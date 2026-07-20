45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приготовьтесь оказаться в Византийской империи — я проведу вас по тропам ее прошлого, помогу представить ее величие. Вы «прочитаете» историю Айя-Софии по фрескам, изучите обелиски площади Ипподром, узнаете об устройстве подземных водохранилищ и о жизни в Константинополе, услышите секреты прекрасных мозаик. В итоге перед вами оживут дни расцвета и падения Византии — и вы откроете ее влияние на мировую историю и культуру.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наследие святой Византии

Экскурсию начнем без спешки, с истоков — мой рассказ погрузит вас во времена зарождения Византийской империи. Вы узнаете о предпосылках этого события, о приезде в город Святых Кирилла и Мефодия, о крещении русских князей и о том, как император Константин стал христианином. Поговорим и о расцвете империи, и об упадке: вы поймете, что привело к смерти Константинополя и почему на берегах Босфора мирно живут две религии.

Главные достопримечательности Константинополя

За 4 часа вы познакомитесь с ключевыми свидетелями Византийской империи, изучая памятники снаружи и внутри. Кроме того, вас ждут многочисленные фрески богатейшего периода Константинополя и мозаичные панно, раскрывающие события и легенды прошлого.

Площадь Ипподром : я помогу вам представить масштабы и величие этого сооружения и расскажу о целях его строительства. Вы расшифруете записи на обелисках, узнаете о гибели 30 тысяч жителей и поразитесь силе духа женщин и слабости некоторых мужчин.

: я помогу вам представить масштабы и величие этого сооружения и расскажу о целях его строительства. Вы расшифруете записи на обелисках, узнаете о гибели 30 тысяч жителей и поразитесь силе духа женщин и слабости некоторых мужчин. Собор Святой Софии , или Айя-София, который завораживает всякого, кто прикоснулся к древним стенам. Рассказ пойдет о строительстве храма, о том, как архитектору Синану удалось спасти его от разрушения, а еще мы отыщем скрытые знаки императоров.

, или Айя-София, который завораживает всякого, кто прикоснулся к древним стенам. Рассказ пойдет о строительстве храма, о том, как архитектору Синану удалось спасти его от разрушения, а еще мы отыщем скрытые знаки императоров. Цистерна Базилика — стратегический объект под землёй, где запасали воду для дворца Константинопольских императоров во время длинных осад врага.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые ищут ответы на загадки истории, и тем, кто впервые прикасается к её тайнам. Для полноценного знакомства с городом рекомендую заказать мою экскурсию по османскому Стамбулу.

Организационные детали