Наше путешествие мы начнём с вашего отеля, откуда заберём вас на автомобиле 🚘. После этого направимся в европейскую часть нового города, где никогда не бывают туристы, вы поразитесь пейзажем нового 3-го моста, узнаете почему мост назвали в честь отца Султана Сулеймана “Великолепного”. Прокатитесь по этому сооружению, увидите Босфор с птичьего полёта. Познакомитесь с крепостью Йорос, узнаете почему оно было важным в завоевании Константинополя. И насладитесь воздухом чёрного моря 🌊 этого мы направимся с вами в Белградский лес 🌳, вы увидите знаменитые стены Акведука, узнаете историю 📖 его возникновения и поразитесь его маштабами.

Оттуда мы доберемся в глубь леса, где устроим наш обед, будет знаменитый “турецкий” Мангал с вкусным ароматным чаем.

Дальше необходимо потратить набранные каллории, узнать причину названия леса “Белградский” увидеть горные истоки, откуда вода черпалась по Акведукам.

И завершить нашу прекрасную экскурсию ⛳, с знаменитым турецким мороженым “Кахраман Мараш” с видами на Босфор.