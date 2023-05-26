Айя-София сквозь столетияСобор святой Софии — одно из самых посещаемых мест мира, символ мощи и славы Византийской империи. Вы узнаете, каким образом в его истории сочетаются христианство и ислам, Великая схизма и крестоносцы. Оцените грандиозные размеры собора и рассмотрите величественные колонны, изящные своды и окна, создающие иллюзию парения всей конструкции в воздухе, а также расшифруете старинные мозаики и услышите, как в новейшее время собор Святой Софии вновь стал мечетью и как на это отреагировали местные жители.

Роскошный ТопкапыТопкапы — огромный дворцовый комплекс, который до середины XIX века был главной резиденцией турецких падишахов. Вы погуляете по его шикарным залам и рассмотрите украшения султанов и их жен, покрытые золотом деревянные троны, серебряные столовые приборы и великолепную коллекцию фарфора. Я расскажу занимательные истории о правящей династии и помогу представить, как жили повелители и их гаремы.

Римский ипподромЗавершится наша экскурсия на главной площади Стамбула — Султанахмет. Много столетий назад перед этой площадью стоял Дворец императора Византии, а сама площадь представляла собой ипподром. Бега колесниц были любимым развлечением византийцев, от чего ипподром также называли Большим цирком. Сейчас все самое интересное, что можно увидеть в Стамбуле, находится в пределах одной этой площади — грандиозный собор Айя-София, грациозная Голубая мечеть, старинные греческие колонны, египетский обелиск, роскошный фонтан и многое другое.