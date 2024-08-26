3 часа
Водная прогулка
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
8 сен в 09:30
€25 за человека
3 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€38 за человека
11 часов
Водная прогулка
Из Стамбула - в Бурсу: групповая экскурсия
Посетить первую столицу Османской империи и почувствовать атмосферу древнего восточного города
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 сен в 07:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав26 августа 2024Полный восторг, поездка и ужин превзошел ожидания. Берите не раздумывая!
- ЭЭлима20 августа 2024Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и
- ЕЕкатерина15 августа 2024Всё было супер за исключением напряжения, которое чувствовалось по отношению к Россиянам со стороны европейцев, но нам пофиг!!!
- ММария11 июля 2024В целом все понравилось. Завтрак небольшой, но и зачем много? Для перекуса достаточно! Говорили на русском и английском языках. В
- IIana28 мая 2024Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Водные для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 90. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Водные для детей», 39 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь