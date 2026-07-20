45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсию начнем без спешки, с истоков — мой рассказ погрузит вас во времена зарождения Византийской империи. Вы узнаете о предпосылках этого события, о приезде в город Святых Кирилла и Мефодия, о крещении русских князей и о том, как император Константин стал христианином. Поговорим и о расцвете империи, и об упадке: вы поймете, что привело к смерти Константинополя и почему на берегах Босфора мирно живут две религии.
Главные достопримечательности Константинополя
За 4 часа вы познакомитесь с ключевыми свидетелями Византийской империи, изучая памятники снаружи и внутри. Кроме того, вас ждут многочисленные фрески богатейшего периода Константинополя и мозаичные панно, раскрывающие события и легенды прошлого.
Площадь Ипподром: я помогу вам представить масштабы и величие этого сооружения и расскажу о целях его строительства. Вы расшифруете записи на обелисках, узнаете о гибели 30 тысяч жителей и поразитесь силе духа женщин и слабости некоторых мужчин.
Собор Святой Софии, или Айя-София, который завораживает всякого, кто прикоснулся к древним стенам. Рассказ пойдет о строительстве храма, о том, как архитектору Синану удалось спасти его от разрушения, а еще мы отыщем скрытые знаки императоров.
Цистерна Базилика — стратегический объект под землёй, где запасали воду для дворца Константинопольских императоров во время длинных осад врага.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые ищут ответы на загадки истории, и тем, кто впервые прикасается к её тайнам. Для полноценного знакомства с городом рекомендую заказать мою экскурсию по османскому Стамбулу.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Цистерну Базилика — 1950 лир с чел. и вход в Айя-Софию — €25 с чел.
В программе мечети — пожалуйста, одевайтесь соответственно. Девушкам нужно захватить головные уборы (например, платки), надеть одежду ниже колен и закрыть плечи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обсудим вечером когда Вы уже будете в Стамбуле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Федаи — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3024 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Федаи. 28 лет я работаю гидом в Стамбуле — городе на двух континентов и трёх религий. Городе, который, словно острая специя, обжигает сознание, даря нам самые неожиданные читать дальшеуменьшить
открытия. Дворцы, музеи, мечети — я проведу вас по извилистым улочкам истории. Открою тайны султанов и императоров, покажу истинное лицо города. Мы вдохнём ароматы его улиц и насладимся восточным гостеприимством. Мой Стамбул станет вашим!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Янина
это было волшебно!) если вы хотите не только узнать исторические факты о улицах и зданиях, в которые заходите, но и удивительные истории, слухи, передающиеся шёпотом из уст в уста, легенды, читать дальшеуменьшить
сказки и мифы, которые творили сами люди, живя свою жизнь и вписывая свои имена в учебники истории, вам обязательно нужен Федаи)) (как он сам себя называет дядя Федор))). умный, добрый, с богатым русским языком, искренне любящий свою страну и поэтому постоянно совершенствуюший свои знания, человек)) Спасибо большое, мы с семьёй получили огромное удовольствие))
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Георгий
Брали экскурсию для 2 взрослых и 3 детей. Очень все понравилось! Экскурсовод все очень интересно и эмоционально рассказывает. Федаи владеет своим предметом на профессиональном уровне и прекрасно ладит с детьми. Знает много интересных локаций и может много чего посоветовать.
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О
Ольга
Федаи отличный рассказчик, знает хорошо историю, ориентируется в городе, старался учесть все наши пожелания. За день мы успели посмотреть весь Стамбул, не только историческую часть, но даже его закоулки (изнанку читать дальшеуменьшить
города), порой не очень приятная, но без нее нет полного представления о городе. Очень рады, что остановили выбор на нем, и конечно советую его для тех кто хочет индивидуальное, нестандартное путешествие. Советую компании с детьми, к ним он относится как дедушка, который очень давно не видел внуков и очень сильно по ним соскучился) Спасибо!
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Дмитрий
Федаи прекрасный рассказчик. Человек любящий свою страну и её историю. Отличный русский язык. Знание произведений русских классиков,советского и российского кинематографа делают его экскурсию увлекательной и доступной для простого понимания. Очень благодарны за уделённое время и высокий профессионализм. Было интересно и познавательно. Советуем, знакомство со Стамбулом вместе с Федаи, это хороший выбор!
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Екатерина
Федаи, спасибо вам огромное за экскурсию, за вашу внимательность и доброту. Очень приятно удивила ваша любовь к советскому кино. Экскурсия прошла незаурядно, в хорошей атмосфере без лишней сухой информации из читать дальшеуменьшить
Википедии. Помимо исторических мест, нам показали очень живописные места с великолепным видом на Босфор, попробовали местную кухню и турецкий кофе. История города удивительна, но с таким рассказчиком еще более увлекаешься и погружаешься в атмосферу жизни Стамбула.
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А
Андрей
Федаи - дядя Фёдор - говорит на русском как на родном. Он очень хороший экскурсовод потому, что его сопровождение - не лекция, а настоящее погружение в жизнь города.
Дядя Фёдор моментально читать дальшеуменьшить
находит со всеми общий язык. Рассказывает про разные места интересно и детально. И, что самое ценное, втягивает вас в экскурсию, задавая действительно интересные вопросы - иногда шутливые, иногда по-серьёзнее - про жизнь вообще.
Время от времени дядя Фёдор вплетает в экскурсию короткие взаимодействия с местными и туристами, в которых раскрывается город и местная культура. То обменяется парой фраз с прохожим или приятелем, то поможет кому-то сфотографироваться, то даст конфетку ребёнку и поговорит с их родителями, причем вы в стороне не останетесь, будьте уверены. И это все получается органично, оживляя рассказ. Вы не слушаете сухую историческую справку, а прикасаетесь к живому городу с его историей
Такое живое общение с городом было для меня бесценно
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