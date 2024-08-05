Пляжный отдых под Стамбулом в Кумбургаз с пляжем и бассейном

Погрузитесь в спокойствие и красоту Кумбургаза, живописного курорта недалеко от Стамбула.

Этот уголок славится своими золотистыми пляжами и умиротворяющей атмосферой, идеально подходящей для тех, кто хочет отдохнуть вдали от городской суеты.
4.5
2 оценки
Пляжный отдых под Стамбулом в Кумбургаз с пляжем и бассейном
Пляжный отдых под Стамбулом в Кумбургаз с пляжем и бассейном
Пляжный отдых под Стамбулом в Кумбургаз с пляжем и бассейном
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Кумбургаз:

  • Идеальный отдых у моря.
  • Погрузитесь в спокойствие и красоту Кумбургаза, живописного курорта недалеко от Стамбула. Этот уголок славится своими золотистыми пляжами и умиротворяющей атмосферой, идеально подходящей для тех, кто хочет отдохнуть вдали от городской суеты. Что вас ожидает:Наш тур включает посещение отеля при пляже, расположенного на побережье Кумбургаза. Вы сможете насладиться комфортом и безопасностью путешествия, начав его с трансфера на современном автобусе, который заберет вас прямо из вашего отеля в Стамбуле и доставит в Кумбургаз. Пусть ваше пребывание в Кумбургазе станет незабываемым и наполненным радостью и расслаблением. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя идеальное место для отдыха на побережье Кумбургаза! Важная информация: Трансфер из отеля в отель: услуга доступна для гостей, проживающих в историческом центре Стамбула (районы: Фатих, Таксим, Бейоглу, Лалели, Сиркеджи, Султанахмет, и др.). Для других районов трансфер доступен за дополнительную плату.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 3+€45
Детский до 3 лет€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отеля в отель
  • Вход на пляж: предоставление зонта и шезлонга
  • Доступ к бассейнам: возможность воспользоваться как открытым, так и закрытым бассейнами
  • Полотенца
  • Сопровождение гида на русском языке
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Развлекательные мероприятия и анимация
  • Фотографические услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель, если он находится в указанной зоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Сбор гостей между 08:15-09:15
  • Обратно в Стамбуле будем в 17:30-18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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T
5 авг 2024
Ю
29 июл 2024

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