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Неизведанные тропы Туриста

Олег К.
Олег К. – Гид из Стамбула
Неизведанные тропы Туриста
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 📸Фото на память
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €280 за экскурсию

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Неизведанные тропы Туриста
Неизведанные тропы Туриста

Что вы увидите

  • 3й мост Явуза Султана Селима-1.
  • Босфор с разных ракурсов.
  • Замок Йорос.
  • Акведук.
  • Белградский лес
Наше путешествие мы начнём с вашего отеля, откуда заберём вас на автомобиле 🚘. После этого направимся в европейскую часть нового города, где никогда не бывают туристы, вы поразитесь пейзажем нового 3-го моста, узнаете почему мост назвали в честь отца Султана Сулеймана “Великолепного”. Прокатитесь по этому сооружению, увидите Босфор с птичьего полёта. Познакомитесь с крепостью Йорос, узнаете почему оно было важным в завоевании Константинополя. И насладитесь воздухом чёрного моря 🌊 этого мы направимся с вами в Белградский лес 🌳, вы увидите знаменитые стены Акведука, узнаете историю 📖 его возникновения и поразитесь его маштабами.
Оттуда мы доберемся в глубь леса, где устроим наш обед, будет знаменитый “турецкий” Мангал с вкусным ароматным чаем.
Дальше необходимо потратить набранные каллории, узнать причину названия леса “Белградский” увидеть горные истоки, откуда вода черпалась по Акведукам.
И завершить нашу прекрасную экскурсию ⛳, с знаменитым турецким мороженым “Кахраман Мараш” с видами на Босфор.
Что входит
  • Чай
  • вода и машина. Трансфер входит в стоимость. Мангал.
Что не входит
  • Алкоголь оплачивается отдельно
Начало
🚩 То место где вы остановились, ваш отель.
Место завершения
🏁 Ваш Отель
Неизведанные тропы Туриста
Неизведанные тропы Туриста
Неизведанные тропы Туриста
Неизведанные тропы Туриста
Неизведанные тропы Туриста
Неизведанные тропы Туриста
Неизведанные тропы Туриста

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег К.
Олег К.
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Олег К. проводит ещё 2 экскурсии

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