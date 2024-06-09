позаботьтесь об удобной обуви и головном уборе для комфортной пешей прогулки.

рекомендуемы к посещению возраст детей от 10 лет, так как программа включает в себя передвижение по холмистой местности и возвышенностям.

экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Что вас ждет Если вы посетили все основные достопримечательности Стамбула, то самое время отправиться в путешествие по нетуристической части города и познакомиться с другой стороной многогранного Стамбула: неспешно прогуливаясь вдоль Босфора, увидеть как живет высшее общество, насладиться видами и почувствовать себя местным. В программе Румели Хисары — посетим историческую крепость, с постройки которой началось падение Константинополя и насладимся шикарным обзором. Бебек — элитный район, в котором предпочитают жить турецкие знаменитости и медийные личности. Мы прогуляемся по одной из лучших набережных города в этом красивом районе и понаблюдаем за неторопливой жизнью местного населения. Сделаем множество красочных фотографий и полюбуемся белоснежными яхтами. По вашему желанию сделаем остановку на кофе и отдохнем с видом на Босфор. Арнавауткей (албанская деревня) — аристократический район с множеством цветных домиков. Прокатимся на пароме и с воды полюбуемся роскошью кружевных вилл. Мечеть Ортакёй — сойдем с кораблика и посетим одну из самых красивых мечетей Стамбула, на фоне которой, проводятся профессиональные фотосессии. Вблизи рассмотрим первый Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию. Завершением нашей прогулки станет дегустация популярного турецкого блюда – кумпир. Это запеченная целиком картошка, которая разрезается и внутрь добавляются наполнители на ваш вкус (кукуруза, грибы, горошек, оливки, маслины, сосиски). Очень вкусно:) Важная информация: Рекомендации к экскурсии: