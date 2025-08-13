Мои заказы

Рисовать на воде - мастер-класс по эбру в Стамбуле

Познакомиться с традиционным турецким искусством и создать картину в старинной мастерской
Техника эбру — рисования красками на воде — используется в Турции уже много веков. В нашей студии в историческом районе Галата вы познакомитесь с признанным мастером этого искусства. И выполните под его руководством свою яркую картину.

Чашечка ароматного кофе с традиционными сладостями в атмосфере знаменитого турецкого гостеприимства дополнят этот приятный опыт.
Рисовать на воде - мастер-класс по эбру в Стамбуле© Абдулкадир
Рисовать на воде - мастер-класс по эбру в Стамбуле© Абдулкадир
Рисовать на воде - мастер-класс по эбру в Стамбуле© Абдулкадир
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Описание мастер-класса

Наша мастерская находится в историческом районе Стамбула. Здесь царит творческая атмосфера, а краски из минеральных и растительных пигментов и кисти для рисования на воде преподаватель делает сам.

  • Вы познакомитесь с техникой выполнения узора эбру
  • Наденете фартуки и погрузитесь в творческий процесс
  • Мастер будет помогать каждому участнику, если это будет необходимо
  • После окончания мастер-класса вы отдохнёте, выпьете чашечку кофе с турецкими сладостями и полюбуетесь видом Босфора

Мастер-класс подходит для любого уровня художественной подготовки. Даже если у вас совсем нет опыта рисования, картина в технике эбру у вас обязательно получится!

Кроме того на занятии вы познакомитесь:

  • с историей и культурным значением эбру
  • традиционными материалами
  • классическими мотивами узоров
  • основными техниками создания рисунка
  • современными способами применения эбру

В конце занятия каждый участник заберёт с собой свою картину размером 50х70 см и сертификат нашей мастерской.

Организационные детали

  • Принять участие в мастер-классе могут взрослые и дети старше 5 лет
  • Мастер-класс проводится на английском, русском и турецком языках

ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Стоимость мастер-класса

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У башни «Галата»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир
Абдулкадир — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1812 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
читать дальше

рад знакомству с вами и возможности открыть для вас турецкую культуру. Нам будет очень приятно видеть вас на мастер-классе, где вы почувствуете себя, как если бы вы были в компании близкого друга у себя дома.

Задать вопрос

Olesia
Olesia
14 авг 2025
Фейза профессиональный мастер. Хорошо объясняет. Готова помочь, когда необходимо.
А
Авдей
7 мая 2025
Очень интересно и необычно, супер!

