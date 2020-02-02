54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул — единственный город, расположенный на двух частях Света: Европе и Азии. Я хочу показать вам, как на практике местные жители справляются с этими числами и мудро покоряют город-великан и его расстояния. Многие стамбульцы живут в Азии, а на работу ездят в Европу. Или наоборот. И так каждый день. А с учетом стамбульских пробок, собственный автомобиль или такси способны скорее создать проблему для преодоления таких расстояний, чем помочь.

Что вас ожидает

Прогулка начнется в европейской части города с экзотического вида транспорта — мы спустимся на фуникулере. Затем — проедем через старинную часть города на историческом трамвайчике, пересядем на диковинный метробус — стамбульский транспортный гибрид автобуса и метро, из окон которого увидим нетуристическую часть города с его высотками и бизнес-центрами и пересечем Босфор по легендарному мосту, не тратя ни мгновения на пробки. Да, да! Мы проедем по тому самому потрясающему Босфорскому мосту! Сменив Европу на Азию, мы прогуляемся до набережной Кадыкей, где сядем на пароход и вернемся в Европу морем— как сделал это в своё время царь Визант — основатель Византия-Константинополя-Стамбула.

P.S. Одно из моих любимых мест в Стамбуле, которое обладает удивительно вдохновляющей силой — это вид города с Босфорского моста. Эх, будь моя воля, то я бы проводила там целые дни, но… Но, к сожалению, оба моста через Босфор — это скоростная трасса, где прогулки пешком запрещены. И попасть туда можно только на такси или собственном авто. Но есть еще один вариант, маленькая хитрость, которая позволяет мне получать капельку вдохновения, наблюдая Стамбул, расположившийся по обе стороны Босфора ранним утром или усеянный ночными огоньками. Во время нашей прогулки обещаю поделиться с вами своим секретом — как можно это делать экономно, вполне комфортно и абсолютно легально.