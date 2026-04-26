1 отзыв оставили туристы

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Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня

Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы - всё включено
Это предложение — удобный способ осуществить мечту! На два дня вы улетите из Стамбула на другую планету. Такое чувство возникает в Каппадокии, где природа вдоволь поколдовала над плато и долинами.

На фоне причудливых каменных фигур, в городах-пещерах и скалах-монастырях вы откроете легенды и погрузитесь в историю места, которое называют перекрестком цивилизаций.
4.9
93 отзыва
Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня
Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня
Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня

Описание экскурсии

День 1: Северная Каппадокия

Путешествие начнется ранним утром (в 4:00-4:30). Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. 1,5 часа полета — и вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». До места начала экскурсии вы доедете на нашем групповом трансфере. В первый день вас ждут:

  • Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;
  • Музей под открытым небом Гёреме — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: вы узнаете, почему и как они появились;
  • Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Деврент). У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;
  • Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством.

В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель.

День 2: Южная Каппадокия

Второй день начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:

  • Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;
  • Подземный город Деринкую. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;
  • Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;
  • Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».
  • В течение дня в программе также заезды на фабрику оникса (Каппадокия славится редким голубым ониксом) и на дегустацию каппадокийского кофе (она бесплатная и займёт около получаса).

После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Стамбул индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

  • Точное время вылета из Стамбула обсуждается в переписке (возможно подстроиться под ваши пожелания)
  • Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям
  • Сами экскурсии по Каппадокии в 1-й и 2-й дни проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом

Отмена экскурсии

  • При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)
  • При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости
  • При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная

Что включено в стоимость

  • Авиабилеты (Стамбул-Каппадокия/Каппадокия-Стамбул)
  • Все трансферы: индивидуальный трансфер в Стамбуле (отель-аэропорт-отель), шаттл-трансферы в Каппадокии
  • 1 ночь в номере «стандарт» в уютном комфортабельном отеле-пещере (CAVE HOTEL)
  • 2 обеда в приятном месте и 1 завтрак в отеле
  • Все экскурсии + транспорт с кондиционером и водителем
  • Местные налоги и сборы за обслуживание

Дополнительные расходы

  • Полет на воздушном шаре рано утром (по желанию). Узнать о полете подробнее и забронировать его можно здесь.
  • Напитки во время обеда
  • Ужин

Дополнительные опции (по желанию и за доплату)

  • Индивидуальные экскурсии вместо групповых
  • Индивидуальный трансфер в Каппадокии
  • Продление отдыха в Каппадокии
  • Приезд и отъезд на комфортабельном автобусе (без перелета)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
1 чел. при 2-местном размещении€526
1 человек в 1-местном номере (single room)€696
1 человек в 3-местном номере (triple room)€520
Дети 4-7 лет€450
Для бронирования достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 7254 туристов
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю
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в туризме на профессиональном уровне с командой: у нас два главных офиса в Каппадокии и в Стамбуле. Я и мои гиды будем рады организовывать ваш отдых на высшем уровне и помочь узнать Турцию. Перелеты, экскурсии, полеты на воздушных шарах, трансферы из аэропортов, отели, профессиональные фотосессии, сафари на закате солнца, поездки на квадроциклах и многое другое. Пока вы в Турции, я всегда готова ответить на любые вопросы и на связи 24/7.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
4
3
1
2
1
2
А
Спасибо за путешествие, нам все понравилось. И мы попали на шары, сказка 😍😍😍 Хочу выделить Екатерину- она просто невероятный гид и человек. Профессионал с большой буквы. Все четко, спешки нет,
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при этом все посмотрели. На любой вопрос-ответит, поможет. Нужно остановится в банкомат или в магазин-без проблем. Видео что для человека вся это программа и жизнь в каппадокии- радость и дело сове любит. Спасибо так же Татьяне☺️🌷. Представляю как тяжело, контралировать весь процесс😓. Единственное наверное пожелание, чуть быть проще. Мы были с девочками которые тоже со Стамбула летели. Можно было нас соединить на одном трансфере, слишком много замудренности. Трансфер ждали, у них столб 10, у нас 9, хотя едим в одно и то же место 😁 Так же когда привезли в каппадокию, почему то их высадили возле отеля, нас возле офиса, а потом забрал один и тот же гид 🤣 мы этого вообще не поняли. Но я думаю тут скорее водители тупили🤣

