Собор Святой Софии — выдающийся памятник византийской и мировой архитектуры. Символ золотого века Византии, который иногда называют восьмым чудом света.
Холм Пьер Лоти. Вы прокатитесь по канатной дороге и побываете на холме с великолепным видом на пролив Золотой Рог.
Мистический Бейоглу — один из самых интересных районов Стамбула. Вы поймете, где черпала вдохновение Агата Кристи во время работы над «Убийством в Восточном Экспрессе». Увидите мощеные улочки, изысканную архитектуру, лавочки и бутики, а также знаменитый красный трамвайчик.
Район Галата, где вы полюбуетесь Галатской башней и услышите легенду о смельчаке, решившем спрыгнуть с нее и с помощью самодельных крыльев долететь до Босфора. А еще посмотрите на старинный фуникулер — первый в мире подземный тоннель для общественного транспорта — и узнаете интересные факты о его появлении.
Организационные детали
Экскурсия пешеходно-автобусная
В стоимость экскурсии входят трансфер и все входные билеты. Чай в кафе на холме оплачивается отдельно.
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€91
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Стамбуле
Провела экскурсии для 4308 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
Очень понравилась экскурсия. Жаль только погода подвела
Alina
Экскурсия отличная. Для тех кто хочет познакомится со Стамбулом в плотную отличный вариант. Приготовьтесь много ходить, экскурсия по большей части пешеходная. Это быта моя третья и последняя экскурсия в Стамбуле, и хотелось бы выразить благодарность вашей команде за мой отлично проведённый досуг. Все было здорово, весело.
Марфа
На экскурсию отправляла свою маму 60+, которая была в первый раз в Стамбуле и к тому же одна. Очень удобно, что участников забирают прямо из отеля и привозят потом обратно. Экскурсия понравилась, смотрели районы удаленные от центральных достопримечательностей, до которых самостоятельно не так просто добраться. Финальный поход на меховую фабрику немного удивил, но вообще всё отлично. Спасибо!
Ольга
Экскурсия интересная. Гид рассказало много, по русски говорит очень хорошо! Спасибо! Все что было заявлено в экскурсии - мы посмотрели! Экскурсия автобусно-пешеходная - не устали! По программе предусмотрено посещение панорамных читать дальшеуменьшить
площадок - вид просто шикарный! Один минус - у гида был не исправен аппарат, что очень не удобно для туристов. Нет возможности полноценно пользоваться наушниками. Ситуацию можно исправить и подвезти гиду исправный аппарат, но этого не случилось, очень жаль. .
Ольга
Сама по себе экскурсия хорошая, но гид который у нас был испортил впечатление! По-русски очень плохо говорил, больше половины слов понять было невозможно. Информации фактически от него не было, только шутки и недовольство сегодняшней политикой. Но места красивые, даже очень!
Юлия
Гид крайне не понятно разговаривал на русском. Около часу решали какие-то "организационные" вопросы. Из-за трудностей перевода, не очень комфортно было. Экскурсия хорошая
Жанна
Очень понравилась экскурсия, все хорошо организовано, Гюнай очень интересно все рассказывал, спасибо за экскурсию
