Кристи проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Лучший завтрак в Стамбуле!

Ваше идеальное стамбульское утро начнется на сказочной лодке ⚓, которая бороздила просторы Босфора еще в 70-х годах, а затем была отреставрирована и превратилась в настоящий шедевр. От дворца Топкапы вы проплывете по волнам пролива, любуясь Стамбулом и наслаждаясь завтраком от шеф-повара из региона Хатайя, чья самобытная кухня 🥧 знакома многим гурманам. Отведаете авторские закуски, которые сочетают в себе турецкие, арабские, еврейские, сирийские, ливанские и европейские кулинарные традиции. И убедитесь, что Стамбул действительно можно попробовать на вкус!

Первый день в городе: ликбез от местного жителя

Перед вами раскинутся колоритные панорамы города — мы вспомним легенды Девичьей башни, полюбуемся османскими дворцами и загадаем желание, проплывая под величественным Стамбульским мостом. Кроме интересных фактов о достопримечательностях 🏛️, я поделюсь советами, которые помогут вам в поездке. Вы узнаете о главных туристических уголках и секретных районах, выясните, где попробовать местную кухню и куда наведаться в поисках идеальных фото-локаций. А еще я расскажу о тонкостях, которые помогут вам стать своим в городе и спланировать волшебные турецкие каникулы.

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