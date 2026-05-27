Приглашаю вас на творческую встречу в Кадыкёе — это будет маленькое путешествие в атмосферу уюта и креатива. После прогулки мы окажемся в историческом здании района Мода — и вы выберете изделие, над которым будете работать. Вас ждёт чашечка чая или кофе, тёплое общение и удовольствие от процесса. Воркшоп подойдёт даже тем, кто никогда не занимался творчеством.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Прогулка

Мы встретимся на пристани Кадыкёй, познакомимся и отправимся на лёгкую прогулку по уютным улочкам района. По дороге увидим локальные кофейни, винтажные магазинчики, уличное искусство. Дойдём до атмосферного квартала Мода, где в мастерской нас будет ждать творческая часть встречи.

Воркшоп (можете выбрать один из двух)

Терраццо

Работаем с декоративной мозаичной техникой:

смешиваем основу с пигментами и цветными фрагментами

заливаем форму и создаём стильную звезду со свечой внутри

после застывания шлифуем изделие, чтобы проявить красивый «каменный» рисунок — уникальный для каждой работы

Бижутерия Mala

Создаём украшение вручную из 54 натуральных камней и прочной хлопковой нити. Вы выбираете камни по цвету и настроению, чтобы собрать браслет или ожерелье — тёплое, природное, с личным смыслом.

Между каждым камнем завязывается узелок — не только как элемент техники, но и как символ. Считается, что узел — это желание, намерение или мысль, которую вы вкладываете в своё украшение. Процесс получается медитативным, спокойным, почти как практика осознанности.

Организационные детали