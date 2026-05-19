Кристи проводит ещё 6 экскурсий

Встретить утро между Европой и Азией за отменным завтраком на лодке — это ли не лучшее начало вашего романа со Стамбулом? Вы проплывете по волнам Босфора, любуясь символами города и пробуя авторские закуски от шеф-повара. А я дополню поездку интересными фактами и поделюсь секретами, которые помогут вам подобрать ключ к сердцу Стамбула. И конечно, мы сделаем самые красивые фотографии!

Описание экскурсии

Лучший завтрак в Стамбуле под живую музыку!

Ваше идеальное стамбульское утро начнётся на сказочной лодке, которая бороздила просторы Босфора еще в 70-х годах, а затем была отреставрирована и превратилась в настоящий шедевр. От дворца Топкапы вы проплывёте по волнам пролива, любуясь Стамбулом и наслаждаясь завтраком от шеф-повара из региона Хатай, чья самобытная кухня знакома многим гурманам. Отведаете авторские закуски, которые сочетают в себе турецкие, арабские, еврейские, сирийские, ливанские и европейские кулинарные традиции. И убедитесь, что Стамбул действительно можно попробовать на вкус!

Первый день в городе: ликбез от местного жителя

После я отведу вас в лаундж-зону, чтобы пообщаться в спокойной обстановке. Перед вами раскинутся колоритные панорамы города — мы вспомним легенды Девичьей башни, полюбуемся османскими дворцами и загадаем желание, проплывая под величественным Стамбульским мостом. Кроме интересных фактов о достопримечательностях, я поделюсь советами, которые помогут вам в поездке. Вы узнаете о главных туристических уголках и секретных районах, выясните, где попробовать местную кухню и куда наведаться в поисках идеальных фото-локаций. А ещё я расскажу о тонкостях, которые помогут вам стать своим в городе и спланировать волшебные турецкие каникулы.

Организационные детали