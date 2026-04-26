1 отзыв оставили туристы

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скалах. Была бы ребёнком - меня было бы не оттащить от местных лабиринтов.

Во-первых, отмечу замечательную организацию: всегда было понятно, когда и куда идти и что делать. Спасибо Татьяне, которая порционно присылала инструкции в WhatsApp. Сбоев в графике тоже не было.

Во-вторых, хочу поблагодарить нашего гида, Елену из Беларуси. Её рассказы были насыщенными и информативными, спать не хотелось, несмотря на утренние перелёты. На второй день она устроила нам экзамен, что мы запомнили с первого:) Помимо исторических и географических данных, узнали много нового о жизни в Турции и турецкий менталитет. Лично меня больше всего заинтересовали рассказы о спорах арехеологов о происхождении подземных городов и личные воспоминания Елены о спуске вниз (вот откуда списана идея аниме Made in Abyss!). И за человечность ей спасибо, видно, что беспокоится о своих туристах, если у кого организационные проблемы, пытается помочь советом. (Наша группа состояла из русскоговорящих, но не все они, как мы, прибыли с туром из Стамбула, кто-то добирался своим ходом, кому-то не повезло с турагенством и обратный рейс был слишком рано, не успевали пройти всю экскурсию. В первый и второй день состав групп был разный, это для меня новое впечатление, но не страшно).

Полёт на шарах - отдельная история. Что описывать, лучше один раз увидеть. Да, не зря подымались в четыре утра. (После было ещё полтора часа на поспать перед завтраком, так что на экскурсию пошли бодрячком) Из организационного: половина успеха - заранее посмотреть прогноз погоды на день полёта. Понятно, что он вам не покажет скорость ветра в верхних слоях атмосферы, который измеряется госслужбами перед самым полётом, чтобы дать или не дать разрешение на взлёт. Но нам повезло из двух подходящих нам дат выбрать ту, когда шары полетели, хотя предыдущие 5 дней не летали. При отмене полёта людям предлагали перенести его на следующий день с доплатой. Для турагенств, занимающихся шарами, это в порядке вещей: раз есть спрос, можно поднять цену, аргументируя тем, что на другую дату билеты раскупили, дефицит мест. Если не согласитесь, деньги вернут (не возвращают только в случае, если вы сами проспали).