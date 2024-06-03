Район Мода – экскурсии в Стамбуле

Найдено 10 экскурсий в категории «Район Мода» в Стамбуле, цены от €77, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
100 отзывов
Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула
Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий
Начало: На пристани района Кадыкёй
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
125 за всё до 3 чел.
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
135 за всё до 3 чел.
Все грани Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
111 отзывов
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
123 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках
Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции
Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
198179 за всё до 4 чел.
Необычный Стамбул
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 11:00
10 июня в 10:00
265226 за всё до 4 чел.
Что скрывает Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Что скрывает Стамбул
Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
Отдохнуть от центра города в аутентичных районах в компании гида, с которым нескучно
Начало: на пристани Кадыкёй
Завтра в 15:00
9 июня в 12:30
77 за всё до 3 чел.
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
164 отзыва
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
Погрузиться в быт османских султанов, пересечь пролив и прогуляться по необычному району города
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
470282 за всё до 10 чел.
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Увидеть резиденцию султанов и по Босфору прокатиться до самой богемной части города
Начало: У дворца Топкапы
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
208 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
    Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍
    Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍
  • E
    Evgeny
    18 мая 2024
    Все грани Стамбула
    Ислам-прекрасный гид! Помимо основной программы, он может увлекательно рассказать предысторию и современное состояние многих обьектов, дорог, поворотов и даже камней 👏
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
    Спасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. Сначала была прогулка, знакомство с кварталом, потом было поглощение различных вкусностей))) Али прекрасный рассказчик и собеседник! Очень рады знакомству!
    Спасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. СначалаСпасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. Сначала
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
    Экскурсия супер! Прогулка по красивым историческим местам Стамбула и интересные детали классно сочетались с гастрономическими паузами, попробовали вкуснейшее мороженое, португальские сладости, посетили историческую чайную, хорошо провели время!
  • А
    Алена
    10 мая 2024
    Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
    Отличная получилась прогулка! Было интересно и вкусно!
  • Л
    Лилия
    9 мая 2024
    Необычный Стамбул
    Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷
  • Д
    Дарья
    8 мая 2024
    Все грани Стамбула
    Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻
    Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻
  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
    Мария, спасибо большое за экскурсию! Во-первых, классный маршрут, во-вторых, очень интересно слушать. Мы поговорили о прошлом, настоящем и будущем Стамбула. В-третьих, посмотрели
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    на город глазами местных жителей со всеми радостями и горестями, а это совсем другое погружение) спасибо! Сожалеем только о том, что не смогли забронировать в начале нашего путешествия ❤️

  • Н
    Наталия
    2 мая 2024
    Необычный Стамбул
    Спасибо большое Татьяне за интересную, насыщенную и нестандартную прогулку по районам Стамбула! Город предстал для нас с неожиданной стороны.
  • E
    Evgeniy
    28 апреля 2024
    Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
    Благодарим Али за познавательную и вкусную экскурсию по азиатской части Стамбула. Удобно, что она в индивидуальном формате - все прошло без спешки, гибко, ненапряжно, под наши интересы и вкусы.
    Благодарим Али за познавательную и вкусную экскурсию по азиатской части Стамбула. Удобно, что она в индивидуальном

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Мода»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
  2. Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
  3. Все грани Стамбула
  4. Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
  5. Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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