Стамбул — атмосферный и многогранный город, интересный не только для взрослых, но и для детей. Предлагаю удалиться от суеты, заполняющей главные улицы и площади турецкой столицы. Я познакомлю вас с колоритными местечками азиатской части Стамбула. Посетим Дом карикатуры, музей-парк Газхане и районы Расимпаша и Йелдерманы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дом карикатуры (Karikatur Evi). Найдём его в отреставрированном старинном особняке 1906 года постройки. Познакомимся с персонажами турецких карикатур, рассмотрим интересные скульптуры.

Мечеть 19 века и узкие улочки Хасанпаша. От одноимённой мечети район и получил своё название. Из исторического наследия здесь сохранились храм и разбросанные там и тут двухэтажные дома (köşk). Окунёмся в расслабляющую атмосферу квартала и попробуем ароматную выпечку в местной пекарне.

Ресторан османской кухни. Покажу вам проверенное, уютное заведение, где есть блюда на любой вкус — от разнообразных супов, шашлыков и котлет до вегетарианских закусок на оливковом масле.

Музей-парк Газхане. Это культурный центр и арт-пространство, созданное на месте старого завода. Здесь есть Музей климата, библиотека, интерактивный научный центр для детей, где всё разрешается трогать, щупать и нажимать. Ребята могут побегать или погонять на самокате по большой площадке в парке, а взрослые — посетить галерею современного искусства.

Мечеть Согутлучешме (1963 г.) — относительно современная интерпретация знаменитых османских мечетей с подземной парковкой и небольшим количеством магазинчиков местных производителей.

Расимпаша и Йелдейирманы — колоритные и малоизвестные среди туристов районы. Их узкие улочки удачно сочетают в себе исторические здания, современные бутики и кофейни. Также здесь расположена действующая греческая православная церковь (1926 г.) и католический собор Notre Dame du Rosaire (1895 г.), в стенах которого располагается культурный центр. Любители стрит-арта смогут оценить творчество молодых художников, работы которых украшают здесь многие здания.

Айрылык Чешмеси — одна из немногих стамбульских улиц, сохранивших османский облик. Здесь переплетается прошлое и настоящее, подчёркивается контраст вечного города, а исторический облик удачно сочетается со стрит-артом.

Пристань Кадыкой завершит нашу прогулку. Отсюда открываются замечательные виды на европейскую часть Стамбула и железнодорожный вокзал Хайдарпаша.

Организационные детали