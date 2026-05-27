Прогулка и мастер-класс в уютном и молодёжном районе Мода
Поймать ритм азиатского Стамбула - и создать мозаику или украшение
Приглашаю вас на творческую встречу в Кадыкёе — это будет маленькое путешествие в атмосферу уюта и креатива.
После прогулки мы окажемся в историческом здании района Мода — и вы выберете изделие, над которым будете работать. Вас ждёт чашечка чая или кофе, тёплое общение и удовольствие от процесса. Воркшоп подойдёт даже тем, кто никогда не занимался творчеством.
Описание мастер-класса
Прогулка
Мы встретимся на пристани Кадыкёй, познакомимся и отправимся на лёгкую прогулку по уютным улочкам района. По дороге увидим локальные кофейни, винтажные магазинчики, уличное искусство. Дойдём до атмосферного квартала Мода, где в мастерской нас будет ждать творческая часть встречи.
Воркшоп (можете выбрать один из двух)
Терраццо
Работаем с декоративной мозаичной техникой:
смешиваем основу с пигментами и цветными фрагментами
заливаем форму и создаём стильную звезду со свечой внутри
после застывания шлифуем изделие, чтобы проявить красивый «каменный» рисунок — уникальный для каждой работы
Бижутерия Mala
Создаём украшение вручную из 54 натуральных камней и прочной хлопковой нити. Вы выбираете камни по цвету и настроению, чтобы собрать браслет или ожерелье — тёплое, природное, с личным смыслом.
Между каждым камнем завязывается узелок — не только как элемент техники, но и как символ. Считается, что узел — это желание, намерение или мысль, которую вы вкладываете в своё украшение. Процесс получается медитативным, спокойным, почти как практика осознанности.
Организационные детали
В стоимость входят все материалы, а также кофе и чай в творческом пространстве
Мастер-класс рассчитан на взрослых участников (даже без творческого опыта), дети от 9-10 лет могут поработать в технике терраццо
Я буду с вами на мастер-классе и помогу с переводом
Работы можно забрать сразу
в понедельник, среду и пятницу в 10:45
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Участник
€77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пристань Кадыкёй
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Стамбуле
Мила — ваш гид в Стамбуле
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 426 туристов
Вот уже 10 лет я живу в Стамбуле. Увлекаюсь историей и достопримечательностями города. Секретарь-переводчик, прохожу обучение по специальности «Культурное наследие Турции и туризм». Мама двоих детей. Как и любая мама, каждый уикенд думаю, куда сходить с детьми, чтобы они провели время с пользой. Хочу поделиться своими наблюдениями и с гостями города.
