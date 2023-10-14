На перекрестке истории - Султанхамет

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Прикоснитесь к наследию сразу трёх могущественных империй — Римской, Византийской и Османской.

Перед вами предстанут рукотворные шедевры древних мастеров и величественные соборы и мечети, вы посетите удивительные памятники архитектуры и погрузитесь в историю города на берегу Босфора.
На перекрестке истории - Султанхамет
На перекрестке истории - Султанхамет
На перекрестке истории - Султанхамет
На перекрестке истории - Султанхамет
На перекрестке истории - Султанхамет
На перекрестке истории - Султанхамет
Ближайшие даты:
14
окт
15
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Что вас ожидает:

  • Площадь Султанахмет
  • Собор Святой Софии (внутри)
  • Голубая мечеть (внутри)
  • Цистерна Базилика (внутри)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вы увидите:

  • Площадь Султанахмет (Ипподром). Мы начнем экскурсию на площади, которая во времена Римской империи использовалась для спортивных состязаний. Сегодня это одно из старейших мест Стамбула. Здесь вы увидите уникальные объекты с тысячелетней историей из разных частей света: греческие колонны, египетский обелиск и немецкий фонтан.
  • Храм Святой Софии. Далее мы посетим главный христианский храм Древней Византии и колыбель русского православия. Я познакомлю вас с архитектурой знакового сооружения, а также расскажу историю взлётов и падений первых христианских правителей.
  • Голубая мечеть. Полюбуемся произведением ещё одного архитектурного искусства — как снаружи, так и изнутри. На примере мечети вы рассмотрите черты византийского и османского стилей. И узнаете о богатейшей отделке памятника 17 века.
  • Цистерна Базилика. В завершение спустимся в удивительный мир подземных резервуаров. Эти сооружения, пожалуй, самая мистическая достопримечательность города. Полумрак, подсветка резных колонн, голова медузы — и история комплекса, уходящая вглубь веков.

Важная информация:

  • Билет в Цистерну Базилику — 450 лир/чел.
  • Для посещения храмов женщинам нужно взять платок и позаботиться об одежде, закрывающей руки.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому позаботьтесь об удобной обуви.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в Цистерну Базилику — 450 лир/чел.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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