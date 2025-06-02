Стамбул — древний город, который хранит воспоминания о множестве событий. Давайте познакомимся с некоторыми из них! В Археологическом музее погрузимся в историю Анатолии. В Музее прессы изучим развитие печатной индустрии. Оценим впечатляющий социальный комплекс султана Баязида. И полюбуемся главными символами города на площади Султанахмет.
Описание экскурсии
Археологический музей. Здесь вы познакомитесь с наследием ушедших культур, существовавших на территории бывшей Османской империи. И погрузитесь в историю древней Анатолии.
Комплекс султана Баязида. Вы увидите мечеть султана, при которой сохранились бани и медресе — сейчас здесь музей. И узнаете, как во времена Османской империи турки проводили досуг в хамаме.
Музей прессы, экспозиция которого посвящена истории турецкой печати с момента её основания до наших дней. Вас ждут первые печатные машины, телефонные аппараты, экземпляры газет и многое другое.
Площадь Султанахмет. Вы насладитесь красотой главной площади Стамбула и рассмотрите Немецкий фонтан, Египетский обелиск, обелиск императора Константина и Голубую мечеть.
Организационные детали
- Вход в музеи бесплатный, Голубую мечеть мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€39
|Детский 7-12 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Археологического музея
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури Кылычголу. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
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