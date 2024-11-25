Миниатюрк

Найдено 3 экскурсии в категории «Миниатюрк» в Стамбуле, цены от €89. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
На автобусе
80 отзывов
5.5 часов
Групповая
до 28 чел.
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
от 89 за человека
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
10 отзывов
1 день
Билеты
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 10:30
3 мар в 08:00
от 175 за билет
Стамбул - столица Османов
На автобусе
144 отзыва
8 часов
Групповая
Стамбул - столица Османов
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, суббота и воскресенье в 08:30
Завтра в 11:00
3 мар в 09:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    25 ноября 2024
    Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
    Был отличный гид Али, было очень интересно и с юмором!
  • И
    Ирина
    17 марта 2024
    Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
    Наш гид Ильке Нур Бичер был великолепен! Нам было очень весело во дворцах Топкапы и Гареме. Она рассказывала историю с таким энтузиазмом, что можно почувствовать себя живущим в это время. Надеемся встретиться с ней снова в других турах! Спасибо!
  • М
    Марк
    21 февраля 2024
    Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
    Мы приобрели пятидневный пакет, что позволило нам значительно сэкономить, учитывая цену достопримечательностей при индивидуальной покупке. Обученные и увлеченные гиды. Отличная помощь по WhatsApp, всегда готовы разрешить любые неудобства и сомнения. Определенно рекомендую
  • Е
    Елена
    8 февраля 2024
    Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
    Наш гид Огужан был великолепен! Он дважды был нашим гидом (Айя София и Цистерна Базилика), и он сделал туры очень
    читать дальше

    интригующими и интересными. С ним никогда не было скучно, все объяснялось прекрасно, с сочетанием важных знаний и шуток тут и там. Остальные гиды очень компетентны и дружелюбны. В целом, опыт был очень приятным.

  • С
    Сергей
    4 июня 2023
    Панорамный Стамбул
    Абсолютно все!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Миниатюрк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
  2. Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
  3. Стамбул - столица Османов
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Айя-София
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в марте 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Миниатюрк" можно забронировать 3 экскурсии от 89 до 175. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2025 год по теме «Миниатюрк», 234 ⭐ отзыва, цены от €89. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май