Стамбул - город, где переплетаются эпохи и культуры.
Аудиогид «Прогулка по Стамбулу» предлагает вам самостоятельно исследовать его величественные дворцы, византийские церкви и уникальные мечети.
Вы узнаете, почему Айя-София стала мечетью, как османы повлияли на Дракулу и почему в Стамбуле так любят кошек. Просто скачайте приложение и следуйте маршруту. Время экскурсии выбираете вы сами
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный формат аудиогида
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🕌 Уникальные мечети и церкви
- 🐱 Узнайте о любви к кошкам
- 📱 Доступно в любое время
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Дворец султана
- Айя-София
- Византийские церкви
- Уникальные мечети
Описание аудиогида
Вы увидите дворец султана и услышите, кто на самом деле был в нём главным.
Поздороваетесь со старейшими византийскими церквями и поймёте, почему переделать Айя-Софию в мечеть было хорошей идеей.
Заглянете в несколько уникальных мечетей и цистерн со свободным входом.
И узнаете:
- Легко ли быть султаном и стоит ли иметь гарем
- Зачем римский император стал христианином и основал Византийскую империю
- Чему Дракула научился у османов
- Почему в Стамбуле так сильно любят кошек
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Sarayburnu Arkeopark
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 2830 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
4.9
4.9

Основано на последних 30 из 53 отзывов
Фотографии от путешественников
К
Константин
7 ноя 2025
Хотелось бы внести корректировку в части таких нюансов, как посещение общественной столовой, о которой повествовал рассказчик. Стоит обратить внимание слушателя, что в данном заведении нет возможности наличной оплаты - принимают
М
Мария
29 окт 2025
Отличный аудиогид. Позволяет осматривать город в комфортном темпе. Очень много полезной и интересной информации. Посмотрели все главные достопримечательности и узнали о них много нового. Однозначно пять звезд и самые положительные впечатления
Д
Денисова
16 окт 2025
Есть небольшие вопросы к трансферу:не от отеля и обратно пришлось идти пешком, были небольшие проблемы с меню:алкоголь включён или нет, но в целом, все обошлось, сама экскурсия очень приятная, остались хорошие впечатления, спасибо
Лиза
15 окт 2025
Мы с парнем старались послушать аудиогид во время прогулки. Начали не с первой точки, много отвлекались, парень вообще не очень был заинтересован. Поэтому попытку гулять с аудиогидом оставили. Но после,
Татьяна
9 окт 2025
Очень эмоционально, с юмором озвучено. Мне понравилось, что подобраны турецкие пословицы
М
Марина
9 окт 2025
Очень интересная экскурсия, много информации, увлекательно рассказывает и с юмором, голос очень приятный! Спасибо огромное! Однозначно highly recommend
Яна
6 окт 2025
Впервые использовала формат аудиогида, мне очень понравилось. Интонация, интересные факты, музыка на фоне, шутки, все супер. Хотелось бы больше таких гидов. Я в Стамбуле не в первый раз, но все равно узнала много нового и интересного.
Н
Наталья
5 окт 2025
Прошли с мужем по этому маршруту. Очень довольны. Шли медленно в своем темпе. Часто доходили до нужной точки, присаживались и слушали. Иногда отвлекались, сходили с маршрута, потом возвращались. Истории короткие, но информативные. Нам больше и не надо.
Муксин
29 сен 2025
Отличный способ познакомиться с горлдом 👍
D
Denis
22 сен 2025
Отличный аудиогид, определённо стоит своих денег. Живой рассказ с юмором и интересными фактами.
Первую точку действительно не очень просто найти, но в приложении есть координаты, и маршрут построен очень логично.
Инна
1 сен 2025
Отличное решение прогулок без централизованных экскурсий, сложновато было сориентироваться по карте между остановками, но возможно, это потому что я в принципе сложно понимаю карты
Nadezhda
20 авг 2025
Спасибо! Понравилось 😊
Л
Лилия
15 авг 2025
Большое спасибо за интереснейший рассказ и погружение в прекрасный мир Стамбула!
Назина
10 авг 2025
Отличное соотношение цена качество. И самое главное можно потом переслушивать если повторно прошел по данной локации. Для аудиогида информации достаточно, конечно это не личный экскурсовод, но как дополнение очень даже подходит. Так же с удовольствием прослушали все это еще раз сидя в гостинице во время дождя.
Н
Наталья
9 авг 2025
С аудиогидом гулять и смотреть достопримечательности гораздо лучше, чем без. Если вы не берёте экскурсию, возьмите аудиогид.
