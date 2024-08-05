Погрузитесь в спокойствие и красоту Кумбургаза, живописного курорта недалеко от Стамбула.
Этот уголок славится своими золотистыми пляжами и умиротворяющей атмосферой, идеально подходящей для тех, кто хочет отдохнуть вдали от городской суеты.
Этот уголок славится своими золотистыми пляжами и умиротворяющей атмосферой, идеально подходящей для тех, кто хочет отдохнуть вдали от городской суеты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Кумбургаз:
- Идеальный отдых у моря.
- Погрузитесь в спокойствие и красоту Кумбургаза, живописного курорта недалеко от Стамбула. Этот уголок славится своими золотистыми пляжами и умиротворяющей атмосферой, идеально подходящей для тех, кто хочет отдохнуть вдали от городской суеты. Что вас ожидает:Наш тур включает посещение отеля при пляже, расположенного на побережье Кумбургаза. Вы сможете насладиться комфортом и безопасностью путешествия, начав его с трансфера на современном автобусе, который заберет вас прямо из вашего отеля в Стамбуле и доставит в Кумбургаз. Пусть ваше пребывание в Кумбургазе станет незабываемым и наполненным радостью и расслаблением. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя идеальное место для отдыха на побережье Кумбургаза! Важная информация: Трансфер из отеля в отель: услуга доступна для гостей, проживающих в историческом центре Стамбула (районы: Фатих, Таксим, Бейоглу, Лалели, Сиркеджи, Султанахмет, и др.). Для других районов трансфер доступен за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 3+
|€45
|Детский до 3 лет
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля в отель
- Вход на пляж: предоставление зонта и шезлонга
- Доступ к бассейнам: возможность воспользоваться как открытым, так и закрытым бассейнами
- Полотенца
- Сопровождение гида на русском языке
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Развлекательные мероприятия и анимация
- Фотографические услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель, если он находится в указанной зоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Сбор гостей между 08:15-09:15
- Обратно в Стамбуле будем в 17:30-18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Tarmo
5 авг 2024
Ю
Юлия
29 июл 2024
Входит в следующие категории Стамбула
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