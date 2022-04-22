Морская прогулка на корабле по Босфору — то, чего точно не стоит упускать в Стамбуле! Вы прокатитесь по проливу, разделяющему Европу и Азию, зайдете в бухту Золотой Рог и полюбуетесь главными городскими достопримечательностями с воды. В пути вас вы услышите живой рассказ русскоязычного гида обо всем, что предстанет перед вашими глазами

Свежий бриз в сердце города

Название Босфора по-турецки звучит как «Боаз», что означает «горло». Сегодня вы убедитесь в том, что морской бриз и есть дыхание Стамбула, проникнутое шумом волн, криками чаек и азанами, разносящимися с минаретов. Даже если вы прочитаете все путеводители, ничто не погрузит вас в атмосферу этого города, как прогулка по Босфору.

Морское ожерелье Стамбула

На экскурсии вы увидите старинные башни и крепости, роскошные виллы, теснящиеся по двум берегам Босфора, и мосты между Европой и Азией, поражающие своей красотой и величием.

С борта перед вами раскинутся элитные районы Бебек и Арнавуткей. Вы увидите Девичью башню и крепость Румели Хисар, мечеть Ортакей — одну из самых красивых во всем городе, а также дворцы Чыраган и Долмабахче

Организационные детали: