1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€38 за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
20€18 за человека
скидка
9%
Групповая
3 часа
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
35€32 за человека
скидка
11%
Круиз
3 часа
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 38€34 за человека
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Начало: ваш отель или же у остановки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул на метро
Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129€117 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
129€110 за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Панорамные виды Стамбула
Начало: Esentepe, G-44. Sk. 171a, 34394 Şişli/İstanbul
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
Начало: По договорённости
Расписание: Выберите подходящие для вас время с 09:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIana28 мая 2024Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
- GGleb26 мая 2024Отличная прогулка для тех, кто хочет посмотреть Стамбул поглубже. Гид Екатерина интересно и непринужденно рассказывает об истории Стамбула. Водный паром отлично разбавляет пешие прогулки. Спасибо за экскурсию 🙏
- ДДарья23 мая 2024Юля замечательная девушка и фотограф. Провела по маршруту, помогала с позированием, где как встать, как лучше сделать для красивых кадров. Параллельно рассказала
- ИИрина19 мая 2024Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
- SSnezhana18 мая 2024Спасибо за экскурсию и организацию! Из отеля забрали на автобусе, во время плавания сопровождал гид, покормили обедом! Очень повезло с погодой, можно было насладиться видами Стамбула во всех красках!
- ТТатьяна16 мая 2024Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне
- AAnna13 мая 2024Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!
- ЛЛюбовь13 мая 2024Все очень понравилось, Юлия отличный собеседник. Подсказывает где встать,какую позу принять. Очень быстро за непринужденными разговорами забываешь о неловкости перед камерой.
- ССергей13 мая 2024Аудиогид отсутствовал. Комментарии были по громкоговорящей сети! Обратился к экипажу немного уменьшить громкость, но это оказалось невозможно из-за неисправности оборудования.
- ИИосиф12 мая 2024Все прошло отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Румелихисар»
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