2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Места притяжения Стамбула — взгляд с Босфора

За 1, 5 часа водной прогулки по проливу вы соберете коллекцию главных достопримечательностей 🏛️ и лучше поймете устройство древнего мегаполиса. Над кромкой воды покажутся легендарные Галатская и Девичья башни, мечеть Сулеймание, крепость Румели и часть стен Константинополя. Вы полюбуетесь дворцами-шкатулками Долмабахче, Чыраган и Бейлербей, а также увидите мосты — Галатский и Босфорский.

Что помнит Константиноль-Стамбул

Мы отплывем из бухты Золотой Рог и поговорим о ее роли в истории 📖 византийской столицы ⭐️, о торговых судах и древних системах обороны на воде. Вспомним смельчака, совершившего первый в мире полет на дельтаплане с Галатской башни. Я расскажу хроники каждой достопримечательности 🏛️ и помогу вообразить те дни, когда османы захватывали Константинополь.

Буду рад сделать ваши яркие фотографии 📸 в любой момент прогулки!

Организационные детали