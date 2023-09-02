Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула

Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса

5
1 отзыв
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Стамбул — атмосферный и многогранный город, интересный не только для взрослых, но и для детей. Предлагаю удалиться от суеты, заполняющей главные улицы и площади турецкой столицы. Я познакомлю вас с колоритными местечками азиатской части Стамбула.

Посетим Дом карикатуры, музей-парк Газхане и местный рынок, попробуем эксклюзивное турецкое мороженое.
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дом карикатуры (Karikatur Evi). Найдём его в отреставрированном старинном особняке 1906 года постройки. Познакомимся с персонажами турецких карикатур, рассмотрим интересные скульптуры.

Мечеть 19 века и узкие улочки Хасанпаша. От одноимённой мечети район и получил своё название. Из исторического наследия здесь сохранились храм и разбросанные там и тут двухэтажные дома (köşk). Окунёмся в расслабляющую атмосферу квартала и попробуем ароматную выпечку в местной пекарне.

Ресторан османской кухни. Покажу вам проверенное, уютное заведение, где есть блюда на любой вкус — от разнообразных супов, шашлыков и котлет до вегетарианских закусок на оливковом масле.

Музей-парк Газхане. Это культурный центр и арт-пространство, созданное на месте старого завода. Здесь есть Музей климата, библиотека, интерактивный научный центр для детей, где всё разрешается трогать, щупать и нажимать. Ребята могут побегать или погонять на самокате по большой площадке в парке, а взрослые — посетить галерею современного искусства.

Исторический рынок «Салы базар». По вторникам здесь можно по смешным ценам приобрести одежду и обувь известных мировых брендов. В воскресенье место превращается в блошиный рынок, наполненный антиквариатом, посудой, экзотическими статуэтками, коврами и прочими интересными вещами. Ещё тут вы найдёте экзотические фрукты и плоды кактуса.

Спа-салон в отеле. Это «вишенка на торте», приятный завершающий штрих красочного дня. Взрослые могут отдохнуть во время тайского массажа, а дети — побаловаться в тренажёрном зале отеля и поесть вкусностей в кафе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят услуги гида
  • Дополнительные расходы: услуги в спа-салоне — от 1700 лир, перекус в пекарне — от 10 лир, обед — от 200 лир
  • На рынок возьмите с собой наличные деньги (лиры)
  • Прогулка будет интересна детям от 5 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у муниципалитета района Кадыкой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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Е
2 сен 2023
Прекрасная экскурсия, дети и мы остались в восторге! Приятное общение с гидом, как будто мы старые знакомые! Очень понравилось! Реккомендую!

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