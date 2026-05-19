Кристи проводит ещё 6 экскурсий

Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Встретить утро между Европой и Азией за отменным завтраком на лодке — это ли не лучшее начало вашего романа со Стамбулом? Вы проплывете по волнам Босфора, любуясь символами города и пробуя авторские закуски от шеф-повара.
А я дополню поездку интересными фактами и поделюсь секретами, которые помогут вам подобрать ключ к сердцу Стамбула. И конечно, мы сделаем самые красивые фотографии!
Ваше идеальное стамбульское утро начнётся на сказочной лодке, которая бороздила просторы Босфора еще в 70-х годах, а затем была отреставрирована и превратилась в настоящий шедевр. От дворца Топкапы вы проплывёте по волнам пролива, любуясь Стамбулом и наслаждаясь завтраком от шеф-повара из региона Хатай, чья самобытная кухня знакома многим гурманам. Отведаете авторские закуски, которые сочетают в себе турецкие, арабские, еврейские, сирийские, ливанские и европейские кулинарные традиции. И убедитесь, что Стамбул действительно можно попробовать на вкус!
Первый день в городе: ликбез от местного жителя
После я отведу вас в лаундж-зону, чтобы пообщаться в спокойной обстановке. Перед вами раскинутся колоритные панорамы города — мы вспомним легенды Девичьей башни, полюбуемся османскими дворцами и загадаем желание, проплывая под величественным Стамбульским мостом. Кроме интересных фактов о достопримечательностях, я поделюсь советами, которые помогут вам в поездке. Вы узнаете о главных туристических уголках и секретных районах, выясните, где попробовать местную кухню и куда наведаться в поисках идеальных фото-локаций. А ещё я расскажу о тонкостях, которые помогут вам стать своим в городе и спланировать волшебные турецкие каникулы.
Организационные детали
Корабль отплывает: 9:30/13:00 (время определяем по наличию мест на корабле на день бронирования). В редких случаях расписание может меняться по независящим от гида причинам, мы обязательно предупредим вас об этом заранее
На корабле оплачивается турецкий колоритный завтрак и чай: €35 с человека, кофе и соки — за дополнительную плату (50% дети до 8 лет). Возможен вариант безлимитного завтрака с неограниченным повторением понравившихся блюд, также в этом случае в цену включены кофе, соки и прочие прохладительные напитки — €40 с человека
По желанию можно организовать вечернюю поездку с ужином и развлекательной программой (уточняйте у гида)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристи — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1597 туристов
Когда успел пожить в 5 странах, то наверняка знаешь, что именно необходимо в незнакомом городе, стране — это Друг, человек, который в максимально короткие сроки поможет вам почувствовать себя местным читать дальшеуменьшить
и с пользой провести свое путешествие. Я 10 лет живу в загадочном городе на берегу Босфора, который не перестает удивлять, восхищать и открывать себя с новых сторон изо дня в день. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях — он такой, каким его видят местные. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать — Стамбул. Вместе со мной каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда… в сердце!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Спасибо за великолепное утро на воде. Экскурсия продумала с точки зрения тайминга, позволяя насладиться утром и вкуснейшим завтраком с семьей, а потом обогатиться новыми знаниями о Стамбуле. Прекрасный гид, много читать дальшеуменьшить
интересный фактов, вкусный завтрак и заряд позитивом на несколько дней. Спасибо Кристи, что помогла нам составить маршрут для наших дальнейших самостоятельных прогулок, мы посетили все места о которых вы нам рассказали.
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Tatyana
Пишу спустя месяц, но, впечатления до сих пор только самые замечательные! Мы искушенные в плане гидов путешественники))) Европа, Азия, Америка и Россия - везде ищем индивидуальные любопытные экскурсии. Тут 10 читать дальшеуменьшить
из 10! Во-первых Кристи - образованная, вежливая, прекрасная собеседница, милейший человек и очень-очень компетентный гид🔥 Искренний восторг!!! Во-вторых организация: не потеряетесь, не опоздаете, не перепутаете - всё доступно, удобно, понятно. В-третьих, сам завтрак (у нас был обед) - настоящий турецкий (плавали, знаем😉). После него можно уже не есть в этот день в принципе😅 И, конечно, история, виды, рекомендации и настроение! Высший пилотаж👍🏻 Искренне рекомендую!!!
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Анна
Очень душевная прогулка на кораблике с Кристи ☺️ Поделилась некоторыми секретиками, рассказала то,что расскажет только живущий в Стамбуле 😁 Вкусно позавтракали, прониклись колоритом местных выходных. Обязательно приезжайте и завтракайте в такой компании 🤗 Спасибо 🌸
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Варламов
Каждое утро бы так начиналось. Очень интересно, красивые виды, приятный бриз. Интересный рассказ от гида и про повседневную жизнь в Турции, и про историю, и про архитектуру, и где лучше провести время и какие посетить места.
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Л
Любовь
Очень понравилось! С удовольствием повторим ещё раз в следующий приезд. Спасибо большое Кристине за советы и рекомендации по Стамбулу! 😘😘😘
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Е
Елена
Мы были с подружкой на экскурсии почти сразу как прилетели. Поэтому нам сразу эта атмосферная прогулка создала нужное настроение. Разнообразный вкуснейший завтрак, красивые места! Рекомендуем!
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