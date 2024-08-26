читать дальше привёз! Самое главное! Такая красота, такая программа классная. Мы столько сами танцевали, может потому что самые молодые были. Познакомились с женщиной из Новой Зеландии! Столько фоток сделали. Был фотограф там. По времени прям достаточно. Встречают сыром. Советую.

Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и