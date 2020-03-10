45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В конце февраля мы на 3 дня приезжали в Стамбул и заранее забронировали две экскурсии Федаи. Сразу могу сказать, что нам настолько понравились обе, что на второй день мы оформили через Tripster еще одну. Собственно, ради этих экскурсий мы и приезжали. Нам понравилось все: манера общения, подача материала, организация перемещения по маршруту. Все это время мы общались с настоящим профессионалом. Мы читали в отзывах о том, что Федаи отвлекается от прямой темы экскурсии. Но это не отвлечения, а рассказ о связанных с темой событиях и людях. Это придает особый интерес. И главное – это общение с образованным, культурным, эмоциональным и искренним человеком. Мы свободно обсуждали вопросы религии, этики, истории, современной политики. Мы увидели все объекты (за исключением Голубой мечети, находящейся на реставрации), анонсированные в программе экскурсий. Мы услышали интересный рассказ об истории их строительства, о разграблении Византии крестоносцами, об их последующей судьбе в период Османской империи. Мы были поражены красотой дворцового комплекса Топкапы, грандиозностью и изяществом мечетей, построенных великим турецким архитектором Синаном.

А на третий день была просто фантастика. Федаи начал свою экскурсию с музея Карие (Хора). Там сохранились в очень хорошем состоянии мозаики конца 13-го - начала 14-го века. Мы знакомы с произведениями эпохи Возрождения и нам есть с чем сравнивать. Эти мозаики прекрасны, от них не оторваться. После этого Федаи привел нас в церковь Балыклы. Удивительное тихое, умиротворяющее место со святым источником. Об этой церкви пишут в путеводителях, но самостоятельно ее не найти. Оттуда мы добрались до Вселенского патриархата с удивительными иконостасом и аурой а после этого – в Болгарскую церковь, построенную из металла. В довершение – прогулка в район Галаты и Египетский рынок (покупка специй домой). При этом каждая экскурсия длилась 6-7 часов, т.е. пока силы были.

Коллеги туристы. Если вы хотите строгого следования теме экскурсии и маршруту (посмотрите налево – посмотрите направо), четкого, последовательного, как по учебнику, изложения материала (дата, имя, откуда пришел, кого победил, что и какой высоты построил), то, наверное, вам к другому экскурсоводу. Но если вы хотите живого общения с образованным, культурным и очень тактичным человеком на темы истории Малой Азии от античности до современности – вам к Федаи.

РЕКОМЕНДУЕМ.

Тамара и Александр (туристы со стажем).

Федаи!

Мы провели с Вами 3 прекрасных дня. Вы открыли нам Стамбул – Константинополь. Искреннее спасибо.