Индивидуальная экскурсия по Стамбулу: от собора Святой Софии до Голубой мечети
Стамбул с его богатой историей многое может предложить туристам.
Мы побываем в соборе святой Софии, который недаром является одним из самых посещаемых мест в мире, посетим огромный дворцовый комплекс Топкапы, где вы узнаете все о том, как жили султаны и их гаремы, и завершим экскурсию на главной площади Стамбула.
Мы побываем в соборе святой Софии, который недаром является одним из самых посещаемых мест в мире, посетим огромный дворцовый комплекс Топкапы, где вы узнаете все о том, как жили султаны и их гаремы, и завершим экскурсию на главной площади Стамбула.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Собор святой Софии
- Дворец Топкапы
- Площадь Султанахмет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Айя-София сквозь столетияСобор святой Софии — одно из самых посещаемых мест мира, символ мощи и славы Византийской империи. Вы узнаете, каким образом в его истории сочетаются христианство и ислам, Великая схизма и крестоносцы. Оцените грандиозные размеры собора и рассмотрите величественные колонны, изящные своды и окна, создающие иллюзию парения всей конструкции в воздухе, а также расшифруете старинные мозаики и услышите, как в новейшее время собор Святой Софии вновь стал мечетью и как на это отреагировали местные жители.
Роскошный ТопкапыТопкапы — огромный дворцовый комплекс, который до середины XIX века был главной резиденцией турецких падишахов. Вы погуляете по его шикарным залам и рассмотрите украшения султанов и их жен, покрытые золотом деревянные троны, серебряные столовые приборы и великолепную коллекцию фарфора. Я расскажу занимательные истории о правящей династии и помогу представить, как жили повелители и их гаремы.
Римский ипподромЗавершится наша экскурсия на главной площади Стамбула — Султанахмет. Много столетий назад перед этой площадью стоял Дворец императора Византии, а сама площадь представляла собой ипподром. Бега колесниц были любимым развлечением византийцев, от чего ипподром также называли Большим цирком. Сейчас все самое интересное, что можно увидеть в Стамбуле, находится в пределах одной этой площади — грандиозный собор Айя-София, грациозная Голубая мечеть, старинные греческие колонны, египетский обелиск, роскошный фонтан и многое другое.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида
- Что не входит
- Входные билеты в дворец Топкапы: 500 лир/взрослый
- Вместе с гаремом — 650 лир/взрослый
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, Немецкий фонтанЗавершение: площадь Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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