Спасибо за путешествие, нам все понравилось. И мы попали на шары, сказка 😍😍😍 Хочу выделить Екатерину-
Спасибо за путешествие, нам все понравилось. И мы попали на шары, сказка 😍😍😍 Хочу выделить Екатерину-
Спасибо за путешествие, нам все понравилось. И мы попали на шары, сказка 😍😍😍 Хочу выделить Екатерину-
Спасибо за путешествие, нам все понравилось. И мы попали на шары, сказка 😍😍😍 Хочу выделить Екатерину-
Спасибо за путешествие, нам все понравилось. И мы попали на шары, сказка 😍😍😍 Хочу выделить Екатерину-
Спасибо за путешествие, нам все понравилось. И мы попали на шары, сказка 😍😍😍 Хочу выделить Екатерину-
Спасибо за путешествие, нам все понравилось. И мы попали на шары, сказка 😍😍😍 Хочу выделить Екатерину-
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Екатерина
Спасибо огромное, Татьяне за организацию, любые не понятные ситуации решала моментально. Так же со мной была два дня гид Екатерина, очень интересно и доступно рассказывала весь маршрут, историю, быт. Очень внимательно, заботливая, дружелюбная, а гласное профессионал своего дела! Море впечатлений!
Спасибо огромное, Татьяне за организацию, любые не понятные ситуации решала моментально. Так же со мной была
Спасибо огромное, Татьяне за организацию, любые не понятные ситуации решала моментально. Так же со мной была
Спасибо огромное, Татьяне за организацию, любые не понятные ситуации решала моментально. Так же со мной была
Спасибо огромное, Татьяне за организацию, любые не понятные ситуации решала моментально. Так же со мной была
Спасибо огромное, Татьяне за организацию, любые не понятные ситуации решала моментально. Так же со мной была
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Дина
Хотела написать слова благодарности за потрясающий индивидуальный тур! Всё было организованно на высшем уровне: билеты, отель, полет, экскурсии, трансферы!
Особенно хотелось бы отметить нашего гида. Потрясающе изложена информация о каждом посещаемом
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месте, развернутые исторические факты, был дан ответ на любой вопрос связанный с историческими событиями. Мы затая дыхание впитывали всю информацию о посещаемых местах! Спасибо огромное за сопровождение на каждом этапе путешествия и прекрасный тур!

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Алла
Прекрасно организован тур Татьяной, всё было точно и на высшем уровне, спасибо,все начиная от трансферов до выбора отеля. В первый день моим гидом на маршруте была Елена, много познавательной информации,
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т. к я была одна, то Елена ещё была и отличным фотографом. Фотки просто 🔥ОГОНЬ))
Второй день экскурсоводом была Екатерина- это ШКВАЛ информации, но это не утомительно, подача лёгкая, интересная, познавательная. Отвечала на все вопросы из различных областей.
Спасибо вам большое 👌

Прекрасно организован тур Татьяной, всё было точно и на высшем уровне, спасибо,все начиная от трансферов до
Прекрасно организован тур Татьяной, всё было точно и на высшем уровне, спасибо,все начиная от трансферов до
Прекрасно организован тур Татьяной, всё было точно и на высшем уровне, спасибо,все начиная от трансферов до
Прекрасно организован тур Татьяной, всё было точно и на высшем уровне, спасибо,все начиная от трансферов до
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Е
Интересная поездка в места с необычной природой и древней историей, не лишённой загадок. Ещё во время поездки захотелось вернуться сюда снова, на подольше, чтобы помедитировать или полазить по пещерам в
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скалах. Была бы ребёнком - меня было бы не оттащить от местных лабиринтов.
Во-первых, отмечу замечательную организацию: всегда было понятно, когда и куда идти и что делать. Спасибо Татьяне, которая порционно присылала инструкции в WhatsApp. Сбоев в графике тоже не было.
Во-вторых, хочу поблагодарить нашего гида, Елену из Беларуси. Её рассказы были насыщенными и информативными, спать не хотелось, несмотря на утренние перелёты. На второй день она устроила нам экзамен, что мы запомнили с первого:) Помимо исторических и географических данных, узнали много нового о жизни в Турции и турецкий менталитет. Лично меня больше всего заинтересовали рассказы о спорах арехеологов о происхождении подземных городов и личные воспоминания Елены о спуске вниз (вот откуда списана идея аниме Made in Abyss!). И за человечность ей спасибо, видно, что беспокоится о своих туристах, если у кого организационные проблемы, пытается помочь советом. (Наша группа состояла из русскоговорящих, но не все они, как мы, прибыли с туром из Стамбула, кто-то добирался своим ходом, кому-то не повезло с турагенством и обратный рейс был слишком рано, не успевали пройти всю экскурсию. В первый и второй день состав групп был разный, это для меня новое впечатление, но не страшно).
Полёт на шарах - отдельная история. Что описывать, лучше один раз увидеть. Да, не зря подымались в четыре утра. (После было ещё полтора часа на поспать перед завтраком, так что на экскурсию пошли бодрячком) Из организационного: половина успеха - заранее посмотреть прогноз погоды на день полёта. Понятно, что он вам не покажет скорость ветра в верхних слоях атмосферы, который измеряется госслужбами перед самым полётом, чтобы дать или не дать разрешение на взлёт. Но нам повезло из двух подходящих нам дат выбрать ту, когда шары полетели, хотя предыдущие 5 дней не летали. При отмене полёта людям предлагали перенести его на следующий день с доплатой. Для турагенств, занимающихся шарами, это в порядке вещей: раз есть спрос, можно поднять цену, аргументируя тем, что на другую дату билеты раскупили, дефицит мест. Если не согласитесь, деньги вернут (не возвращают только в случае, если вы сами проспали).

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А
впечатление приятное, запомнились дома в "каменных столбах", город подземный.
к сожалению с погодой не повезло и на шаре не получилось полететь
впечатление приятное, запомнились дома в "каменных столбах", город подземный.
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