Мои заказы

Прогулка и мастер-класс в уютном и молодёжном районе Мода

Поймать ритм азиатского Стамбула - и создать мозаику или украшение
Приглашаю вас на творческую встречу в Кадыкёе — это будет маленькое путешествие в атмосферу уюта и креатива.

После прогулки мы окажемся в историческом здании района Мода — и вы выберете изделие, над которым будете работать. Вас ждёт чашечка чая или кофе, тёплое общение и удовольствие от процесса. Воркшоп подойдёт даже тем, кто никогда не занимался творчеством.
Прогулка и мастер-класс в уютном и молодёжном районе Мода
Прогулка и мастер-класс в уютном и молодёжном районе Мода
Прогулка и мастер-класс в уютном и молодёжном районе Мода

Описание мастер-класса

Прогулка

Мы встретимся на пристани Кадыкёй, познакомимся и отправимся на лёгкую прогулку по уютным улочкам района. По дороге увидим локальные кофейни, винтажные магазинчики, уличное искусство. Дойдём до атмосферного квартала Мода, где в мастерской нас будет ждать творческая часть встречи.

Воркшоп (можете выбрать один из двух)

Терраццо

Работаем с декоративной мозаичной техникой:

  • смешиваем основу с пигментами и цветными фрагментами
  • заливаем форму и создаём стильную звезду со свечой внутри
  • после застывания шлифуем изделие, чтобы проявить красивый «каменный» рисунок — уникальный для каждой работы

Бижутерия Mala

Создаём украшение вручную из 54 натуральных камней и прочной хлопковой нити. Вы выбираете камни по цвету и настроению, чтобы собрать браслет или ожерелье — тёплое, природное, с личным смыслом.

Между каждым камнем завязывается узелок — не только как элемент техники, но и как символ. Считается, что узел — это желание, намерение или мысль, которую вы вкладываете в своё украшение. Процесс получается медитативным, спокойным, почти как практика осознанности.

Организационные детали

  • В стоимость входят все материалы, а также кофе и чай в творческом пространстве
  • Мастер-класс рассчитан на взрослых участников (даже без творческого опыта), дети от 9-10 лет могут поработать в технике терраццо
  • Я буду с вами на мастер-классе и помогу с переводом
  • Работы можно забрать сразу

в понедельник, среду и пятницу в 10:45

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник€77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пристань Кадыкёй
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 426 туристов
Вот уже 10 лет я живу в Стамбуле. Увлекаюсь историей и достопримечательностями города. Секретарь-переводчик, прохожу обучение по специальности «Культурное наследие Турции и туризм». Мама двоих детей. Как и любая мама, каждый уикенд думаю, куда сходить с детьми, чтобы они провели время с пользой. Хочу поделиться своими наблюдениями и с гостями города.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Прогулка и мастер-класс в уютном и молодёжном районе Мода»

Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
Отдохнуть от центра города в аутентичных районах в компании местного жителя, с которым нескучно
Начало: На пристани Кадыкёй
30 мая в 16:00
31 мая в 14:00
€100 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
На машине
4 часа
-
5%
74 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Исследовать в дружеском формате аутентичные места азиатской стороны на автопешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€257€270 за всё до 3 чел.
Стамбул на вкус: прогулка по азиатским районам
Пешая
4 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул на вкус: прогулка по азиатским районам
Погулять по ярким кварталам и попробовать традиционные турецкие блюда
Начало: В районе Султанахмет
Завтра в 13:00
29 мая в 13:00
€99 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: полное погружение
Пешая
5 часов
186 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Азиатский Стамбул: полное погружение
Отправиться туда, где не суетятся туристы, исследовать район без путеводителя и очароваться им
Начало: В районе Сиркеджи
1 июн в 09:30
2 июн в 09:30
€199 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
€77 за человека