Если вы посетили все основные достопримечательности Стамбула, то самое время отправиться в путешествие по нетуристической части города и познакомиться с другой стороной многогранного Стамбула: неспешно прогуливаясь вдоль Босфора, увидеть как живет высшее общество, насладиться видами и почувствовать себя местным.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:00
Что вас ожидает:
- Румелихисари
- Бебек
- Арнавауткей
- Мечеть Ортакёй
- Босфорский мост
Описание экскурсии
Что вас ждет Если вы посетили все основные достопримечательности Стамбула, то самое время отправиться в путешествие по нетуристической части города и познакомиться с другой стороной многогранного Стамбула: неспешно прогуливаясь вдоль Босфора, увидеть как живет высшее общество, насладиться видами и почувствовать себя местным. В программе Румели Хисары — посетим историческую крепость, с постройки которой началось падение Константинополя и насладимся шикарным обзором. Бебек — элитный район, в котором предпочитают жить турецкие знаменитости и медийные личности. Мы прогуляемся по одной из лучших набережных города в этом красивом районе и понаблюдаем за неторопливой жизнью местного населения. Сделаем множество красочных фотографий и полюбуемся белоснежными яхтами. По вашему желанию сделаем остановку на кофе и отдохнем с видом на Босфор. Арнавауткей (албанская деревня) — аристократический район с множеством цветных домиков. Прокатимся на пароме и с воды полюбуемся роскошью кружевных вилл. Мечеть Ортакёй — сойдем с кораблика и посетим одну из самых красивых мечетей Стамбула, на фоне которой, проводятся профессиональные фотосессии. Вблизи рассмотрим первый Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию. Завершением нашей прогулки станет дегустация популярного турецкого блюда – кумпир. Это запеченная целиком картошка, которая разрезается и внутрь добавляются наполнители на ваш вкус (кукуруза, грибы, горошек, оливки, маслины, сосиски). Очень вкусно:) Важная информация: Рекомендации к экскурсии:
- позаботьтесь об удобной обуви и головном уборе для комфортной пешей прогулки.
- рекомендуемы к посещению возраст детей от 10 лет, так как программа включает в себя передвижение по холмистой местности и возвышенностям.
- экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Румелихисари
- Бебек
- Арнавауткей
- Мечеть Ортакёй
- Босфорский мост
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в крепость 6 евро (210 лир) /чел.
- Транспортные расходы ≈ 60 лир/чел.
- Расходы на еду и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Esentepe, G-44. Sk. 171a, 34394 Şişli/İstanbul
Завершение: Mecidiye, İskele Sk., 34347 Beşiktaş/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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