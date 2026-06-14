2 отзыва оставили туристы

Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
В каждом городе есть самая главная артерия — в Стамбуле это великий пролив Босфор.
Прогулка по нему на туристическом кораблике станет важной частью вашего знакомства с городом: вы увидите минареты мечетей, крепость, мосты и дворцы, понаблюдаете за чайками и полюбуетесь видами. Распутаете историю Стамбула и сделаете сотни отличных фото.
За 1,5 часа водной прогулки по проливу вы соберете коллекцию главных достопримечательностей и лучше поймете устройство древнего мегаполиса. Над кромкой воды покажутся легендарные Галатская и Девичья башни, мечеть Сулеймание, крепость Румели и часть стен Константинополя. Вы полюбуетесь дворцами-шкатулками Долмабахче, Чыраган и Бейлербей, а также увидите мосты — Галатский и Босфорский.
Что помнит Константиноль-Стамбул
Мы отплывем из бухты Золотой Рог и поговорим о ее роли в истории византийской столицы, о торговых судах и древних системах обороны на воде. Вспомним смельчака, совершившего первый в мире полет на дельтаплане с Галатской башни. Я расскажу хроники каждой достопримечательности и помогу вообразить те дни, когда османы захватывали Константинополь.
Буду рад сделать ваши яркие фотографии в любой момент прогулки!
Организационные детали
Экскурсия проводится на туристическом кораблике с открытой террасой. На палубе не будет многолюдно.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено: — трансфер на минивэне Mercedes Vito от вашего отеля до пристани (в одну сторону) — билеты на кораблик для каждого участника
По запросу экскурсию можно провести на частной яхте (стоимость и детали уточняйте в личном сообщении)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 33942 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам читать дальшеуменьшить
увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лия
встретили на Ресепшн, все вовремя, но осталось ощущение, что для индивидуального сопровождения такого формата сумма завышена
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Кристина
Не могу сказать о других гидах, но если ваша экскурсия с Моной, считайте вам повезло! Придраться не к чему! Очень приятная девушка, грамотная, интересно и исчерпывающе преподносит информацию, ответит на любые вопросы. Ощущение, как-будто мы давно знакомы. Сама экскурсия - то, что надо для знакомства с Стамбулом. Рекомендую! Спасибо большое!
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Р
Ростислав
Мы взяли экскурсию на яхте, с нами был экскурсовод Сабри - спасибо ему огромное! Посоветовал взять с собой вина, рассказывал и про Стамбул, и про корабли - со знанием дела, читать дальшеуменьшить
потому что у него есть образование моряка:) Очень интересно слушать про правила и сложности прохождения грузовых кораблей по Босфору, когда мимо вас проплывает многоэтажная махина! Порулить тоже дали. Затея однозначно того стоит. С погодой повезло, в солнечный день лучше всего идти в интервал 16-18 часов, так не будет слишком яркого солнца. Ну и ветер, конечно, на воде всегда нужно одеваться потеплее.
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В
Валентина
Отличная, не утомительная прогулка. Нас сопровождала очень приятная девушка Диля, угощала нас вкусными семитами и печением, чай/кофе, вода, газировка детям. Диля окружила нас вниманием и заботой, провела одними из первых на корабль, посадила на лучшие места, рассказывала о достопримечательностях, которые мы проплываем. Нам все понравилось!
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Елена
Нашим гидом была Ангелина, ну просто кладезь интересной информации. Ответить могла на любой наш вопрос, очень содержательно. Рекомендую)
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Н
Нани
За нами в отель приехала шикарная машина и довезла нас до порта. Нас встретила Ангелина. Мне кажется что Ангелина знает все! Особенно меня поразил факт, что она обучалась 3 года по 3 читать дальшеуменьшить
раза в неделю (почти как институт) Османской истории. Это круто! За полтора часа морской прогулки мы узнали очень много. И как проходят турецкие свадьбы, и про флаг, и про мост мучеников и очень очень много чего другого. Ангелина с прекрасным чувством юмора. Мы и посмеялись, и послушали. В конце Ангелина нам посоветовала ресторан, где мы вкусно поужинали. Мы остались очень довольны. 👍
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