Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

Вы начнете день с шикарного вида на Босфор и бухту Золотой Рог и завтрака, традиционно включающего местные сыры, оливки, мед, варенье и ароматный чай. Я не дам вам заскучать во время еды и расскажу интересные факты из истории города: как был захвачен Константинополь, какое наследие оставила здесь Византийская империя, кто такие османы и что явилось причиной падения их государства.
Египетский базар и дворец Долмабахче
После завтрака вы прогуляетесь по красочному Египетскому базару, где сможете попробовать лукум, пахлаву, миндальные орешки и местный чай с эвкалиптом, гранатом, яблоком или ежевикой. Далее посетите места съемок сериала «Бандитский Петербург» и рассмотрите султанский дворец Долмабахче. Я расскажу, кем и когда он был построен, как он связан с Ататюрком, картины какого русского художника украшают его стены и сколько весит его самая большая люстра.
Прогулка по центру города
Прокатившись на фуникулере, вы окажетесь на площади Таксим и главной улице города Истикляль. Рассмотрите знаменитую Галатскую башню и заглянете в православный храм Троицы и в католические церкви Святого Антония Падуанского и Святой Марии Драпери. Завершится экскурсия посещением хамама 16 века, где вы сможете сделать пиллинг и массаж и отдохнуть после насыщенного дня.
Организационные детали
Между удаленными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Стоимость проезда — 17.70 лир с человека.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Примерная стоимость завтрака — 400 лир с человека.
Хамам не включен в стоимость — 700 лир с человека (пилинг + массаж)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Египетский базар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2040 туристов
Живу в Стамбуле с 2007 года и искренне влюблен в этот город. Наша команда — это объединение профессиональных лицензированных гидов, и мы официально представляем турфирму на Tripster. Мы работаем с душой и знанием дела, чтобы открыть вам настоящий Стамбул.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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и
ирина
Отдых в восточном стиле! Очень понравилась экскурсия!!! Гид Гульнар интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Все было замечательно! Очень душевная девушка. Программа была интересная с сочетании вкуснейшим обедом с местом рыбном кафе и приятными беседами за чашечкой Салеп на берегу Босфора. Спасибо Вам за прекрасный день!
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И
Илья
Несмотря на погодный коллапс 😄 экскурсия прошла замечательно, спасибо Дмитрию👍
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С
САБИНА
ребята если вы сейчас ищете гида в стамбуле смело рекомендую Дмитрия, в первую очередь это замечательный человек и профессионал своего дела! и поторговаться за вас сможет на местном диалекте, и читать дальшеуменьшить
секретные места покажет, проведет вас по самым интересным местам Стамбула. Мы сделали акцент на гастрономию, Дмитрий составил бомбический маршрут, теперь мы знаем где купить голубых крабов за 40 лир/кг и где их могут божественно приготовить, где позавтракать с шикарным панорамным видом и где выгодно пошопиться) Спасибо вам большое еще раз!
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анастасия
Очень понравилась экскурсия с Гульнарой, дружелюбный, значащий своё дело, ответственный гид. Много рассказала, показала, ответила на все вопросы, обязательно обратимся ещё. Большое спасибо
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А
Алексей
Добрый день, На экскурсии нас сопровождала Гульнара, только положительные впечатления. Гульнара, спасибо за прекрасно организованную прогулку!!
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Инна
Стамбул - такой разный, гид Дмитрий, ещё раз добавил понимания, что раз за разом, будешь узнавать новые уголочки, места, эмоции. Очень рекомендую
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