Если вы приехали в Стамбул с детьми, обязательно посетите Виалэнд! Виаленд – это турецкий Диснейленд – самый большой развлекательный парк в Турции, полный аттракционов для детей и взрослых. Парк, площадью 600 000 м2, был открыт недавно, в 2013 м году, но уже завоевал бешеную популярность среди жителей и гостей прекрасного Стамбула.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай
Входные билеты с неограниченным доступом на все аттракционы парка
Комплексный обед
Что не входит
Трансфер из отеля и обратно из других районов
Личные расходы (сувениры и прочее)
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00, в зимний период возможен перенос времени на 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно в 11:00, в зимний период возможен перенос времени на 14:00
Sally — ваш гид в Стамбуле
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