Техника эбру — рисования красками на воде — используется в Турции уже много веков. В нашей студии в историческом районе Галата вы познакомитесь с признанным мастером этого искусства. И выполните под его руководством свою яркую картину. Чашечка ароматного кофе с традиционными сладостями в атмосфере знаменитого турецкого гостеприимства дополнят этот приятный опыт.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Наша мастерская находится в историческом районе Стамбула. Здесь царит творческая атмосфера, а краски из минеральных и растительных пигментов и кисти для рисования на воде преподаватель делает сам.

Вы познакомитесь с техникой выполнения узора эбру

Наденете фартуки и погрузитесь в творческий процесс

Мастер будет помогать каждому участнику, если это будет необходимо

После окончания мастер-класса вы отдохнёте, выпьете чашечку кофе с турецкими сладостями и полюбуетесь видом Босфора

Мастер-класс подходит для любого уровня художественной подготовки. Даже если у вас совсем нет опыта рисования, картина в технике эбру у вас обязательно получится!

Кроме того на занятии вы познакомитесь:

с историей и культурным значением эбру

традиционными материалами

классическими мотивами узоров

основными техниками создания рисунка

современными способами применения эбру

В конце занятия каждый участник заберёт с собой свою картину размером 50х70 см и сертификат нашей мастерской.

Организационные детали