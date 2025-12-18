Приглашаем в частное путешествие по Босфору, где Европа встречается с Азией. Это не экскурсия, а возможность почувствовать город иначе: без спешки и толпы. Только вы, яхта и морской ветер, а вокруг — панорама дворцов, мечетей, крепостей и мостов.
Описание водной прогулки
- Дворец Долмабахче — резиденция султанов, сверкающая у самой воды.
- Галатская башня и исторические кварталы европейской части.
- Босфорский мост — символ соединения Европы и Азии.
- Крепость Румелихисар — форпост времён завоевания Константинополя в 15 веке.
- Дворец Бейлербейи и яхтные особняки «ялылар» на азиатском берегу.
- Панорамы пролива и города, которые можно увидеть только с воды.
На борту:
- приватная атмосфера и полная свобода передвижения.
- возможность выбрать ритм прогулки — сделать остановку для купания, фотосессии или отдыха.
- спасательные жилеты.
Организационные детали
- В стоимость входит индивидуальная прогулка по Босфору, чай, кофе.
- Перед прогулкой проведём брифинг по технике безопасности.
- С вами будет представитель нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Kuruçeşme
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — Организатор в Стамбуле
Провела экскурсии для 1017 туристов
Я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания. Мы работаем с середины 2010-х и запускаем только новые воздушные шары, следуем всем современным стандартам качества. А ещё предлагаем наземные программы для вашего отдыха. Ждём вас!
