе»
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