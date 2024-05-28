Румелихисар

Найдено 17 экскурсий в категории «Румелихисар» в Стамбуле, цены от €18, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
82 отзыва
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
38 за человека
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2018 за человека
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
3532 за человека
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
скидка
11%
Круиз
3 часа
67 отзывов
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 3834 за человека
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
14 отзывов
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Начало: ваш отель или же у остановки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75 за человека
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 600 за всё до 3 чел.
Романтическое свидание на яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Стамбул на метро
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Стамбул на метро
Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129117 за всё до 4 чел.
Стамбульский парус любви
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 8 чел.
Стамбул для второго дня
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
129110 за всё до 3 чел.
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Групповая
2.5 часа
4 отзыва
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 10 чел.
Панорамные виды Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Панорамные виды Стамбула
Начало: Esentepe, G-44. Sk. 171a, 34394 Şişli/İstanbul
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
129 за всё до 3 чел.
Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
Индивидуальная
2 часа
Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
Начало: По договорённости
Расписание: Выберите подходящие для вас время с 09:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Iana
    28 мая 2024
    Морская прогулка по Босфору с завтраком
    Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
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    русском. Много красивого и интересного. Завтрак был простой, как везде в Турции, но сытный. Фото не грузится, к сожалению, на сайт. Рекомендую данную команду. Мы и другую экскурсию взяли у них

  • G
    Gleb
    26 мая 2024
    Стамбул для второго дня
    Отличная прогулка для тех, кто хочет посмотреть Стамбул поглубже. Гид Екатерина интересно и непринужденно рассказывает об истории Стамбула. Водный паром отлично разбавляет пешие прогулки. Спасибо за экскурсию 🙏
    Отличная прогулка для тех, кто хочет посмотреть Стамбул поглубже. Гид Екатерина интересно и непринужденно рассказывает обОтличная прогулка для тех, кто хочет посмотреть Стамбул поглубже. Гид Екатерина интересно и непринужденно рассказывает обОтличная прогулка для тех, кто хочет посмотреть Стамбул поглубже. Гид Екатерина интересно и непринужденно рассказывает об
  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
    Юля замечательная девушка и фотограф. Провела по маршруту, помогала с позированием, где как встать, как лучше сделать для красивых кадров. Параллельно рассказала
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    про жизнь в Турции, о местах, которые стоит посетить, где вкусно покушать:) Очень отзывчивая и милая! Полностью сосредоточена на работе, даже если есть другие мысли, терзающие в данный момент, что говорит о большом профессионализме. С нетерпением ждём фото и обязательно обратимся ещё раз, если будем в Стамбуле:)

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
  • S
    Snezhana
    18 мая 2024
    Прогулка по Босфору с обедом
    Спасибо за экскурсию и организацию! Из отеля забрали на автобусе, во время плавания сопровождал гид, покормили обедом! Очень повезло с погодой, можно было насладиться видами Стамбула во всех красках!
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне
  • A
    Anna
    13 мая 2024
    Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
    Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!
    Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!Замечательная прогулка и классный фотограф Юлия! Было здорово!
  • Л
    Любовь
    13 мая 2024
    Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
    Все очень понравилось, Юлия отличный собеседник. Подсказывает где встать,какую позу принять. Очень быстро за непринужденными разговорами забываешь о неловкости перед камерой.
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Прогулка по Босфору с обедом
    Аудиогид отсутствовал. Комментарии были по громкоговорящей сети! Обратился к экипажу немного уменьшить громкость, но это оказалось невозможно из-за неисправности оборудования.
  • И
    Иосиф
    12 мая 2024
    Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
    Все прошло отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Румелихисар»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
  2. Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
  3. Закат на Босфоре на корабле
  4. Прогулка по Босфору с обедом
  5. Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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