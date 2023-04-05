Замечательная возможность искупаться в уютных заливах или чистейшей воде посередине моря, сделав остановки по вашему желанию. Купаться можно прямо с яхты.

Превосходный шанс отведать восхитительные блюда из морепродуктов на островах.

Уникальный вид на мыс Сарайбурну, дворец Топкапы, Голубую мечеть и Айя Софию.

Абсолютное уединение: на яхте будете находиться только Вы и Ваши спутники.

Капитан и приветливые члены экипажа.

Возможность сделать замечательные фотографии островов, горизонта города и различных яхт.

Проведите незабываемое время на мореБейкоз — район в Стамбуле, расположенный в азиатской части, на северо-западе полуострова Коджаэли, на берегу пролива Босфор, и омываемый Черным морем. Дорога к Принцевым островам занимает всего 2 часа, а в сторону Бейкоза еще меньше. Это — лучший способ найти прохладу жарким летом! В Бейкозе много интересных достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. Достаточно проплыть вдоль побережья Босфора, чтобы увидеть многие из них: дворцы, крепости, гробницы, мечети, фонтаны. Осмотрите яркие достопримечательностиОдним из интересных мест является польская деревушка Полонезкёй, считающаяся также природным парком. Примечательна и крепость Анадолухисар, которая была построена в 1393 году и является старейшей в Стамбуле. Также Вы сможете увидеть и другие исторические памятники: крепость Йорос, гробницу святого Йуши, загородный дворец Кючюксу, мечеть Искендер-паши, павильон Хидив, павильон Бейкоз и несколько старинных фонтанов. Отведайте традиционные блюдаПо прибытии на один из Принцевых островов у Вас будет свободное время, чтобы пообедать и прогуляться по берегу или же отдохнуть на борту яхты. Вы сможете вкусить традиционные блюда в одном из расположенных на побережье ресторанов морской кухни или заказать обед или ужин прямо на яхту. Не упустите шанс расслабиться и искупатьсяТур к Принцевым островам идеально подходит для тех, кто любит купаться, загорать или просто желает отдохнуть от городской суеты и насладиться неповторимым колоритом старинных вилл, утопающих в цветах. Вы сможете поваляться на солнышке на мягких лежаках на передней палубе, расслабиться в тени внутреннего салона и на мостике или освежиться, искупавшись в прохладной воде. Вас ожидают: • Круиз на яхте в любом из двух направлений – это прекрасный шанс расслабиться и начать отдыхать на собственной яхте в комфортной расслабленной обстановке: