2 отзыва оставили туристы

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Прогулка по Босфору «All inclusive!»

Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое

5
2 отзыва
Sabri
Sabri – представитель из Стамбула
В каждом городе есть самая главная артерия — в Стамбуле это великий пролив Босфор.

Прогулка 👣 по нему на туристическом кораблике станет важной частью вашего знакомства с городом: вы увидите минареты мечетей, крепость, мосты и дворцы, понаблюдаете за чайками и полюбуетесь видами.

Распутаете историю 📖 Стамбула и сделаете сотни отличных фото.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 97€88 за экскурсиюскидка9%

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Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Прогулка по Босфору «All inclusive!»

Что вас ожидает

Места притяжения Стамбула — взгляд с Босфора
За 1, 5 часа водной прогулки по проливу вы соберете коллекцию главных достопримечательностей 🏛️ и лучше поймете устройство древнего мегаполиса. Над кромкой воды покажутся легендарные Галатская и Девичья башни, мечеть Сулеймание, крепость Румели и часть стен Константинополя. Вы полюбуетесь дворцами-шкатулками Долмабахче, Чыраган и Бейлербей, а также увидите мосты — Галатский и Босфорский.

Что помнит Константиноль-Стамбул
Мы отплывем из бухты Золотой Рог и поговорим о ее роли в истории 📖 византийской столицы ⭐️, о торговых судах и древних системах обороны на воде. Вспомним смельчака, совершившего первый в мире полет на дельтаплане с Галатской башни. Я расскажу хроники каждой достопримечательности 🏛️ и помогу вообразить те дни, когда османы захватывали Константинополь.

Буду рад сделать ваши яркие фотографии 📸 в любой момент прогулки!

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проводится на туристическом кораблике с открытой террасой. На палубе не будет многолюдно.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включено:
    — трансфер на минивэне Mercedes Vito от вашего отеля до пристани (в одну сторону)
    — билеты 🎫 на кораблик для каждого участника
    — прохладительный напиток для каждого участника
  • По запросу экскурсию ⛳ можно провести на частной яхте 🛥️ (стоимость и детали уточняйте в личном сообщении)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Прогулка по Босфору «All inclusive!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Sabri
Sabri
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Работаю в команде таких же влюбленных в свой город гидов — мы с радостью покажем вам его самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
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2 отзыва оставили туристы

16 фев 2021
Гид прекрасный! Внимательный, вежливый, знает историю и умеет заинтересовать! Очень деликатный и заботливый: помог с транспортом и показал даже больше, чем входило в экскурсию
10 фев 2021
Сабри провёл отличную экскурсию! Мы не любители организованных экскурсий, но тут совсем иначе, это было отлично проведённое время, Сабри рассказывал интересно, очень приятный и располагающий к себе собеседник, сумевший заинтересовать нас по настоящему, дать нам возможность взглянуть даже на уже знакомые нам места по новому. Попутно он дал нам полезные советы по знакомству с городом. Наша компания из шести человек, включая детей, остались довольны и благодарны за новые впечатления.

Sabri проводит ещё 5 экскурсий

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