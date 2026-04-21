Готовы взглянуть на Стамбул без фильтров и влюбиться в него? Я собрал знаковые локации в один маршрут — от парка Гюльхане и Айя-Софии до Голубой мечети и панорамы Босфора.
Мы расшифруем послания византийских зодчих и османских султанов и поймём, как из осколков прошлого сложился характер современного города.
Описание экскурсии
- Парк Гюльхане. Мы начнём там, где билось сердце османского двора. Это бывшие внешние сады дворца Топкапы — оазис тишины и истории в самом центре мегаполиса.
- Улица Соукчешме. Живописная улочка с нарядными деревянными домами 18 века. Здесь вы почувствуете атмосферу старого Константинополя, увидите знаменитый османский «холодный фонтан» и византийскую цистерну, которая в наши дни используется как ресторан.
- Собор Святой Софии (снаружи). Главный свидетель истории города. Я расскажу вам о невероятных инженерных решениях 6 века и о том, как этот храм менял судьбы империй.
- Хаммам Хюррем Султан (снаружи). Шедевр великого Синана, построенный в 1556 году. Вы узнаете секреты османских банных традиций и оцените симметрию этого здания.
- Голубая мечеть (посещение, кроме пятницы). Символ города с шестью минаретами и небесно-голубыми изразцами.
- Немецкий фонтан. Изящный подарок кайзера Вильгельма II, который стал важной точкой на карте города в начале 20 века.
- Площадь Ипподром. Вы перенесётесь во времена Древнего Рима, увидите египетские обелиски и узнаете, какие страсти кипели здесь тысячи лет назад.
- Дворец Ибрагим-паши (снаружи). Самый величественный образец гражданской архитектуры 16 века, хранитель тайн эпохи Сулеймана Великолепного.
- Чемберлиташ. Увидим колонну Константина (4 век) — одну из старейших реликвий города, знаменующую рождение «Второго Рима».
- Гранд-базар. Лабиринт торговли, существующий с 15 века. Мы пройдём по шумным рядам, любуясь архитектурой (без шопинга). По воскресеньям Гранд-базар закрыт, вместо него посетим историческую площадь Беязит.
- Мечеть Сулеймание и панорама. Посетим шедевр архитектора Синана, увидим усыпальницы Сулеймана и Хюррем и насладимся лучшим видом на Золотой Рог и Босфор.
А ещё мы:
- сменим оптику, чтобы город перестал быть для вас набором картинок из путеводителя.
- постараемся понять Стамбул и его многогранную космополитическую структуру.
- проследим путь города от столицы империй до современного мегаполиса.
Организационные детали
- Оставшуюся часть стоимости можно оплатить в евро, долларах или лирах.
- В программе предусмотрены остановки для отдыха.
- Посещение музеев и храмов не требует дополнительной платы.
- Вы получите наушники, которые необходимо сдать после экскурсии.
- Длина маршрута приблизительно 6–7 км, выбирайте удобную обувь.
- Мечеть мы осматриваем изнутри — пожалуйста, помните про дресс-код (платок для женщин, по желанию захватите с собой носки).
- Эта экскурсия сложна и утомительна для детей младше 10 лет.
- С вами будет гид из нашей команды.
Закрытые объекты по дням
- понедельник: усыпальница Сулеймана и Хюррем.
- воскресенье: Гранд-базар.
- пятница: Голубая мечеть работает до 15:00.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции трамвая Гюльхане
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 13:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихангир — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 470 туристов
Мы — команда единомышленников, для которых история и культура города стали настоящим призванием. Наша миссия — превратить обычную прогулку в яркое событие, без скучных лекций и шаблонных маршрутов.
Обзорную экскурсию по Стамбулу проводил Джан. Этот гид обладает энцеклопедическими знаниями об истории Стамбула и Турции с древних веков до наших дней. Рассказывает увлеченно. Наши пожелания году Джану, чтобы экскурсионная группа больше находилась в движении, чем стояла.
Это первая поездка в Стамбул и первая экскурсия. Всё прошло замечательно, и погода была шикарная для пешей прогулки. Программа, маршрут и особенно наш гид Джихангир, который прекрасно говорит по-русски, мыслитель,
Очень познавательная экскурсия. Интересный рассказчик, в области Османской имерии. Единственное что хотелось пожелать гиду, побольше рассказывать про "второй Рим", особенно для русскоязычных туристов).
После посещения пешей экскурсии, гидом которой, был Джихангир, остались только положительные эмоции. Джихангир старается, угодить всем своим слушателям! Спасибо, за информативную, увлекательную экскурсию!
Экскурсия была очень интересная! Особенно хотелось бы отметить знание русского языка гидом, он прекрасно им владел, слушать было одно удовольствие 😍
Все прошло, живо, ярко и интересно, подача экскурсовода просто восторг! однозначно рекомендую к посещению.
экскурсия прошла на одном дыхании, интересно и познавательно
Очень приятный и обаятельный гид, благодаря маршруту прошли все ключевые достопримечательности и соориентировались как нам дальше планировать отдых. Лично нам не хватило исторических фактов, но в целом это не оставило плохого впечатления
Прекрасный гид! Маршрут вполне по силам каждому. Очень много информации и интересных локаций! Есть возможность передохнуть и перекусить во время экскурсии. На все вопросы получили достойные исчерпывающие ответы! Экскурсовод показал отличные знания по истории Стамбула и не только! Рекомендую!
Экскурсия очень понравилась и в этом конечно заслуга нашего гида Джихангира который с таким воодушевлением и знанием дела относится к своей работе, очень внимателен ко всем экскурсантам отвечает на все
Очень содержательная и познавательная экскурсия! Гид Али великолепно говорит на русском. Не торопил нас, давал время сделать фото, подробно отвечал на многочисленные вопросы. 5 часов пролетели незаметно!! Всем советую эту экскурсию в первые дни пребывания с Стамбуле.
Замечательная познавательная экскурсия с гидом Али! Больше пяти часов на одном дыхании! Чувствуется, что человек болен своим делом, очень начитан и эрудирован. Информация доносится доступным и понятным языком. Много дополнительной информации о пребывании и помощь в адаптации, особенно для тех, кто впервые в Стамбуле!
Маршрут великолепный, гид замечательный, Стамбул грандиозный! Всем рекомендую🫡
Просто потрясающая экскурсия, огромное спасибо организатору и нашему замечательному гиду-профессионалу Ивану!
Это было лучшее решение забронировать обзорную экскурсию в данном месте.
Сначала сомневалась, тк пока немного отзывов, но, возможно, из-за этого, пока
Экскурсовод Али очень интересно обо всем рассказал, удалил всем должное внимание. Дал много рекомендаций, которые нам помогли дальше хорошо отдохнуть в Стамбуле. На экскурсию пошли в первый день нашего приезда и были очень довольны, что пошли именно в первый день.
Знакомство с исторической частью Стамбула с гидом Иваном прошло очень увлекательно и интересно. Экскурсия была насыщена историческими фактами, историями, видами. Очень классный гид! Время пролетело очень быстро. Несмотря на дождливую погоду, мы обошли и осмотрели все заявленные достопримечательности. Стамбул великолепен!
