Стамбул — древний город, который хранит воспоминания о множестве событий. Давайте познакомимся с некоторыми из них! В Археологическом музее погрузимся в историю Анатолии. В Музее прессы изучим развитие печатной индустрии. Оценим впечатляющий социальный комплекс султана Баязида. И полюбуемся главными символами города на площади Султанахмет.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Археологический музей. Здесь вы познакомитесь с наследием ушедших культур, существовавших на территории бывшей Османской империи. И погрузитесь в историю древней Анатолии.

Комплекс султана Баязида. Вы увидите мечеть султана, при которой сохранились бани и медресе — сейчас здесь музей. И узнаете, как во времена Османской империи турки проводили досуг в хамаме.

Музей прессы, экспозиция которого посвящена истории турецкой печати с момента её основания до наших дней. Вас ждут первые печатные машины, телефонные аппараты, экземпляры газет и многое другое.

Площадь Султанахмет. Вы насладитесь красотой главной площади Стамбула и рассмотрите Немецкий фонтан, Египетский обелиск, обелиск императора Константина и Голубую мечеть.

Организационные детали