Панорама Босфора - круиз с напитками и трансфером из центра Стамбула

Приглашаем вас на водную прогулку по сердцу Стамбула. Вас ждут виды мечетей и мостов, соединяющих два континента. Вы прочувствуете атмосферу города без спешки, насладитесь комфортом и морским ветром.
А русскоязычный гид расскажет вам о дворцах и крепостях, поделится историями о жизни на берегах Босфора.
Описание круиза
- Дворец Долмабахче — начало пути и одно из самых красивых зданий Босфора.
- Мечеть Ортакёй — культовое место для фото с видом на мост.
- Дворец Чыраган — бывшая султанская резиденция, теперь отель класса люкс.
- Дворец Бейлербейи — летняя резиденция султанов на азиатском берегу.
- Крепости Румелихисар и Анадолухисар — бастионы времён покорения Константинополя.
- Особняки «ялы» — прибрежные виллы, где снимались известные сериалы, включая «Зимородок».
- Босфорские мосты — символ связи Европы и Азии, под которыми мы пройдём.
- Панорама старого города — Айя-София и Голубая мечеть.
- Девичья башня — финальная точка прогулки и самый романтичный закат над Стамбулом.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер к пристани из туристической зоны, водная прогулка по Босфору (2 часа), сопровождение русскоязычного гида, безлимитные горячие и холодные напитки.
- Дополнительно и по желанию оплачивается обед — €10 с чел.
- Отплываем с пристани «Кабаташ» и возвращаемся на неё.
- Без возрастных ограничений, подходит для семей с детьми.
ежедневно в 15:30
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€17
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, если он находится в туристическом центре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1364 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 ноя 2025
Мы жили в Кадыкей, и самостоятельно добрались, нашли сразу, спасибо за подробное описание и объяснение. Прогулка на пароме отличная. На третьем этаже открываются потрясающие виды, мы были заворажены.
Большое спасибо за организацию.
