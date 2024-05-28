🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 82 отзыва Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче € 200 за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 18 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 20:30 € 38 за человека

На яхте по Босфору 10% скидка Групповая 3 часа 18 отзывов Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 18:00 20 € 18 за человека

На яхте по Босфору 9% скидка Групповая 3 часа 26 отзывов Прогулка по Босфору с обедом Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 12.30 35 € 32 за человека

11% скидка Круиз 3 часа 67 отзывов Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином Начало: По договоренности Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30 от 38 € 34 за человека

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 14 отзывов Морская прогулка по Босфору с завтраком Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Романтическое свидание на яхте в Стамбуле Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню) € 600 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 36 отзывов Стамбул и Босфор - вечный дуэт Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду Начало: ваш отель или же у остановки € 75 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 2 часа 10 отзывов Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu Начало: Karaköy prier Расписание: По договоренности от € 600 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Романтическое свидание на яхте Начало: Договорная (Еминйону раон) € 600 за всё до 5 чел.

9% скидка Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Стамбул на метро Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов 129 € 117 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Стамбульский парус любви Начало: Место встречи по договорённости с гидом € 350 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 15% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Стамбул для второго дня Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами Начало: У метро Левент 129 € 110 за всё до 3 чел.

Групповая 2.5 часа 4 отзыва Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком Начало: Ваш отель в туристической зоне Расписание: Каждый день в 09:00 € 35 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа Роскошный девичник на яхте в Стамбуле Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню € 450 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Панорамные виды Стамбула Начало: Esentepe, G-44. Sk. 171a, 34394 Şişli/İstanbul € 129 за всё до 3 чел.