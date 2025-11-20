Эта экскурсия — о живом Стамбуле, городе, где каждый район словно маленькая вселенная. Вы увидите, как Европа и Азия встречаются посреди пролива, и услышите истории о дворцах и султанах.
А затем прогуляетесь по колоритному Балату и поймёте, чем живут стамбульцы за пределами туристического центра.
Описание водной прогулки
С борта корабля вы увидите:
- величественные дворцы Топкапы, Долмабахче и Бейлербейи
- символы города — Девичью башню, Румели Хисары и три Босфорских моста
- блеск Золотого Рога
А затем прогуляетесь по атмосферному району Балат с его знаменитой лестницей и красочными фасадами.
Вы узнаете:
- почему в Стамбуле на некоторых улицах больше кошек, чем людей — и как хвостатые стали неофициальными хранителями кварталов
- какое здание здесь наклоняется быстрее Пизанской башни — и почему его всё равно не спешат ремонтировать
- в каком месте запах хлеба слышно за квартал. Спойлер: это пекарня, которая работает по рецептам 17 века
- и многое другое
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из районов Бейоглу(Таксим) и Фатих(Султанахмет), а также билеты на водную прогулку
- За дополнительную плату мы можем забрать вас из других районов Стамбула или аэропорта
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 16:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1803 туристов
Я живу в Стамбуле с 2007 года и очень люблю этот город. Работаю с командой увлечённых гидов — мы с радостью откроем вам самые интересные места Стамбула. До скорой встречи!
