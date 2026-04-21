это самая бюджетная цена из представленных. Ловите возможность!)

Тк получите на все 1000% отдачу



Прошлись по всему маршруту, что указан, и даже как будто немного больше (былие еще на обзорной площадке).



Иван безумно интересно и легко подает весь материал, с юмором.

Чувствуется его образование историка и максимальная вовлеченность в то, что он делает.



Были остановки, чтобы передохнуть, посидеть. Несмотря на длительный маршрут и особенности Стамбула (с частыми поднятиями в гору), прошел он достаточно легко (тк сначала думали, что если что уйдем пораньше, если устанем - этого не случилось и совсем не хотелось прерываться на таком интересном рассказе)



По дороге очень много гидов из других компаний здоровались с Иваном и говорили, что он лучший и нам очень повезло))) но это мы поняли сами 😄



Для первого знакомства со Стамбулом - это лучший выбор.



Иван также сделал нам общее фото и подсказывал интересные маршруты (на Принцевых островах) уже даже после проведенной экскурсии. Старались сильно не загружать его, тк он и так отработал на все 100%, но он предвосхищал просто сам все вопросы и даже больше.



Огромное спасибо, процветания Вам!