Вы откроете известные и нетуристические места Стамбула. Зайдёте в Собор Святой Софии, прогуляетесь среди миниатюрных копий достопримечательностей, подниметесь на холм Пьера Лоти и полюбуетесь панорамным видом на Золотой Рог. Пройдёте по улочкам колоритного Бейоглу, услышите легенду Галатской башни и узнаете секреты первого в мире подземного фуникулёра.

Описание экскурсии

Собор Святой Софии — выдающийся памятник византийской и мировой архитектуры. Символ золотого века Византии, который иногда называют восьмым чудом света.

Холм Пьер Лоти. Вы прокатитесь по канатной дороге и побываете на холме с великолепным видом на пролив Золотой Рог.

Мистический Бейоглу — один из самых интересных районов Стамбула. Вы поймете, где черпала вдохновение Агата Кристи во время работы над «Убийством в Восточном Экспрессе». Увидите мощеные улочки, изысканную архитектуру, лавочки и бутики, а также знаменитый красный трамвайчик.

Район Галата, где вы полюбуетесь Галатской башней и услышите легенду о смельчаке, решившем спрыгнуть с нее и с помощью самодельных крыльев долететь до Босфора. А еще посмотрите на старинный фуникулер — первый в мире подземный тоннель для общественного транспорта — и узнаете интересные факты о его появлении.

