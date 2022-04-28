ежедневно в 11:00, в зимний период возможен перенос времени на 14:00

Порадовать детей или своего внутреннего ребенка вам поможет поездка в главный парк развлечений во всей Турции – Isfanbul.



В трех тематических зонах каждый найдет аттракционы себе по вкусу и возрасту, а мы поможем вам приобрести билеты и добраться до парка из Стамбула.