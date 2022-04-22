Прогулка по Босфору с русскоязычным гидом (трансфер из вашего отеля)

Прогулка по Босфору с русскоязычным гидом

Групповая
Прогулка по Босфору с русскоязычным гидом (трансфер из вашего отеля)
Прогулка по Босфору с русскоязычным гидом (трансфер из вашего отеля)
Прогулка по Босфору с русскоязычным гидом (трансфер из вашего отеля)
Прогулка по Босфору с русскоязычным гидом (трансфер из вашего отеля)
Прогулка по Босфору с русскоязычным гидом (трансфер из вашего отеля)
Прогулка по Босфору с русскоязычным гидом (трансфер из вашего отеля)
Прогулка по Босфору с русскоязычным гидом (трансфер из вашего отеля)
Прогулка по Босфору с русскоязычным гидом (трансфер из вашего отеля)

Что вас ожидает 🤩

  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Мечеть Ортакей
  • Элитные районы Стамбула
  • Арнавуткей и Бебек
  • Дворец Чыраган
  • Дворец Долмабахче
Морская прогулка на корабле по Босфору — то, чего точно не стоит упускать в Стамбуле! Вы прокатитесь по проливу, разделяющему Европу и Азию, зайдете в бухту Золотой Рог и полюбуетесь главными городскими достопримечательностями с воды. В пути вас вы услышите живой рассказ русскоязычного гида обо всем, что предстанет перед вашими глазами

Свежий бриз в сердце города

Название Босфора по-турецки звучит как «Боаз», что означает «горло». Сегодня вы убедитесь в том, что морской бриз и есть дыхание Стамбула, проникнутое шумом волн, криками чаек и азанами, разносящимися с минаретов. Даже если вы прочитаете все путеводители, ничто не погрузит вас в атмосферу этого города, как прогулка по Босфору.

Морское ожерелье Стамбула

На экскурсии вы увидите старинные башни и крепости, роскошные виллы, теснящиеся по двум берегам Босфора, и мосты между Европой и Азией, поражающие своей красотой и величием.
С борта перед вами раскинутся элитные районы Бебек и Арнавуткей. Вы увидите Девичью башню и крепость Румели Хисар, мечеть Ортакей — одну из самых красивых во всем городе, а также дворцы Чыраган и Долмабахче

Организационные детали:

  • На борту вас будет сопровождать один из гидов нашей команды;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из вашего отеля и обратно
  • Прогулка на корабле
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 14.30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • Укажите пожалуйста название вашего отеля, номер комнаты в которой проживаете
  • Имена и фамилии всех участников экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 14.30

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