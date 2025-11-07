Мои заказы

Аудиогид «Прогулка по Стамбулу»

Откройте для себя тайны Стамбула с аудиогидом. Погрузитесь в историю города, исследуя его дворцы и мечети в удобное для вас время
Стамбул - город, где переплетаются эпохи и культуры.

Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» предлагает вам самостоятельно исследовать его величественные дворцы, византийские церкви и уникальные мечети.

Вы узнаете, почему Айя-София стала мечетью, как османы повлияли на Дракулу и почему в Стамбуле так любят кошек. Просто скачайте приложение и следуйте маршруту. Время экскурсии выбираете вы сами
4.9
53 отзыва

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобный формат аудиогида
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 🕌 Уникальные мечети и церкви
  • 🐱 Узнайте о любви к кошкам
  • 📱 Доступно в любое время
Аудиогид «Прогулка по Стамбулу»© Антон
Аудиогид «Прогулка по Стамбулу»© Антон
Аудиогид «Прогулка по Стамбулу»© Антон
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Дворец султана
  • Айя-София
  • Византийские церкви
  • Уникальные мечети

Описание аудиогида

Вы увидите дворец султана и услышите, кто на самом деле был в нём главным.

Поздороваетесь со старейшими византийскими церквями и поймёте, почему переделать Айя-Софию в мечеть было хорошей идеей.

Заглянете в несколько уникальных мечетей и цистерн со свободным входом.

И узнаете:

  • Легко ли быть султаном и стоит ли иметь гарем
  • Зачем римский император стал христианином и основал Византийскую империю
  • Чему Дракула научился у османов
  • Почему в Стамбуле так сильно любят кошек

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Sarayburnu Arkeopark
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 2830 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальше

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
5
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Мария)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Мария)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Мария)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Мария)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Мария)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Наталья)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Наталья)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Наталья)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Наталья)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Наталья)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Наталья)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Наталья)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Наталья)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Наталья)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Наталья)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Инна)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Инна)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Инна)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Инна)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Инна)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Инна)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Инна)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Евгения)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Евгения)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Юлия)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Юлия)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Юлия)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Юлия)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Юлия)Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» (Елена)
К
Константин
7 ноя 2025
Хотелось бы внести корректировку в части таких нюансов, как посещение общественной столовой, о которой повествовал рассказчик. Стоит обратить внимание слушателя, что в данном заведении нет возможности наличной оплаты - принимают
читать дальше

только банковские карты!
В целом экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Возможно стоит даже добавить больше информации, потому что пока ты перемещаешься от точки к точке - это длительное время, за которое можно было бы еще что-то услышать, но приходится ставить на паузу.
Дополнительно стоит добавить отдельные экскурсии по Стамбулу, так как там есть еще куда сходить, но при этом в вашем гиде об этом нет информации. В частности можно сделать экскурсию, основанную на передвижении по проливу на кораблике. В этот момент ты видишь с воды такие достопримечательности, как Мост Мучеников, Мечеть Бююк Меджидие, Дворец Долмабахче и др. В том числе можно даже рассказать о любви турков к своему национальному флагу, коих в округе стамбула весит великое множество.
Отдельной экскурсией можно добавить посещение Принцевых островов!
Короче говоря одной экскурсии по Стамбулу явно мало.

М
Мария
29 окт 2025
Отличный аудиогид. Позволяет осматривать город в комфортном темпе. Очень много полезной и интересной информации. Посмотрели все главные достопримечательности и узнали о них много нового. Однозначно пять звезд и самые положительные впечатления
Отличный аудиогид. Позволяет осматривать город в комфортном темпе. Очень много полезной и интересной информации. Посмотрели всеОтличный аудиогид. Позволяет осматривать город в комфортном темпе. Очень много полезной и интересной информации. Посмотрели всеОтличный аудиогид. Позволяет осматривать город в комфортном темпе. Очень много полезной и интересной информации. Посмотрели всеОтличный аудиогид. Позволяет осматривать город в комфортном темпе. Очень много полезной и интересной информации. Посмотрели всеОтличный аудиогид. Позволяет осматривать город в комфортном темпе. Очень много полезной и интересной информации. Посмотрели все
Д
Денисова
16 окт 2025
Есть небольшие вопросы к трансферу:не от отеля и обратно пришлось идти пешком, были небольшие проблемы с меню:алкоголь включён или нет, но в целом, все обошлось, сама экскурсия очень приятная, остались хорошие впечатления, спасибо
Лиза
Лиза
15 окт 2025
Мы с парнем старались послушать аудиогид во время прогулки. Начали не с первой точки, много отвлекались, парень вообще не очень был заинтересован. Поэтому попытку гулять с аудиогидом оставили. Но после,
читать дальше

когда возвращались уже в аэропорт, я заново включила гид, уже одна. И рассказ, и манера повествования оказались на самом деле очень грамотными и интересными, если фокусироваться только на них. Слушала и смотрела фотографии, которые приложены к гиду. Хотелось бы их больше, так как не во всех точках мы побывали днём и не все посмотрели. Надо сказать гид мне очень понравился. Всем советую прослушать его полностью заранее и уже после гулять по местам, о которых идёт речь и переслушивать любимые моменты.

