Трио Стамбула

Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Я открою вам колоритный мир Стамбула без скучных лекций с перечислением дат и событий.

Вы сбежите из мегаполиса и станете настоящими местными жителями: зайдёте в мечети, погуляете по ярким улочкам со старинными домами и весёлыми котами, пройдёте по рынкам и поплаваете на корабле. А я помогу расшифровать увиденное и понять Стамбул!
5
1 отзыв
Трио Стамбула
Трио Стамбула
Трио Стамбула
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Найти Константинополь в Стамбуле

Знакомство со Стамбулом начнётся с его истоков. Вы услышите историю первых греческих городов и поймёте, почему один из них было решено построить на мысе у нынешнего Старого Города. Проследите исторический путь от основания древнего Византия до великой столицы Византийской и Османской империи — Константинополя. И увидите знаковые достопримечательности:

  • Айя-София (внешний осмотр)
  • Первый двор дворца Топкапы
  • Церковь Св. Ирины (внешний осмотр)
  • Голубая мечеть
  • Ипподром
  • Хаммам Хюррем-султан
  • Дворец Ибрагима-паши
  • Обелиск Феодосия
  • Парк Гюльхане

Египетский базар

Один из крупнейших крытых рынков Стамбула, в котором около 100 магазинов. Здесь я раскрою роль женщин в османской империи и устройство гарема. Расскажу историю восточных рынков и помогу вникнуть в нюансы строения городов в период двух империй. А также подскажу, где именно стоит купить оригинальный турецкий кофе.

Путешествие по Босфору

Во время 25-минутной водной прогулки по Босфору вы рассмотрите Стамбул с самого впечатляющего ракурса. С палубы комфортабельного корабля вам откроются знаковые места и панорамы. Вы увидите:

  • Дворцы Топкапы, Долмабахче и Чыраган
  • Исторический полуостров на 7 холмах
  • Два символа Стамбула — Девичью и Галатскую башни

Аутентичный Ускюдар

Наша следующая цель — один из старейших районов Стамбула в азиатской части, где живут консервативные и строго следующие традициям турки. Здесь вас встретит совсем другой Стамбул: тихий и малолюдный, с петляющими зелёными улочками, яркими домиками и антикварными лавками. Вы понаблюдаете за жизнью местных, пройдёте по гастрономической улице и рассмотрите сочетание современной и османской архитектуры на примере необычных достопримечательностей:

  • Набережная Ускюдара
  • Бывший дворец бракосочетания
  • Музей кукол династии османских султанов
  • Мечеть Михримах-султан
  • Мечеть Шемси-паши

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, но иногда меня заменяют мои коллеги
  • Обратите внимание: достопримечательности в Старом Городе мы осматриваем только снаружи
  • После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата

Дополнительные расходы

  • Для проезда понадобится Istanbul Card с балансом 120 лир на человека. Одной карты достаточно для всех.
  • Билет на корабль — 25 лир с человека по Istanbul Card
  • Предусмотрен перерыв на кофе по-турецки, десерт кюнефе и искендер кебаб (оплачивается отдельно)

в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€51
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле дворца Ибрагима-Паши
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Галина
8 июня 2024
Мы заказали экскурсию Трио Стамбула.
Это именно то, что нам было интересно для начала первого знакомства со Стамбулом.
Отзывы у Омера были очень хорошие.
Когда после предоплаты мне написали, что будет другой гид,
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я расстроилась.
Но когда мы встретились, и Мухаммед Али начал вести экскурсию, стало понятно, что зря.
Нам повезло ещё и в том, что на экскурсии мы были вдвоём. У нас получилось индивидуальная экскурсия.
Мухаммед Али интересно подробно, доходчиво и увлекательно рассказывал. Мы для себя узнали много нового.
Голубая мечеть и Айя София заявлены были как знакомство снаружи, но Мухаммад Али сопровождал нас и внутри, интересно рассказывая о достопримечательностях.
Он не только ответил на все наши вопросы, но и показал, где можно вкусно и недорого поесть, посоветовав блюда.
Подсказал, как лучше составить маршрут на дальнейшее посещение Стамбула.
Вобщем, хочу выразить благодарность Мухаммеду Али и искренне рекомендовать его как профессионального и интересного гида (я точно буду рекомендовать его своим друзьям).

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