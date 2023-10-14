Прикоснитесь к наследию сразу трёх могущественных империй — Римской, Византийской и Османской.
Перед вами предстанут рукотворные шедевры древних мастеров и величественные соборы и мечети, вы посетите удивительные памятники архитектуры и погрузитесь в историю города на берегу Босфора.
Перед вами предстанут рукотворные шедевры древних мастеров и величественные соборы и мечети, вы посетите удивительные памятники архитектуры и погрузитесь в историю города на берегу Босфора.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площадь Султанахмет
- Собор Святой Софии (внутри)
- Голубая мечеть (внутри)
- Цистерна Базилика (внутри)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
- Площадь Султанахмет (Ипподром). Мы начнем экскурсию на площади, которая во времена Римской империи использовалась для спортивных состязаний. Сегодня это одно из старейших мест Стамбула. Здесь вы увидите уникальные объекты с тысячелетней историей из разных частей света: греческие колонны, египетский обелиск и немецкий фонтан.
- Храм Святой Софии. Далее мы посетим главный христианский храм Древней Византии и колыбель русского православия. Я познакомлю вас с архитектурой знакового сооружения, а также расскажу историю взлётов и падений первых христианских правителей.
- Голубая мечеть. Полюбуемся произведением ещё одного архитектурного искусства — как снаружи, так и изнутри. На примере мечети вы рассмотрите черты византийского и османского стилей. И узнаете о богатейшей отделке памятника 17 века.
- Цистерна Базилика. В завершение спустимся в удивительный мир подземных резервуаров. Эти сооружения, пожалуй, самая мистическая достопримечательность города. Полумрак, подсветка резных колонн, голова медузы — и история комплекса, уходящая вглубь веков.
Важная информация:
- Билет в Цистерну Базилику — 450 лир/чел.
- Для посещения храмов женщинам нужно взять платок и позаботиться об одежде, закрывающей руки.
- Экскурсия пешеходная, поэтому позаботьтесь об удобной обуви.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входной билет в Цистерну Базилику — 450 лир/чел.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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