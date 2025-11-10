Мои заказы

Панорама Босфора - круиз с напитками и трансфером из центра Стамбула

Отойти от берега и полюбоваться городом, где встречаются Европа и Азия
Приглашаем вас на водную прогулку по сердцу Стамбула. Вас ждут виды мечетей и мостов, соединяющих два континента. Вы прочувствуете атмосферу города без спешки, насладитесь комфортом и морским ветром.

А русскоязычный гид расскажет вам о дворцах и крепостях, поделится историями о жизни на берегах Босфора.
5
1 отзыв
Описание круиза

  • Дворец Долмабахче — начало пути и одно из самых красивых зданий Босфора.
  • Мечеть Ортакёй — культовое место для фото с видом на мост.
  • Дворец Чыраган — бывшая султанская резиденция, теперь отель класса люкс.
  • Дворец Бейлербейи — летняя резиденция султанов на азиатском берегу.
  • Крепости Румелихисар и Анадолухисар — бастионы времён покорения Константинополя.
  • Особняки «ялы» — прибрежные виллы, где снимались известные сериалы, включая «Зимородок».
  • Босфорские мосты — символ связи Европы и Азии, под которыми мы пройдём.
  • Панорама старого города — Айя-София и Голубая мечеть.
  • Девичья башня — финальная точка прогулки и самый романтичный закат над Стамбулом.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер к пристани из туристической зоны, водная прогулка по Босфору (2 часа), сопровождение русскоязычного гида, безлимитные горячие и холодные напитки.
  • Дополнительно и по желанию оплачивается обед — €10 с чел.
  • Отплываем с пристани «Кабаташ» и возвращаемся на неё.
  • Без возрастных ограничений, подходит для семей с детьми.

ежедневно в 15:30

Стоимость круиза

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля, если он находится в туристическом центре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Озан
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1364 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
читать дальше

знаем, как сделать вашу прогулку особенной. Кроме того, мы предлагаем экскурсии по всему Стамбулу, Каппадокии и историческим регионам Турции. От классических маршрутов по Старому городу до тематических туров по древним святыням, природным локациям и культурным центрам страны – всё организовано профессионально и надёжно.

О
Ольга
10 ноя 2025
Мы жили в Кадыкей, и самостоятельно добрались, нашли сразу, спасибо за подробное описание и объяснение. Прогулка на пароме отличная. На третьем этаже открываются потрясающие виды, мы были заворажены.
Большое спасибо за организацию.

