Кристи проводит ещё 6 экскурсий

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Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком

Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара

Кристи
Кристи – Гид из Стамбула
Встретить утро между Европой и Азией за отменным завтраком на лодке ⚓ — это ли не лучшее начало вашего романа со Стамбулом? Вы проплывете по волнам Босфора, любуясь символами города и пробуя авторские закуски от шеф-повара.

А я дополню поездку интересными фактами и поделюсь секретами, которые помогут вам подобрать ключ к сердцу Стамбула.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком

Что вас ожидает

Лучший завтрак в Стамбуле!
Ваше идеальное стамбульское утро начнется на сказочной лодке ⚓, которая бороздила просторы Босфора еще в 70-х годах, а затем была отреставрирована и превратилась в настоящий шедевр. От дворца Топкапы вы проплывете по волнам пролива, любуясь Стамбулом и наслаждаясь завтраком от шеф-повара из региона Хатайя, чья самобытная кухня 🥧 знакома многим гурманам. Отведаете авторские закуски, которые сочетают в себе турецкие, арабские, еврейские, сирийские, ливанские и европейские кулинарные традиции. И убедитесь, что Стамбул действительно можно попробовать на вкус!

Первый день в городе: ликбез от местного жителя
Перед вами раскинутся колоритные панорамы города — мы вспомним легенды Девичьей башни, полюбуемся османскими дворцами и загадаем желание, проплывая под величественным Стамбульским мостом. Кроме интересных фактов о достопримечательностях 🏛️, я поделюсь советами, которые помогут вам в поездке. Вы узнаете о главных туристических уголках и секретных районах, выясните, где попробовать местную кухню и куда наведаться в поисках идеальных фото-локаций. А еще я расскажу о тонкостях, которые помогут вам стать своим в городе и спланировать волшебные турецкие каникулы.

Организационные детали

  • Кораблик отплывает в 9:00 или в 12:30
  • Дополнительно оплачивается завтрак: 15 $ с человека для взрослых; 7, 5 $ детям от 4 до 10 лет, дети до 3 лет — бесплатно
  • Позавтракать на лодке на Босфоре можно только в выходные, в другие дни возможен завтрак в лодке на причале
Начало и место завершения
🚩 в районе старого города
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кристи
Кристи
В прошлом — жительница Милана и Петербурга, редактор модного издания, стилист, а по совместительству — отчаянная путешественница. Сегодня — жительница загадочного города на берегах Босфора, открывающая для себя его каждый день уже на протяжении 7 лет. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях, он такой, каким его видят местные. И я раскрою вам все его тайны и секреты. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать – Стамбул. Вместе со мной, каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда…в сердце!
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