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На перекрестке истории - Султанхамет

Прикоснитесь к наследию сразу трёх могущественных империй — Римской, Византийской и Османской.

Перед вами предстанут рукотворные шедевры древних мастеров и величественные соборы и мечети, вы посетите удивительные памятники архитектуры и погрузитесь в историю города на берегу Босфора.
5
5 отзывов
На перекрестке истории - Султанхамет
На перекрестке истории - Султанхамет
На перекрестке истории - Султанхамет

Описание экскурсии

Что вы увидите:

  • Площадь Султанахмет (Ипподром). Мы начнем экскурсию на площади, которая во времена Римской империи использовалась для спортивных состязаний. Сегодня это одно из старейших мест Стамбула. Здесь вы увидите уникальные объекты с тысячелетней историей из разных частей света: греческие колонны, египетский обелиск и немецкий фонтан.
  • Храм Святой Софии. Далее мы познакомимся с главным храмом Древней Византии, его необычной архитектурой. Мы осмотром здание снаружи без посещения Храма.
  • Голубая мечеть. Полюбуемся произведением ещё одного архитектурного искусства — как снаружи, так и изнутри. На примере мечети вы рассмотрите черты византийского и османского стилей. И узнаете о богатейшей отделке памятника 17 века.
Цистерна Базилика. В завершение спустимся в удивительный мир подземных резервуаров. Эти сооружения, пожалуй, самая мистическая достопримечательность города. Полумрак, подсветка резных колонн, голова медузы — и история комплекса, уходящая вглубь веков. Важная информация:.
Цистерна Базилика. В завершение спустимся в удивительный мир подземных резервуаров. Эти сооружения, пожалуй, самая мистическая достопримечательность города. Полумрак, подсветка резных колонн, голова медузы — и история комплекса, уходящая вглубь веков. Важная информация:.
• Цистерна Базилика. В завершение спустимся в удивительный мир подземных резервуаров. Эти сооружения, пожалуй, самая мистическая достопримечательность города. Полумрак, подсветка резных колонн, голова медузы — и история комплекса, уходящая вглубь веков. Важная информация:
  • Билет в Цистерну Базилику — 2250 лир/чел.
  • Для посещения храмов женщинам нужно взять платок и позаботиться об одежде, закрывающей руки.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому позаботьтесь об удобной обуви.

Ежедневно по запросу

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Султанахмет и Римский Ипподром
  • Дворец Ибрагим Паша
  • Голубая мечеть (внутри, по пятницам снаружи)
  • Собор Святой Софии (снаружи)
  • Хамам Хюррем Султан
  • Главные ворота дворца Топкапы
  • Цистерна базилика (внутри)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет в Цистерну Базилику - 1950 лир/чел.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ат Мейданы, 12, Фатих, Стамбул
Завершение: Цистерна базилика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Экскурсия с Махмутом по площади Султанахмет — одно из лучших впечатлений от поездки в Стамбул! 😍 Махмут — не просто гид, а настоящий рассказчик: его истории о Византии и Османской
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империи звучали так живо, будто мы перенеслись в прошлое.

Поразила атмосфера площади: греческие колонны, египетский обелиск, немецкий фонтан — столько эпох в одном месте! Храм Святой Софии, Голубая мечеть, Цистерна Базилика Время пролетело незаметно, а фото получились потрясающие. Спасибо, Махмут, за волшебный день в Стамбуле! ✨

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В
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового и интересного. Гид Махмут очень квалифицирован и доброжелателен. Ответил на все вопросы, а также дал практические советы по пребыванию в Стамбуле. Однозначно рекомендуем!
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Ю
Потрясающая локация, грамотный интересный экскурсовод Махмут. Все организованно супер.
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А
Сегодня была замечательная экскурсия. Гид Махмут так вдохновенно рассказывал о исторических событиях в Старом городе, что я будто действительно стала их свидетелем. Прекрасная архитектура оживала благодаря гиду Махмут. Экскурсия очень насыщенная и совсем не утомительная. Обязательно ещё запишусь на экскурсию к Махмут.
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Н
У нас была великолепная экскурсия с замечательным гидом Адэмом. У него глубокие знания истории, а главное, он очень интересно преподносит информацию, не скучно и все хорошо воспринимается и запоминается.
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