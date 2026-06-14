2 отзыва оставили туристы

В каждом городе есть самая главная артерия — в Стамбуле это великий пролив Босфор. Прогулка по нему на туристическом кораблике станет важной частью вашего знакомства с городом: вы увидите минареты мечетей, крепость, мосты и дворцы, понаблюдаете за чайками и полюбуетесь видами. Распутаете историю Стамбула и сделаете сотни отличных фото.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Места притяжения Стамбула — взгляд с Босфора

За 1,5 часа водной прогулки по проливу вы соберете коллекцию главных достопримечательностей и лучше поймете устройство древнего мегаполиса. Над кромкой воды покажутся легендарные Галатская и Девичья башни, мечеть Сулеймание, крепость Румели и часть стен Константинополя. Вы полюбуетесь дворцами-шкатулками Долмабахче, Чыраган и Бейлербей, а также увидите мосты — Галатский и Босфорский.

Что помнит Константиноль-Стамбул

Мы отплывем из бухты Золотой Рог и поговорим о ее роли в истории византийской столицы, о торговых судах и древних системах обороны на воде. Вспомним смельчака, совершившего первый в мире полет на дельтаплане с Галатской башни. Я расскажу хроники каждой достопримечательности и помогу вообразить те дни, когда османы захватывали Константинополь.

Буду рад сделать ваши яркие фотографии в любой момент прогулки!

Организационные детали