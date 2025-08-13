Техника эбру — рисования красками на воде — используется в Турции уже много веков. В нашей студии в историческом районе Галата вы познакомитесь с признанным мастером этого искусства. И выполните под его руководством свою яркую картину.
Чашечка ароматного кофе с традиционными сладостями в атмосфере знаменитого турецкого гостеприимства дополнят этот приятный опыт.
Описание мастер-класса
Наша мастерская находится в историческом районе Стамбула. Здесь царит творческая атмосфера, а краски из минеральных и растительных пигментов и кисти для рисования на воде преподаватель делает сам.
- Вы познакомитесь с техникой выполнения узора эбру
- Наденете фартуки и погрузитесь в творческий процесс
- Мастер будет помогать каждому участнику, если это будет необходимо
- После окончания мастер-класса вы отдохнёте, выпьете чашечку кофе с турецкими сладостями и полюбуетесь видом Босфора
Мастер-класс подходит для любого уровня художественной подготовки. Даже если у вас совсем нет опыта рисования, картина в технике эбру у вас обязательно получится!
Кроме того на занятии вы познакомитесь:
- с историей и культурным значением эбру
- традиционными материалами
- классическими мотивами узоров
- основными техниками создания рисунка
- современными способами применения эбру
В конце занятия каждый участник заберёт с собой свою картину размером 50х70 см и сертификат нашей мастерской.
Организационные детали
- Принять участие в мастер-классе могут взрослые и дети старше 5 лет
- Мастер-класс проводится на английском, русском и турецком языках
ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€63
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башни «Галата»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1812 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Olesia
14 авг 2025
Фейза профессиональный мастер. Хорошо объясняет. Готова помочь, когда необходимо.
А
Авдей
7 мая 2025
Очень интересно и необычно, супер!
Входит в следующие категории Стамбула
