Приглашаем вас в захватывающее путешествие по азиатской части Стамбула, где восточная культура встречается с современностью.
Исследуйте уникальную атмосферу и богатое наследие этого региона, наслаждаясь местной кухней и культурными достопримечательностями.
Описание экскурсииНетипичный Стамбул Стамбул — большой исторический город, полный разнообразных открытий. Например, здесь есть целый азиатский район. Мы приглашаем вас в захватывающее путешествие по азиатской части Стамбула, где традиционная восточная культура встречается с современностью. Исследуйте уникальную атмосферу и богатое наследие этого региона, наслаждаясь местной кухней и культурными достопримечательностями. Что вас ждет: Босфорский мост — первый мост, соединяющий Европу и Азию; потрясающие мечети и самая большая мечеть Турции, впечатляющая своей архитектурой и величественными размерами. Мы увидим ещё множество других достопримечательностей Стамбула, посетим район Кузгунчук, на красочных улицах которого вы почувствуете себя как в кино, и остановимся в нескольких смотровых площадках с потрясающими видами на город и Босфор. Во время экскурсии вас ожидает традиционный турецкий обед и переправа на автомобильном пароме через Босфор. Важная информация:
- При бронировании укажите, пожалуйста, номер телефона с What`s.
- App для удобства связи.
- Трансфер забирает только из центральных районов европейской части Стамбула.
- Одежда по сезону и удобная обувь.
- Можно взять с собой перекус и питьевую воду.
Экскурсия по вторникам, с 8:30 до 18:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Азиатский район
- Босфорский мост
- Холм Чамлыджа
- Мечеть Чамлыджа
- Дворец Бейлербейи
- Мечеть Михримах Султан
- Девичья башня (внешний осмотр)
- Район Кузгунчук
Что включено
- Трансфер (только туристические районы)
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Трансфер из других райнов
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия по вторникам, с 8:30 до 18:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- При бронировании укажите, пожалуйста, номер телефона с What’sApp для удобства связи
- Трансфер забирает только из центральных районов европейской части Стамбула
- Одежда по сезону и удобная обувь
- Можно взять с собой перекус и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
