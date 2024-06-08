Вы сбежите из мегаполиса и станете настоящими местными жителями: зайдёте в мечети, погуляете по ярким улочкам со старинными домами и весёлыми котами, пройдёте по рынкам и поплаваете на корабле. А я помогу расшифровать увиденное и понять Стамбул!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Найти Константинополь в Стамбуле
Знакомство со Стамбулом начнётся с его истоков. Вы услышите историю первых греческих городов и поймёте, почему один из них было решено построить на мысе у нынешнего Старого Города. Проследите исторический путь от основания древнего Византия до великой столицы Византийской и Османской империи — Константинополя. И увидите знаковые достопримечательности:
- Айя-София (внешний осмотр)
- Первый двор дворца Топкапы
- Церковь Св. Ирины (внешний осмотр)
- Голубая мечеть
- Ипподром
- Хаммам Хюррем-султан
- Дворец Ибрагима-паши
- Обелиск Феодосия
- Парк Гюльхане
Египетский базар
Один из крупнейших крытых рынков Стамбула, в котором около 100 магазинов. Здесь я раскрою роль женщин в османской империи и устройство гарема. Расскажу историю восточных рынков и помогу вникнуть в нюансы строения городов в период двух империй. А также подскажу, где именно стоит купить оригинальный турецкий кофе.
Путешествие по Босфору
Во время 25-минутной водной прогулки по Босфору вы рассмотрите Стамбул с самого впечатляющего ракурса. С палубы комфортабельного корабля вам откроются знаковые места и панорамы. Вы увидите:
- Дворцы Топкапы, Долмабахче и Чыраган
- Исторический полуостров на 7 холмах
- Два символа Стамбула — Девичью и Галатскую башни
Аутентичный Ускюдар
Наша следующая цель — один из старейших районов Стамбула в азиатской части, где живут консервативные и строго следующие традициям турки. Здесь вас встретит совсем другой Стамбул: тихий и малолюдный, с петляющими зелёными улочками, яркими домиками и антикварными лавками. Вы понаблюдаете за жизнью местных, пройдёте по гастрономической улице и рассмотрите сочетание современной и османской архитектуры на примере необычных достопримечательностей:
- Набережная Ускюдара
- Бывший дворец бракосочетания
- Музей кукол династии османских султанов
- Мечеть Михримах-султан
- Мечеть Шемси-паши
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я, но иногда меня заменяют мои коллеги
- Обратите внимание: достопримечательности в Старом Городе мы осматриваем только снаружи
- После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата
Дополнительные расходы
- Для проезда понадобится Istanbul Card с балансом 120 лир на человека. Одной карты достаточно для всех.
- Билет на корабль — 25 лир с человека по Istanbul Card
- Предусмотрен перерыв на кофе по-турецки, десерт кюнефе и искендер кебаб (оплачивается отдельно)
в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€51
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Это именно то, что нам было интересно для начала первого знакомства со Стамбулом.
Отзывы у Омера были очень хорошие.
Когда после предоплаты мне написали, что будет другой гид,