Татьяна
Татьяна
9 окт 2025
Очень эмоционально, с юмором озвучено. Мне понравилось, что подобраны турецкие пословицы
М
Марина
9 окт 2025
Очень интересная экскурсия, много информации, увлекательно рассказывает и с юмором, голос очень приятный! Спасибо огромное! Однозначно highly recommend
Яна
Яна
6 окт 2025
Впервые использовала формат аудиогида, мне очень понравилось. Интонация, интересные факты, музыка на фоне, шутки, все супер. Хотелось бы больше таких гидов. Я в Стамбуле не в первый раз, но все равно узнала много нового и интересного.
Н
Наталья
5 окт 2025
Прошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили до нужной точки, присаживались и слушали. Иногда отвлекались, сходили с маршрута, потом возвращались. Истории короткие, но информативные. Нам больше и не надо.
Прошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили доПрошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили доПрошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили доПрошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили доПрошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили доПрошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили доПрошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили доПрошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили доПрошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили доПрошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили до
Муксин
Муксин
29 сен 2025
Отличный способ познакомиться с горлдом 👍
D
Denis
22 сен 2025
Отличный аудиогид, определённо стоит своих денег. Живой рассказ с юмором и интересными фактами.
Первую точку действительно не очень просто найти, но в приложении есть координаты, и маршрут построен очень логично.
Нам, к
читать дальше

сожалению, не удалось посетить несколько точек, поскольку проход у исторического музея был закрыт, однако это не испортило впечатление от прогулки. С остановками и неспешным шагом у нас она заняла гораздо больше 3 часов 😁 но это было интересно! Однозначно рекомендую.

Инна
Инна
1 сен 2025
Отличное решение прогулок без централизованных экскурсий, сложновато было сориентироваться по карте между остановками, но возможно, это потому что я в принципе сложно понимаю карты
Отличное решение прогулок без централизованных экскурсий, сложновато было сориентироваться по карте между остановками, но возможно, этоОтличное решение прогулок без централизованных экскурсий, сложновато было сориентироваться по карте между остановками, но возможно, этоОтличное решение прогулок без централизованных экскурсий, сложновато было сориентироваться по карте между остановками, но возможно, этоОтличное решение прогулок без централизованных экскурсий, сложновато было сориентироваться по карте между остановками, но возможно, этоОтличное решение прогулок без централизованных экскурсий, сложновато было сориентироваться по карте между остановками, но возможно, этоОтличное решение прогулок без централизованных экскурсий, сложновато было сориентироваться по карте между остановками, но возможно, этоОтличное решение прогулок без централизованных экскурсий, сложновато было сориентироваться по карте между остановками, но возможно, это
Nadezhda
Nadezhda
20 авг 2025
Спасибо! Понравилось 😊
Л
Лилия
15 авг 2025
Большое спасибо за интереснейший рассказ и погружение в прекрасный мир Стамбула!
Все шикарно, но просьба обратить внимание на маршрут. Место начала на реконструкции, доступа нет, обошли все кругом, поняли, что бесполезно
читать дальше

и просто прослушали историю, стоя у строительной сетки. Далее парк. Он закрыт, пришлось обходить, а это не быстро (минут 30) и естественно из-за этого меняется очередность маршрута. Неудобно.
Если бы вы могли учесть данные моменты, а информация о реконструкции, закрытии тех или иных мест, уверены имеется, не сомневаясь получили бы по всем пунктам твердые пятерки!
В любом случае спасибо!

Назина
Назина
10 авг 2025
Отличное соотношение цена качество. И самое главное можно потом переслушивать если повторно прошел по данной локации. Для аудиогида информации достаточно, конечно это не личный экскурсовод, но как дополнение очень даже подходит. Так же с удовольствием прослушали все это еще раз сидя в гостинице во время дождя.
Н
Наталья
9 авг 2025
С аудиогидом гулять и смотреть достопримечательности гораздо лучше, чем без. Если вы не берёте экскурсию, возьмите аудиогид.
Маршрут вполне нормальный, я с удовольствием погуляла и послушала информацию. Спасибо.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, наслаждаясь уникальными блюдами и напитками в аутентичных местах. Прогулка по улочкам и базарам откроет новые грани города
Начало: В вашем отеле, если он в центре города
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€77 за всё до 4 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер в Стамбуле
Первый раз в Стамбуле? Удобный трансфер из аэропорта и увлекательная экскурсия по историческому центру с лицензированным гидом ждут вас
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Стамбул: трансфер из аэропорта
Путешествуете в Стамбул с семьей или друзьями? Индивидуальный трансфер на микроавтобусе - идеальный выбор для комфортного начала вашего путешествия
Начало: В аэропорту или в отеле
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
€77 за всё до 16 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле