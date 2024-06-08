Я открою вам колоритный мир Стамбула без скучных лекций с перечислением дат и событий. Вы сбежите из мегаполиса и станете настоящими местными жителями: зайдёте в мечети, погуляете по ярким улочкам со старинными домами и весёлыми котами, пройдёте по рынкам и поплаваете на корабле. А я помогу расшифровать увиденное и понять Стамбул!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Найти Константинополь в Стамбуле

Знакомство со Стамбулом начнётся с его истоков. Вы услышите историю первых греческих городов и поймёте, почему один из них было решено построить на мысе у нынешнего Старого Города. Проследите исторический путь от основания древнего Византия до великой столицы Византийской и Османской империи — Константинополя. И увидите знаковые достопримечательности:

Айя-София (внешний осмотр)

Первый двор дворца Топкапы

Церковь Св. Ирины (внешний осмотр)

Голубая мечеть

Ипподром

Хаммам Хюррем-султан

Дворец Ибрагима-паши

Обелиск Феодосия

Парк Гюльхане

Египетский базар

Один из крупнейших крытых рынков Стамбула, в котором около 100 магазинов. Здесь я раскрою роль женщин в османской империи и устройство гарема. Расскажу историю восточных рынков и помогу вникнуть в нюансы строения городов в период двух империй. А также подскажу, где именно стоит купить оригинальный турецкий кофе.

Путешествие по Босфору

Во время 25-минутной водной прогулки по Босфору вы рассмотрите Стамбул с самого впечатляющего ракурса. С палубы комфортабельного корабля вам откроются знаковые места и панорамы. Вы увидите:

Дворцы Топкапы, Долмабахче и Чыраган

Исторический полуостров на 7 холмах

Два символа Стамбула — Девичью и Галатскую башни

Аутентичный Ускюдар

Наша следующая цель — один из старейших районов Стамбула в азиатской части, где живут консервативные и строго следующие традициям турки. Здесь вас встретит совсем другой Стамбул: тихий и малолюдный, с петляющими зелёными улочками, яркими домиками и антикварными лавками. Вы понаблюдаете за жизнью местных, пройдёте по гастрономической улице и рассмотрите сочетание современной и османской архитектуры на примере необычных достопримечательностей:

Набережная Ускюдара

Бывший дворец бракосочетания

Музей кукол династии османских султанов

Мечеть Михримах-султан

Мечеть Шемси-паши

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я, но иногда меня заменяют мои коллеги

Обратите внимание: достопримечательности в Старом Городе мы осматриваем только снаружи

После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата

Дополнительные расходы