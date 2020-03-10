45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Стамбул-Константинополь, или по следам Византии

История и тайны Святой Софии и других достопримечательностей великого государства

Федаи
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Федаи – ваш гид
Приготовьтесь оказаться в Византийской империи — я проведу вас по тропам ее прошлого, помогу представить ее величие.

Вы «прочитаете» историю Айя-Софии по фрескам, изучите обелиски площади Ипподром, узнаете об устройстве подземных водохранилищ и о жизни в Константинополе, услышите секреты прекрасных мозаик.

В итоге перед вами оживут дни расцвета и падения Византии — и вы откроете ее влияние на мировую историю и культуру.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии45 отзывов
4.96
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии

Что вас ожидает

Наследие святой Византии
Экскурсию начнем без спешки, с истоков — мой рассказ погрузит вас во времена зарождения Византийской империи. Вы узнаете о предпосылках этого события, о приезде в город Святых Кирилла и Мефодия, о крещении русских князей и о том, как император Константин стал христианином. Поговорим и о расцвете империи, и об упадке: вы поймете, что привело к смерти Константинополя и почему на берегах Босфора мирно живут две религии.

Главные достопримечательности Константинополя
За 4 часа вы познакомитесь с ключевыми свидетелями Византийской империи, изучая памятники снаружи и внутри. Кроме того, вас ждут многочисленные фрески богатейшего периода Константинополя и мозаичные панно, раскрывающие события и легенды прошлого.

