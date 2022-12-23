Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие по Стамбулу, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры.Начните утро с завтрака, наслаждаясь видом на Босфор, и узнайте о захватывающих событиях, которые сформировали

современный облик города. Откройте для себя красочный Египетский базар, попробуйте изысканные турецкие сладости и узнайте секреты дворца Долмабахче. Прогулка по центральным улицам Стамбула приведет вас к историческим памятникам и церквям, а завершит ваше приключение расслабляющий сеанс в аутентичном хамаме. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в атмосферу Стамбула и создать незабываемые воспоминания

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Завтрак по-турецки

Вы начнете день с шикарного вида на Босфор и бухту Золотой Рог и завтрака, традиционно включающего местные сыры, оливки, мед, варенье и ароматный чай. Я не дам вам заскучать во время еды и расскажу интересные факты из истории города: как был захвачен Константинополь, какое наследие оставила здесь Византийская империя, кто такие османы и что явилось причиной падения их государства.

Египетский базар и дворец Долмабахче

После завтрака вы прогуляетесь по красочному Египетскому базару, где сможете попробовать лукум, пахлаву, миндальные орешки и местный чай с эвкалиптом, гранатом, яблоком или ежевикой. Далее посетите места съемок сериала «Бандитский Петербург» и рассмотрите султанский дворец Долмабахче. Я расскажу, кем и когда он был построен, как он связан с Ататюрком, картины какого русского художника украшают его стены и сколько весит его самая большая люстра.

Прогулка по центру города

Прокатившись на фуникулере, вы окажетесь на площади Таксим и главной улице города Истикляль. Рассмотрите знаменитую Галатскую башню и заглянете в православный храм Троицы и в католические церкви Святого Антония Падуанского и Святой Марии Драпери. Завершится экскурсия посещением хамама 16 века, где вы сможете сделать пиллинг и массаж и отдохнуть после насыщенного дня.

Организационные детали