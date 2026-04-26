1 отзыв оставили туристы

Это предложение — удобный способ осуществить мечту! На два дня вы улетите из Стамбула на другую планету. Такое чувство возникает в Каппадокии, где природа вдоволь поколдовала над плато и долинами.
На фоне причудливых каменных фигур, в городах-пещерах и скалах-монастырях вы откроете легенды и погрузитесь в историю места, которое называют перекрестком цивилизаций.
На фоне причудливых каменных фигур, в городах-пещерах и скалах-монастырях вы откроете легенды и погрузитесь в историю места, которое называют перекрестком цивилизаций.
Описание экскурсии
День 1: Северная Каппадокия
Путешествие начнется ранним утром (в 4:00-4:30). Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. 1,5 часа полета — и вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». До места начала экскурсии вы доедете на нашем групповом трансфере. В первый день вас ждут:
- Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;
- Музей под открытым небом Гёреме — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: вы узнаете, почему и как они появились;
- Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Деврент). У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;
- Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством.
В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель.
День 2: Южная Каппадокия
Второй день начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:
- Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;
- Подземный город Деринкую. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;
- Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;
- Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».
- В течение дня в программе также заезды на фабрику оникса (Каппадокия славится редким голубым ониксом) и на дегустацию каппадокийского кофе (она бесплатная и займёт около получаса).
После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Стамбул индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.
Организационные детали
Прочитайте до бронирования
- Точное время вылета из Стамбула обсуждается в переписке (возможно подстроиться под ваши пожелания)
- Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям
- Сами экскурсии по Каппадокии в 1-й и 2-й дни проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом
Отмена экскурсии
- При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)
- При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости
- При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная
Что включено в стоимость
- Авиабилеты (Стамбул-Каппадокия/Каппадокия-Стамбул)
- Все трансферы: индивидуальный трансфер в Стамбуле (отель-аэропорт-отель), шаттл-трансферы в Каппадокии
- 1 ночь в номере «стандарт» в уютном комфортабельном отеле-пещере (CAVE HOTEL)
- 2 обеда в приятном месте и 1 завтрак в отеле
- Все экскурсии + транспорт с кондиционером и водителем
- Местные налоги и сборы за обслуживание
Дополнительные расходы
- Полет на воздушном шаре рано утром (по желанию). Узнать о полете подробнее и забронировать его можно здесь.
- Напитки во время обеда
- Ужин
Дополнительные опции (по желанию и за доплату)
- Индивидуальные экскурсии вместо групповых
- Индивидуальный трансфер в Каппадокии
- Продление отдыха в Каппадокии
- Приезд и отъезд на комфортабельном автобусе (без перелета)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|1 чел. при 2-местном размещении
|€526
|1 человек в 1-местном номере (single room)
|€696
|1 человек в 3-местном номере (triple room)
|€520
|Дети 4-7 лет
|€450
Для бронирования достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 7254 туристов
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 93 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо за путешествие, нам все понравилось. И мы попали на шары, сказка 😍😍😍 Хочу выделить Екатерину- она просто невероятный гид и человек. Профессионал с большой буквы. Все четко, спешки нет,
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо огромное, Татьяне за организацию, любые не понятные ситуации решала моментально. Так же со мной была два дня гид Екатерина, очень интересно и доступно рассказывала весь маршрут, историю, быт. Очень внимательно, заботливая, дружелюбная, а гласное профессионал своего дела! Море впечатлений!
Вам был полезен этот отзыв?
Хотела написать слова благодарности за потрясающий индивидуальный тур! Всё было организованно на высшем уровне: билеты, отель, полет, экскурсии, трансферы!
Особенно хотелось бы отметить нашего гида. Потрясающе изложена информация о каждом посещаемом
Особенно хотелось бы отметить нашего гида. Потрясающе изложена информация о каждом посещаемом
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасно организован тур Татьяной, всё было точно и на высшем уровне, спасибо,все начиная от трансферов до выбора отеля. В первый день моим гидом на маршруте была Елена, много познавательной информации,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Интересная поездка в места с необычной природой и древней историей, не лишённой загадок. Ещё во время поездки захотелось вернуться сюда снова, на подольше, чтобы помедитировать или полазить по пещерам в
Вам был полезен этот отзыв?
А
впечатление приятное, запомнились дома в "каменных столбах", город подземный.
к сожалению с погодой не повезло и на шаре не получилось полететь
к сожалению с погодой не повезло и на шаре не получилось полететь
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня»
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Добраться до отеля или аэропорта на современном авто с русскоговорящим опытным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
от €47 за всё до 7 чел.
-
14%
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Удобно и быстро добраться до города, а заодно познакомиться с ним и сориентироваться
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
от €51
€59 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Путешествуете в Стамбул с семьей или друзьями? Индивидуальный трансфер на микроавтобусе - идеальный выбор для комфортного начала вашего путешествия
Начало: В аэропорту или в отеле
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €77 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
от €100 за всё до 7 чел.
от €526 за человека