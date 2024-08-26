Водные для детей – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Стамбуле, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
На теплоходе
16 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
8 сен в 09:30
25 за человека
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
22 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
38 за человека
Из Стамбула - в Бурсу: групповая экскурсия
1 отзыв
11 часов
Водная прогулка
Из Стамбула - в Бурсу: групповая экскурсия
Посетить первую столицу Османской империи и почувствовать атмосферу древнего восточного города
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 сен в 07:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    26 августа 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Полный восторг, поездка и ужин превзошел ожидания. Берите не раздумывая!
    Полный восторг, поездка и ужин превзошел ожидания. Берите не раздумывая!Полный восторг, поездка и ужин превзошел ожидания. Берите не раздумывая!Полный восторг, поездка и ужин превзошел ожидания. Берите не раздумывая!Полный восторг, поездка и ужин превзошел ожидания. Берите не раздумывая!Полный восторг, поездка и ужин превзошел ожидания. Берите не раздумывая!Полный восторг, поездка и ужин превзошел ожидания. Берите не раздумывая!Полный восторг, поездка и ужин превзошел ожидания. Берите не раздумывая!
  • Э
    Элима
    20 августа 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и
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    привёз! Самое главное! Такая красота, такая программа классная. Мы столько сами танцевали, может потому что самые молодые были. Познакомились с женщиной из Новой Зеландии! Столько фоток сделали. Был фотограф там. По времени прям достаточно. Встречают сыром. Советую.

    Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!
  • Е
    Екатерина
    15 августа 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Всё было супер за исключением напряжения, которое чувствовалось по отношению к Россиянам со стороны европейцев, но нам пофиг!!!
  • М
    Мария
    11 июля 2024
    Морская прогулка по Босфору с завтраком
    В целом все понравилось. Завтрак небольшой, но и зачем много? Для перекуса достаточно! Говорили на русском и английском языках. В
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    отель за мной приехали во время. На борту все четко. Много помощников туристам. Остановка на час для покупок спорная. Уютный район,но делать особо нечего. Кожа меня не интересовала, но иностранцы покупали там. Босфор восхитителен!

    В целом все понравилось. Завтрак небольшой, но и зачем много? Для перекуса достаточно! Говорили на русскомВ целом все понравилось. Завтрак небольшой, но и зачем много? Для перекуса достаточно! Говорили на русскомВ целом все понравилось. Завтрак небольшой, но и зачем много? Для перекуса достаточно! Говорили на русском
  • I
    Iana
    28 мая 2024
    Морская прогулка по Босфору с завтраком
    Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
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    русском. Много красивого и интересного. Завтрак был простой, как везде в Турции, но сытный. Фото не грузится, к сожалению, на сайт. Рекомендую данную команду. Мы и другую экскурсию взяли у них

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка по Босфору с завтраком
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  3. Из Стамбула - в Бурсу: групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 90. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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