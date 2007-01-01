Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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Стамбул: отдых в восточном стиле

Турецкий завтрак, хамам, Египетский базар, султанский дворец и шикарные панорамы Босфора за 1 день

Дмитрий
Дмитрий – представитель из Стамбула
Вас ждет насыщенный, яркий и очень разнообразный день в Стамбуле! Вы покатаетесь на фуникулере и трамвае, погрузитесь в красочный мир восточного базара, сделаете массаж в старинном хамаме и продегустируете местные сыры, оливки, лукум и пахлаву.

А также оцените важные символы города: Галатскую башню, площадь Таксим и дворец Долмабахче.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €50 за экскурсию

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Стамбул: отдых в восточном стиле
Стамбул: отдых в восточном стиле

Что вас ожидает

Завтрак по-турецки
Вы начнете день с шикарного вида на Босфор и бухту Золотой Рог и завтрака, традиционно включающего местные сыры, оливки, мед, варенье и ароматный чай. Я не дам вам заскучать во время еды и расскажу интересные факты из истории 📖 города: как был захвачен Константинополь, какое наследие оставила здесь Византийская империя, кто такие османы и что явилось причиной падения их государства.

Египетский базар и дворец Долмабахче
После завтрака вы прогуляетесь 👣 по красочному Египетскому базару, где сможете попробовать лукум, пахлаву, миндальные орешки и местный чай с эвкалиптом, гранатом, яблоком или ежевикой. Далее посетите места съемок сериала «Бандитский Петербург» и рассмотрите султанский дворец Долмабахче. Я расскажу, кем и когда он был построен, как он связан с Ататюрком, картины какого русского художника украшают его стены и сколько весит его самая большая люстра.

Прогулка по центру города
Прокатившись на фуникулере, вы окажетесь на площади Таксим и главной улице города Истикляль. Рассмотрите знаменитую Галатскую башню и заглянете в православный храм Троицы и в католические церкви Святого Антония Падуанского и Святой Марии Драпери. Завершится экскурсия ⛳ посещением хамама 16 века, где вы сможете сделать пиллинг и массаж и отдохнуть после насыщенного дня.

Организационные детали

  • Между удаленными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Стоимость проезда — 10 лир с человека.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Примерная стоимость завтрака — 100 лир с человека.
  • Хамам не включен в стоимость — 100 лир с человека (пилинг + массаж)
Начало и место завершения
🚩 у входа на Египетский базар
Стамбул: отдых в восточном стиле
Стамбул: отдых в восточном стиле
Стамбул: отдых в восточном стиле
Стамбул: отдых в восточном стиле
Стамбул: отдых в восточном стиле
Стамбул: отдых в восточном стиле
Стамбул: отдых в восточном стиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дмитрий, я живу в Стамбуле с 2007 года и очень люблю этот город. Работаю с командой увлеченных гидов — один из нас с радостью откроет для вас самые интересные места Стамбула. До скорой встречи!
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Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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