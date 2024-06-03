1 чел.
По популярности
Квест
3.5 часа
Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула
Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий
Начало: На пристани района Кадыкёй
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€123 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках
Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции
Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
198€179 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 11:00
10 июня в 10:00
265€226 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Что скрывает Стамбул
Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
Отдохнуть от центра города в аутентичных районах в компании гида, с которым нескучно
Начало: на пристани Кадыкёй
Завтра в 15:00
9 июня в 12:30
€77 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
Погрузиться в быт османских султанов, пересечь пролив и прогуляться по необычному району города
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
470€282 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Увидеть резиденцию султанов и по Босфору прокатиться до самой богемной части города
Начало: У дворца Топкапы
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
€208 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍
- EEvgeny18 мая 2024Ислам-прекрасный гид! Помимо основной программы, он может увлекательно рассказать предысторию и современное состояние многих обьектов, дорог, поворотов и даже камней 👏
- ЕЕкатерина15 мая 2024Спасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. Сначала была прогулка, знакомство с кварталом, потом было поглощение различных вкусностей))) Али прекрасный рассказчик и собеседник! Очень рады знакомству!
- ООльга13 мая 2024Экскурсия супер! Прогулка по красивым историческим местам Стамбула и интересные детали классно сочетались с гастрономическими паузами, попробовали вкуснейшее мороженое, португальские сладости, посетили историческую чайную, хорошо провели время!
- ААлена10 мая 2024Отличная получилась прогулка! Было интересно и вкусно!
- ЛЛилия9 мая 2024Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷
- ДДарья8 мая 2024Наш гид Рахим провел нам насыщенную отличную экскурсию, всем рекомендуем, фото-коллекция пополнилась с избытком 🔥👍🏻
- ААнна7 мая 2024Мария, спасибо большое за экскурсию! Во-первых, классный маршрут, во-вторых, очень интересно слушать. Мы поговорили о прошлом, настоящем и будущем Стамбула. В-третьих, посмотрели
- ННаталия2 мая 2024Спасибо большое Татьяне за интересную, насыщенную и нестандартную прогулку по районам Стамбула! Город предстал для нас с неожиданной стороны.
- EEvgeniy28 апреля 2024Благодарим Али за познавательную и вкусную экскурсию по азиатской части Стамбула. Удобно, что она в индивидуальном формате - все прошло без спешки, гибко, ненапряжно, под наши интересы и вкусы.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Мода»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Район Мода" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 77 до 282 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 454 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Район Мода», 454 ⭐ отзыва, цены от €77. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август