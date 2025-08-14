Мои заказы

Традиционный турецкий завтрак: вкусное утро Стамбула

Традиционный турецкий завтрак
Вы попробуете знаменитый турецкий завтрак, попивая душистый турецкий чай.

Смакуя вкус бюрека в компании вальяжных чаек, вы услышите легенды и истории цивилизаций, которые сменялись на этом перекрёстке миров, оставляя после себя архитектурные следы.

А на десерт у вас будет возможность продегустировать знаменитый османский кофе с вкуснейшим лукумом.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Из отеля вы дойдёте пешком до места для завтрака.
  • Во время традиционного турецкого завтрака вы сможете насладиться видом на Босфор, Золотой Рог, мечеть Сулеймание и Новую мечеть.
  • А после завтрака вы отправитесь на Египетский базар, чтобы попробовать настоящий османский кофе и рахат-лукум.

Начало экскурсии в период с 09:00 до 11:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Босфор
  • Золотой Рог
  • Мечеть Сулеймание
  • Новая мечеть
  • Египетский базар
Что включено
  • Услуги гида
  • Дегустация османского кофе
  • Фотосессия
Что не входит в цену
  • Стоимость завтрака
  • Транспортные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Египетский базар
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии в период с 09:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Гид заберет вас от вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

