5.5 часов
Групповая
до 28 чел.
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
от €89 за человека
1 день
Билеты
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 10:30
3 мар в 08:00
от €175 за билет
8 часов
Групповая
Стамбул - столица Османов
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, суббота и воскресенье в 08:30
Завтра в 11:00
3 мар в 09:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна25 ноября 2024Был отличный гид Али, было очень интересно и с юмором!
- ИИрина17 марта 2024Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по СтамбулуНаш гид Ильке Нур Бичер был великолепен! Нам было очень весело во дворцах Топкапы и Гареме. Она рассказывала историю с таким энтузиазмом, что можно почувствовать себя живущим в это время. Надеемся встретиться с ней снова в других турах! Спасибо!
- ММарк21 февраля 2024Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по СтамбулуМы приобрели пятидневный пакет, что позволило нам значительно сэкономить, учитывая цену достопримечательностей при индивидуальной покупке. Обученные и увлеченные гиды. Отличная помощь по WhatsApp, всегда готовы разрешить любые неудобства и сомнения. Определенно рекомендую
- ЕЕлена8 февраля 2024Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по СтамбулуНаш гид Огужан был великолепен! Он дважды был нашим гидом (Айя София и Цистерна Базилика), и он сделал туры очень
- ССергей4 июня 2023Панорамный СтамбулАбсолютно все!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Миниатюрк»
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