Описание аудиогида

Вы увидите дворец султана и услышите, кто на самом деле был в нём главным.

Поздороваетесь со старейшими византийскими церквями и поймёте, почему переделать Айя-Софию в мечеть было хорошей идеей.

Заглянете в несколько уникальных мечетей и цистерн со свободным входом.

И узнаете:

Легко ли быть султаном и стоит ли иметь гарем

Зачем римский император стал христианином и основал Византийскую империю

Чему Дракула научился у османов

Почему в Стамбуле так сильно любят кошек

