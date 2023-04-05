Отдохнуть на берегу райского острова, нежась в лучах теплого солнца, — мечта многих туристов.
Вам предлагают отправиться в морское путешествие на яхте к чудесным Принцевым островам, богатым на примечательные места и вкуснейшие местные блюда, или насладиться временем, искупавшись в Черном море в районе Бейкоз, не менее прекрасном в своих живописности и умиротворении.
Вам предлагают отправиться в морское путешествие на яхте к чудесным Принцевым островам, богатым на примечательные места и вкуснейшие местные блюда, или насладиться временем, искупавшись в Черном море в районе Бейкоз, не менее прекрасном в своих живописности и умиротворении.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мыс Сарайбурну
- Дворец Топкапы
- Мечеть Айя София
- Голубая мечеть
- Другие достопримечательности, расположенные на азиатском побережье пролива вдоль Мраморного моря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Проведите незабываемое время на мореБейкоз — район в Стамбуле, расположенный в азиатской части, на северо-западе полуострова Коджаэли, на берегу пролива Босфор, и омываемый Черным морем. Дорога к Принцевым островам занимает всего 2 часа, а в сторону Бейкоза еще меньше. Это — лучший способ найти прохладу жарким летом! В Бейкозе много интересных достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. Достаточно проплыть вдоль побережья Босфора, чтобы увидеть многие из них: дворцы, крепости, гробницы, мечети, фонтаны. Осмотрите яркие достопримечательностиОдним из интересных мест является польская деревушка Полонезкёй, считающаяся также природным парком. Примечательна и крепость Анадолухисар, которая была построена в 1393 году и является старейшей в Стамбуле. Также Вы сможете увидеть и другие исторические памятники: крепость Йорос, гробницу святого Йуши, загородный дворец Кючюксу, мечеть Искендер-паши, павильон Хидив, павильон Бейкоз и несколько старинных фонтанов. Отведайте традиционные блюдаПо прибытии на один из Принцевых островов у Вас будет свободное время, чтобы пообедать и прогуляться по берегу или же отдохнуть на борту яхты. Вы сможете вкусить традиционные блюда в одном из расположенных на побережье ресторанов морской кухни или заказать обед или ужин прямо на яхту. Не упустите шанс расслабиться и искупатьсяТур к Принцевым островам идеально подходит для тех, кто любит купаться, загорать или просто желает отдохнуть от городской суеты и насладиться неповторимым колоритом старинных вилл, утопающих в цветах. Вы сможете поваляться на солнышке на мягких лежаках на передней палубе, расслабиться в тени внутреннего салона и на мостике или освежиться, искупавшись в прохладной воде. Вас ожидают: • Круиз на яхте в любом из двух направлений – это прекрасный шанс расслабиться и начать отдыхать на собственной яхте в комфортной расслабленной обстановке:
- Замечательная возможность искупаться в уютных заливах или чистейшей воде посередине моря, сделав остановки по вашему желанию. Купаться можно прямо с яхты.
- Превосходный шанс отведать восхитительные блюда из морепродуктов на островах.
- Уникальный вид на мыс Сарайбурну, дворец Топкапы, Голубую мечеть и Айя Софию.
- Абсолютное уединение: на яхте будете находиться только Вы и Ваши спутники.
- Капитан и приветливые члены экипажа.
- Возможность сделать замечательные фотографии островов, горизонта города и различных яхт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на яхте продолжительностью 7 часов (Место и время остановок обсуждается заранее и на усмотрение гостей)
- Комфортный трансфер для группы до 6 человек (Если человек больше, есть доплата, все детали обсуждаются индивидуально и заранее)
- Что не входит
- Услуги индивидуального гида (150 евро)
- Трансфер из отеля и обратно (80 евро, 40 евро – если в одну сторону)
- Турецкий завтрак (50 евро за двоих)
- Обед или ужин (40 евро с человека)
- Салют, фейерверк (150 евро)
- Заказ живых цветов (50 евро)
- Бутылочка шампанского или вина (50 евро)
- Эффектная встреча к трапу яхты с красной дорожкой, дымом и фейерверком (50 евро)
- Лазерная надпись под мостом на русском или английском языке (120 евро)
- Услуги диджея (120 евро)
- Танец живота (120 евро)
- Личный скрипач (120 евро)
- Заказ праздничного торта со свечами (50 евро)
- Фотосессия на яхте (120 евро)
- Украшение яхты шарами (50 евро)
- Место начала и завершения?
- Обсуждается с организатором (Район Эминёню)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой купальник, полотенце, солнцезащитное средство, шляпу и солнцезащитные очки.
- Все детали круиза обсуждаются заранее и за один день до начала необходимо подтвердить участие гостей по телефону или WhatsApp.
- Если при бронировании Вы не указали номер телефона для связи
- Просим Вас как можно раньше связаться с организаторами в WhatsApp по номеру +90 544 157 34 33
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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