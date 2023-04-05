Стамбул — удивительный город, таящий в себе многовековую и богатую культурную историю.
Разделенный проливом Босфор на два континента, мегаполис открывает своим путешественникам разнообразную жизнь и дарит яркие эмоции.
Вы сможете оставить себе приятные воспоминания о визите в Стамбул благодаря запоминающимся кадрам, сделанным профессиональным фотографом.
Разделенный проливом Босфор на два континента, мегаполис открывает своим путешественникам разнообразную жизнь и дарит яркие эмоции.
Вы сможете оставить себе приятные воспоминания о визите в Стамбул благодаря запоминающимся кадрам, сделанным профессиональным фотографом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Район Султанахмет
- Собор Айя-София
- Крыша-терраса с чайками на фоне мечети и собора
- Район Таксим
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сохраните на память свои сказочные моменты в СтамбулеМы предлагаем Вам знакомство со Стамбулом в необычном формате, который не только откроет Вам главные достопримечательности города, но и оставит на память тысячу красивых фотографий в самых популярных локациях с Вами в главной роли. Восточная сказка многокультурного и разнообразного Стамбула, омываемого красавцем Босфором, послужит прекрасным фоном для кадров, способных во всей красе раскрыть историю Вашей любви или незабываемого путешествия. Фотография – это искусство запечатлеть момент с красивейшими декорациями в мире. Непринужденная обстановка на фотосессии и доброжелательная атмосфера подарит Вам радость и прекрасные воспоминания на всю жизнь! Важно знать: • Необходимо взять с собой удостоверение личности:
- Фотосессия занимает 2–3 часа.
- Фото делаются на камеру и на телефон.
- В течение 2-х дней после фотосессии Вы получите ссылку, где находятся Ваши фото.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного фотографа
- Что не входит
- Проезд в общественном транспорте (3 доллара с человека для проезда на трамвае, также можно заказать такси)
- Обед в кафе по желанию гостей
- Личные расходы (Наряды для образов)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель или район Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Участники фотосессии могут взять с собой наряды для создания образов. Если при бронировании Вы не указали номер телефона для связи
- Просим Вас как можно раньше связаться с организаторами в WhatsApp по номеру +90 544 157 34 33
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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