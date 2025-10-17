Мои заказы

Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула

Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Стамбул — атмосферный и многогранный город, интересный не только для взрослых, но и для детей. Предлагаю удалиться от суеты, заполняющей главные улицы и площади турецкой столицы. Я познакомлю вас с колоритными местечками азиатской части Стамбула. Посетим Дом карикатуры, музей-парк Газхане и районы Расимпаша и Йелдерманы.
5
6 отзывов
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула

Описание экскурсии

Дом карикатуры (Karikatur Evi). Найдём его в отреставрированном старинном особняке 1906 года постройки. Познакомимся с персонажами турецких карикатур, рассмотрим интересные скульптуры.

Мечеть 19 века и узкие улочки Хасанпаша. От одноимённой мечети район и получил своё название. Из исторического наследия здесь сохранились храм и разбросанные там и тут двухэтажные дома (köşk). Окунёмся в расслабляющую атмосферу квартала и попробуем ароматную выпечку в местной пекарне.

Ресторан османской кухни. Покажу вам проверенное, уютное заведение, где есть блюда на любой вкус — от разнообразных супов, шашлыков и котлет до вегетарианских закусок на оливковом масле.

Музей-парк Газхане. Это культурный центр и арт-пространство, созданное на месте старого завода. Здесь есть Музей климата, библиотека, интерактивный научный центр для детей, где всё разрешается трогать, щупать и нажимать. Ребята могут побегать или погонять на самокате по большой площадке в парке, а взрослые — посетить галерею современного искусства.

Мечеть Согутлучешме (1963 г.) — относительно современная интерпретация знаменитых османских мечетей с подземной парковкой и небольшим количеством магазинчиков местных производителей.

Расимпаша и Йелдейирманы — колоритные и малоизвестные среди туристов районы. Их узкие улочки удачно сочетают в себе исторические здания, современные бутики и кофейни. Также здесь расположена действующая греческая православная церковь (1926 г.) и католический собор Notre Dame du Rosaire (1895 г.), в стенах которого располагается культурный центр. Любители стрит-арта смогут оценить творчество молодых художников, работы которых украшают здесь многие здания.

Айрылык Чешмеси — одна из немногих стамбульских улиц, сохранивших османский облик. Здесь переплетается прошлое и настоящее, подчёркивается контраст вечного города, а исторический облик удачно сочетается со стрит-артом.

Пристань Кадыкой завершит нашу прогулку. Отсюда открываются замечательные виды на европейскую часть Стамбула и железнодорожный вокзал Хайдарпаша.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят услуги гида
  • Дополнительные расходы: перекус в пекарне — от 20 лир, обед — от 500 лир
  • Прогулка будет интересна детям от 5 лет
  • Чтобы передвигаться по городу на общественном транспорте, вам нужно купить карту Istanbulkart. Она продаётся в желтых автоматах на остановках. Стоит 130 лир. Один проезд на катере — 30 лир, автобус и метро — по 27 лир. Ж/д Мармарай и метробус — 30-50 лир. Дети до 6 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У муниципалитета района Кадыкой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 489 туристов
С 2016 года я живу в Стамбуле. Увлекаюсь историей и достопримечательностями города. Секретарь-переводчик, прохожу обучение по специальности «Культурное наследие Турции и туризм». Мама двоих детей. Как и любая мама, каждые выходные думаю, куда сходить с детьми, чтобы они провели время с пользой. Хочу поделиться своими наблюдениями и с гостями города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
Путешествие понравилось и детям, и взрослым. Мила рассказывала интересные факты для каждого участника — и для деток 6 лет, и для мальчика 9 лет и для нас с мужем. Чувствуется,
читать дальшеуменьшить

что еще огромный багаж знаний есть у гида, но она дозировала информацию, ровно столько, сколько нам было комфортно. Редкое качество у экскурсовода, обычно все хотят блеснуть знаниями, не взирая на детскую аудиторию, или напротив, так упрощают, что становится скучно взрослым. Отдельно хочу отметить богатый, разнообразный русский язык, чтстую, живую речь, не заученные фразы. Мне бы очень хотелось вернуться к Миле на другой маршрут и точно буду рекомендовать своим знакомым.

Вам был полезен этот отзыв?
Валерий
Отличная экскурсия! Профессиональный экскурсовод!
Вам был полезен этот отзыв?
M
Прогулка получилась насыщенная и интересная. По той части Стамбула, куда редко доходят туристы. Это позволило увидеть жизнь Стамбула изнутри. Милана 10 лет живет в Стамбуле и ее рассказы переплетают исторические факты и современные в один очень интересный рассказ. И конечно же сама Милана очень душевный и замечательный человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Yuliya
Прогулка прошла в дружеской атмосфере. Мы получили понимание, как живут современные местные жители. Милана очень приятный собеседник, сориентировала нас по нашему посещению Стамбула.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасная экскурсия, дети и мы остались в восторге! Приятное общение с гидом, как будто мы старые знакомые! Очень понравилось! Реккомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хорошая прогулка для знакомства с азиатской частью Стамбула
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула»

Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
На машине
4 часа
-
5%
77 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Исследовать в дружеском формате аутентичные места азиатской стороны на автопешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от €276€290 за всё до 3 чел.
Три грани Азиатского Стамбула
Пешая
3.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Три грани Азиатского Стамбула
Исследуйте три уникальных района Азиатского Стамбула. Откройте для себя стильный Кадыкёй, традиционный Ускюдар и яркий Кузгунджук
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €176 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: кварталы, панорамы и история
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Азиатский Стамбул: кварталы, панорамы и история
Заглянуть в атмосферные районы Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и внимательно их изучить
Начало: На пристани Эминёню
13 авг в 15:00
14 авг в 15:00
от €199 за всё до 7 чел.
Стамбул на вкус: прогулка по азиатским районам
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул на вкус: прогулка по азиатским районам
Погулять по ярким кварталам и попробовать традиционные турецкие блюда
Начало: В районе Султанахмет
13 авг в 14:00
14 авг в 14:00
от €99 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €100 за экскурсию