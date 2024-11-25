Был отличный гид Али, было очень интересно и с юмором!

И Ирина

Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу

Наш гид Ильке Нур Бичер был великолепен! Нам было очень весело во дворцах Топкапы и Гареме. Она рассказывала историю с таким энтузиазмом, что можно почувствовать себя живущим в это время. Надеемся встретиться с ней снова в других турах! Спасибо!