  • Площадь Ипподром: я помогу вам представить масштабы и величие этого сооружения и расскажу о целях его строительства. Вы расшифруете записи на обелисках, узнаете о гибели 30 тысяч жителей и поразитесь силе духа женщин и слабости некоторых мужчин.
  • Собор Святой Софии, или Айя-София, который завораживает всякого, кто прикоснулся к древним стенам. Вы узнаете о строительстве храма, поймете, как архитектору Синану удалось спасти его от разрушения, и найдете скрытые знаки императоров.
  • Церковь святой Ирины: прикоснувшись к ее суровой красоте, вы перенесетесь на 2000 лет назад. Узнаете, как христианство победило на этих землях и как новая вера набирала силу. Я покажу возможное место захоронения императора Константина и объясню, почему этот собор так и не стал мечетью.
  • Цистерна Базилика — таинственное подземное водохранилище. В этом городе всегда не хватало воды: вы поймете, как она определяла ход истории, и разберетесь в устройстве римских цистерн.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ищут ответы на загадки истории, и тем, кто впервые прикасается к ее тайнам.
Для полноценного знакомства с городом рекомендую заказать мою экскурсию по османскому Стамбулу.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Айя-София — 72 лиры с человека; Цистерна Базилика — 20 лир с человека; церковь Св. Ирины — 42 лиры с человека.
  • В программе мечети — пожалуйста, одевайтесь соответственно. Девушкам надо захватить платки, не надевать шорты и короткие юбки, закрыть плечи.
  • Собор Святой Софии закрыт по понедельникам — но если мы встретимся в этот день, я в любом случае расскажу все об этом памятнике и подскажу, как туда попасть.
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии
Стамбул-Константинополь, или по следам Византии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Федаи
Федаи
Здравствуйте. Меня зовут Федаи. 21 год я работаю гидом в Стамбуле — городе двух континентов и двух религий. Городе, который, словно острая специя, обжигает сознание, даря нам самые неожиданные открытия. Дворцы, музеи, мечети — я проведу вас по извилистым улочкам истории. Открою тайны султанов и покажу истинное лицо города. Мы вдохнём ароматы его улиц и насладимся восточным гостеприимством. Мой Стамбул станет вашим!
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия интересная, но не для всех. Это не экскурсия по Стамбулу, это исторический экскурс "По следам Византии"!!! Подача информации очень оригинальная: как собирание мозаики из разных историй в общую картину великой эпохи Византии. Федаи, спасибо!
9 марта 2020
Отличная экскурсия, позволяющая понять не только историю, но и характер и атмосферу этого великого города. Федаи прекрасный рассказчик, умеющий увлечь слушателей и поддерживать этот интерес в течение всей экскурсии.
6 марта 2020
Это была вторая экскурсия на тему Византии, которую мы заказали. Первоначально мы планировали посетить музей Карие (Хора), Балаклы и Греческий патриархат самостоятельно. Нам настолько понравились экскурсии Федаи, что заказали ему еще одну. Наши впечатления от экскурсии - в нашем отзыве от 25 февраля.
6 марта 2020
В конце февраля мы на 3 дня приезжали в Стамбул и заранее забронировали две экскурсии Федаи. Сразу могу сказать, что нам настолько понравились обе, что на второй день мы оформили через Tripster еще одну. Собственно, ради этих экскурсий мы и приезжали. Нам понравилось все: манера общения, подача материала, организация перемещения по маршруту. Все это время мы общались с настоящим профессионалом. Мы читали в отзывах о том, что Федаи отвлекается от прямой темы экскурсии. Но это не отвлечения, а рассказ о связанных с темой событиях и людях. Это придает особый интерес. И главное – это общение с образованным, культурным, эмоциональным и искренним человеком. Мы свободно обсуждали вопросы религии, этики, истории, современной политики. Мы увидели все объекты (за исключением Голубой мечети, находящейся на реставрации), анонсированные в программе экскурсий. Мы услышали интересный рассказ об истории их строительства, о разграблении Византии крестоносцами, об их последующей судьбе в период Османской империи. Мы были поражены красотой дворцового комплекса Топкапы, грандиозностью и изяществом мечетей, построенных великим турецким архитектором Синаном.
А на третий день была просто фантастика. Федаи начал свою экскурсию с музея Карие (Хора). Там сохранились в очень хорошем состоянии мозаики конца 13-го - начала 14-го века. Мы знакомы с произведениями эпохи Возрождения и нам есть с чем сравнивать. Эти мозаики прекрасны, от них не оторваться. После этого Федаи привел нас в церковь Балыклы. Удивительное тихое, умиротворяющее место со святым источником. Об этой церкви пишут в путеводителях, но самостоятельно ее не найти. Оттуда мы добрались до Вселенского патриархата с удивительными иконостасом и аурой а после этого – в Болгарскую церковь, построенную из металла. В довершение – прогулка в район Галаты и Египетский рынок (покупка специй домой). При этом каждая экскурсия длилась 6-7 часов, т.е. пока силы были.
Коллеги туристы. Если вы хотите строгого следования теме экскурсии и маршруту (посмотрите налево – посмотрите направо), четкого, последовательного, как по учебнику, изложения материала (дата, имя, откуда пришел, кого победил, что и какой высоты построил), то, наверное, вам к другому экскурсоводу. Но если вы хотите живого общения с образованным, культурным и очень тактичным человеком на темы истории Малой Азии от античности до современности – вам к Федаи.
РЕКОМЕНДУЕМ.
Тамара и Александр (туристы со стажем).
Федаи!
Мы провели с Вами 3 прекрасных дня. Вы открыли нам Стамбул – Константинополь. Искреннее спасибо.
22 февраля 2020
Побывали на экскурсии с Федаи! Сказать, что повезло с гидом, это ничего не сказать!
Удивительный, обаятельный, общительный человек! Такое ощущение, что его знают все, и он знает всех в Стамбуле! Багаж знаний настолько огромен, что приходилось прерывать рассказ для того, чтобы продолжать двигаться дальше. Острый ум, наблюдательность, доброжелательность, безграничная любовь к городу и людям, словно сам Стамбул пришёл на встречу с нами!
18 февраля 2020
Федаи, замечательный гид! !! Очень понравилась Экскурсия, было безумно интересно, вместо четырёх часов, Экскурсия шла шесть часов, не смотря на то , что мы были у него вторая группа за день, было ощущение, что Федаи не может остановиться. Очень добрый и интересный человек. Спасибо вам большое за прекрасный день проведеный с вами в Стамбуле.
25 января 2020
Провели незабываемый день в Стамбуле в компании Федаи. Насколько восприятие города зависит от наличия правильного гида. Первый день мы гуляли одни. Да, мы восхищались видами города, но пока он был лишь очередной галочкой в списке мест, необходимых к посещению. И как по-иному заиграл город в компании с человеком, который его знает и любит. Мы достаточно опытные путешественники, и могу сказать, что избыточная информация о событиях и датах наполовину сотрется из памяти, но если гид поможет почувствовать настроение города, окунуться в его жизнь, эти эмоции останутся навсегда, и ты полюбишь этот город, страну. Именно такой была наша прогулка по Стамбулу с Федаи. Не просто зайти в Церемониальный зал Долмабахче, а сделать это с закрытыми глазами, чтобы его красота ошеломила тебя. Спуститься не только в раскрученную Цистерну Базилика, но, по совету гида, увидеть Цистерну Феодосия, где колонны издают жемчужный свет, и немногочисленные туристы не мешают слушать тихую музыку. На ходу подкрепиться каштанами или пончиками. Любоваться на вечерний Босфор с самого красивого ракурса. Именно эти воспоминания надолго останутся в нашей копилке впечатлений! Именно поэтому Стамбул зацепил и влюбил в себя. И огромное спасибо за это Федаи!!! Маршрут был составлен идеально в соответствии с нашими пожеланиями. Но мы соглашались со всеми предложениями Федаи, и, благодаря этому, смогли увидеть красивейшие, но нераскрученные места. А еще огромное спасибо от моей мамы за маленький подарок, который подарил Федаи - блокнот с Сулейманом! Как же в Стамбуле без этого имени! Великолепный век и великолепный город!
17 января 2020
Нам очень не повезло с погодой, был сильный ветер и дождь.Поэтому по нашей просьбе Федаи внес изменения в программу экскурсии. Все было интересно, нам понравилось!
27 декабря 2019
Провели 2 дня в компании с Федаи. Он прекрасный рассказчик и знаток истории! Всем рекомендуем!
30 октября 2019
Федаи - замечательный гид, великолепный знаток истории, приятный в общении, экскурсией остались довольны. 30 октября 2019 год.
Ещё 35 отзывов

Федаи проводит ещё 1 экскурсию

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