Вы попробуете знаменитый турецкий завтрак, попивая душистый турецкий чай.
Смакуя вкус бюрека в компании вальяжных чаек, вы услышите легенды и истории цивилизаций, которые сменялись на этом перекрёстке миров, оставляя после себя архитектурные следы.
А на десерт у вас будет возможность продегустировать знаменитый османский кофе с вкуснейшим лукумом.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Из отеля вы дойдёте пешком до места для завтрака.
- Во время традиционного турецкого завтрака вы сможете насладиться видом на Босфор, Золотой Рог, мечеть Сулеймание и Новую мечеть.
- А после завтрака вы отправитесь на Египетский базар, чтобы попробовать настоящий османский кофе и рахат-лукум.
Начало экскурсии в период с 09:00 до 11:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфор
- Золотой Рог
- Мечеть Сулеймание
- Новая мечеть
- Египетский базар
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация османского кофе
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Стоимость завтрака
- Транспортные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Египетский базар
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии в период с 09:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Гид заберет вас от вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
