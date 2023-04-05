Фотосессия занимает 2–3 часа.

Фото делаются на камеру и на телефон.

В течение 2-х дней после фотосессии Вы получите ссылку, где находятся Ваши фото.

Сохраните на память свои сказочные моменты в СтамбулеМы предлагаем Вам знакомство со Стамбулом в необычном формате, который не только откроет Вам главные достопримечательности города, но и оставит на память тысячу красивых фотографий в самых популярных локациях с Вами в главной роли. Восточная сказка многокультурного и разнообразного Стамбула, омываемого красавцем Босфором, послужит прекрасным фоном для кадров, способных во всей красе раскрыть историю Вашей любви или незабываемого путешествия. Фотография – это искусство запечатлеть момент с красивейшими декорациями в мире. Непринужденная обстановка на фотосессии и доброжелательная атмосфера подарит Вам радость и прекрасные воспоминания на всю жизнь! Важно знать: • Необходимо взять с собой удостоверение личности: