Мои заказы

Нетипичный Стамбул: групповая экскурсия

Прогуляться по улицам районов Бейоглу и Галата и побывать на холме Пьера Лоти
Вы откроете известные и нетуристические места Стамбула.

Зайдёте в Собор Святой Софии, прогуляетесь среди миниатюрных копий достопримечательностей, подниметесь на холм Пьера Лоти и полюбуетесь панорамным видом на Золотой Рог.

Пройдёте по улочкам колоритного Бейоглу, услышите легенду Галатской башни и узнаете секреты первого в мире подземного фуникулёра.
4.6
7 отзывов
Нетипичный Стамбул: групповая экскурсия
Нетипичный Стамбул: групповая экскурсия
Нетипичный Стамбул: групповая экскурсия

Описание экскурсии

Собор Святой Софии — выдающийся памятник византийской и мировой архитектуры. Символ золотого века Византии, который иногда называют восьмым чудом света.

Холм Пьер Лоти. Вы прокатитесь по канатной дороге и побываете на холме с великолепным видом на пролив Золотой Рог.

Мистический Бейоглу — один из самых интересных районов Стамбула. Вы поймете, где черпала вдохновение Агата Кристи во время работы над «Убийством в Восточном Экспрессе». Увидите мощеные улочки, изысканную архитектуру, лавочки и бутики, а также знаменитый красный трамвайчик.

Район Галата, где вы полюбуетесь Галатской башней и услышите легенду о смельчаке, решившем спрыгнуть с нее и с помощью самодельных крыльев долететь до Босфора. А еще посмотрите на старинный фуникулер — первый в мире подземный тоннель для общественного транспорта — и узнаете интересные факты о его появлении.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходно-автобусная
  • В стоимость экскурсии входят трансфер и все входные билеты. Чай в кафе на холме оплачивается отдельно.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€91
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — Организатор в Стамбуле
Провела экскурсии для 4308 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
1
2
1
O
Очень понравилась экскурсия. Жаль только погода подвела
Alina
Экскурсия отличная. Для тех кто хочет познакомится со Стамбулом в плотную отличный вариант. Приготовьтесь много ходить, экскурсия по большей части пешеходная. Это быта моя третья и последняя экскурсия в Стамбуле, и хотелось бы выразить благодарность вашей команде за мой отлично проведённый досуг. Все было здорово, весело.
М
На экскурсию отправляла свою маму 60+, которая была в первый раз в Стамбуле и к тому же одна. Очень удобно, что участников забирают прямо из отеля и привозят потом обратно. Экскурсия понравилась, смотрели районы удаленные от центральных достопримечательностей, до которых самостоятельно не так просто добраться. Финальный поход на меховую фабрику немного удивил, но вообще всё отлично. Спасибо!
О
Экскурсия интересная. Гид рассказало много, по русски говорит очень хорошо! Спасибо! Все что было заявлено в экскурсии - мы посмотрели! Экскурсия автобусно-пешеходная - не устали! По программе предусмотрено посещение панорамных
читать дальшеуменьшить

площадок - вид просто шикарный! Один минус - у гида был не исправен аппарат, что очень не удобно для туристов. Нет возможности полноценно пользоваться наушниками. Ситуацию можно исправить и подвезти гиду исправный аппарат, но этого не случилось, очень жаль. .

О
Сама по себе экскурсия хорошая, но гид который у нас был испортил впечатление! По-русски очень плохо говорил, больше половины слов понять было невозможно. Информации фактически от него не было, только шутки и недовольство сегодняшней политикой. Но места красивые, даже очень!
Ю
Гид крайне не понятно разговаривал на русском. Около часу решали какие-то "организационные" вопросы. Из-за трудностей перевода, не очень комфортно было. Экскурсия хорошая
Ж
Очень понравилась экскурсия, все хорошо организовано, Гюнай очень интересно все рассказывал, спасибо за экскурсию

Входит в следующие категории Стамбула

€91 за человека