54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем

Olesya
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Olesya – ваш гид
Приглашаю вас в уникальное обзорное путешествие по Стамбулу — оно будет совмещено с освоением местного общественного транспорта.

Благодаря этому маршруту, мы сможем максимально обойти легендарные пробки на стамбульских дорогах, заглянуть в нетуристические районы города «для местных», и всего за несколько часов совершить маленькое путешествие из Европы в Азию и вернуться обратно.
148 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии54 отзыва
4.87
Покорение Стамбула на общественном транспорте
Покорение Стамбула на общественном транспорте

Стамбул — единственный город, расположенный на двух частях Света: Европе и Азии. Я хочу показать вам, как на практике местные жители справляются с этими числами и мудро покоряют город-великан и его расстояния. Многие стамбульцы живут в Азии, а на работу ездят в Европу. Или наоборот. И так каждый день. А с учетом стамбульских пробок, собственный автомобиль или такси способны скорее создать проблему для преодоления таких расстояний, чем помочь.

Что вас ожидает

Прогулка начнется в европейской части города с экзотического вида транспорта — мы спустимся на фуникулере. Затем — проедем через старинную часть города на историческом трамвайчике, пересядем на диковинный метробус — стамбульский транспортный гибрид автобуса и метро, из окон которого увидим нетуристическую часть города с его высотками и бизнес-центрами и пересечем Босфор по легендарному мосту, не тратя ни мгновения на пробки. Да, да! Мы проедем по тому самому потрясающему Босфорскому мосту! Сменив Европу на Азию, мы прогуляемся до набережной Кадыкей, где сядем на пароход и вернемся в Европу морем— как сделал это в своё время царь Визант — основатель Византия-Константинополя-Стамбула.

P.S. Одно из моих любимых мест в Стамбуле, которое обладает удивительно вдохновляющей силой — это вид города с Босфорского моста. Эх, будь моя воля, то я бы проводила там целые дни, но… Но, к сожалению, оба моста через Босфор — это скоростная трасса, где прогулки пешком запрещены. И попасть туда можно только на такси или собственном авто. Но есть еще один вариант, маленькая хитрость, которая позволяет мне получать капельку вдохновения, наблюдая Стамбул, расположившийся по обе стороны Босфора ранним утром или усеянный ночными огоньками. Во время нашей прогулки обещаю поделиться с вами своим секретом — как можно это делать экономно, вполне комфортно и абсолютно легально.

Организационные детали

В стоимость прогулки не включена оплата проезда на общественном транспорте (в пределах 6 евро с человека).

Покорение Стамбула на общественном транспорте
Покорение Стамбула на общественном транспорте
Покорение Стамбула на общественном транспорте
Покорение Стамбула на общественном транспорте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olesya
Olesya
Здравствуйте! Меня зовут Олеся. В Стамбуле с 2012 года. Этот город с первых мгновений знакомства удивил меня своим умением слышать, чувствовать и мгновенно отвечать на наши вопросы. Приглашаю вас на знакомство с интуитивным Стамбулом. А я с удовольствием побуду для вас на эти несколько часов его переводчиком:)
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 февраля 2020
Олеся - отличный гид. Выстраивает программу экскурсии по желанию клиента.Очень просто потом перемещаться по городу. Веселая , интеллегентная , образованная, приятная в общении девушка. . Oднозначно - рекомендую!
26 января 2020
В январе были в Стамбуле,заказали экскурсию,все условия были выполнены с экскусоводом созвонились,обсудили иаршрут ,встретились в условленном месте прогулка осень понравилась,Олеся наш экскурсовод порадовала нас своими знпниями и интересной формой общения,были учтены все наши пожелания,мы познакомились с особенностями кухни,с традициями меснвх жителей,было очень интересно !
7 января 2020
Даже не смотря на шквалистый ветер и проливной дождь, все очень понравилось! Спасибо Олесе за интересную экскурсию!
Светлана
3 января 2020
Экскурсия нам очень понравилась . Было интересно и познавательно . Брать экскурсию лучше всего в самом начале поездки так как она реально помогает разобраться в перемещении по Стамбулу .
30 декабря 2019
Мы взяли экскурсию в первый день пребывания в Стамбуле и не ошиблись ни в выборе темы, ни в выборе экскурсовода. Экскурсия с Олесей - лучшее погружение в атмосферу города при первом знакомстве с ним. Олеся, помимо экскурсионной программы, рассказала о местных традициях, помогла понять стамбульских жителей, познакомила с местными вкусностями. Её советами мы пользовались на протяжении всей поездки, и нам удалось "договориться" со Стамбулом. Благодарим от всей души!
25 декабря 2019
Добрый день, первый раз были в Стамбуле и Олеся нам показала и рассказала основные маршруты и места, на которые стоит обратить внимание и посетить. Экскурсия легкая, интересная, на пути много вкусного можно попробовать, использовать различные виды транспорта, прогуляться по европейской и азиаткой части, почувствовать разницу. Нам не нужно исторического экскурса и фактов, поэтому нам все понравилось. Кто ждёт много истории - предупредите экскурсовода. Рекомендую к посещению!
16 декабря 2019
Олеся - специалист по улочкам Стамбула и лайфхакам. Как бродить по улочкам вокруг Истикляль, где самая вкусная местная еда (причем вы знаете, что в Стамбуле все зависит от специфики конкретного блюда), небанальные обзорные площадки, местные чайные, кофейни. Олеся отлично ориентируется как в Азиатской, так и в Европейской части.
Были в Стамбуле много раз и очень благодарны Олесе, что помогла открыть очередные грани этого чудесного города.
9 декабря 2019
Очень рекомендуем. Олеся замечательный рассказчик. Знает Стамбул изнутри. Мы очень довольны экскурсией.
9 декабря 2019
Все прошло отлично. Мы очень довольны
23 ноября 2019
Именно отзывы других людей помогли мне сделать выбор в пользу этой экскурсии и я не пожалела! Спасибо гиду Олесе за такую экскурсию! Это прогулка по городу с человеком, который знает его! Для первого знакомства со Стамбулом идеально!!! Это в корне отличается от типовых экскурсий, даже индивидуальных!!!! Брать ее нужно в первые дни пребывания, она поможет с ориентироваться а городе и понять , что вам еще хочется посмотреть. Это не осмотр основных достопримечательностей! Это просто прогулка с передвижением на общественном транспорте, который в Стамбуле очень хорошо развит! минуя пробки, вы побываете в разных частях города Европейской и Азиатской за 4 часа. Олеся подскажет где лучше покушать, где что купить и посмотреть. Для первого знакомства с городом- лучший вариант-всем рекомендую!
Ещё 44 отзыва

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