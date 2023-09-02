Стамбул — атмосферный и многогранный город, интересный не только для взрослых, но и для детей. Предлагаю удалиться от суеты, заполняющей главные улицы и площади турецкой столицы. Я познакомлю вас с колоритными местечками азиатской части Стамбула. Посетим Дом карикатуры, музей-парк Газхане и местный рынок, попробуем эксклюзивное турецкое мороженое.

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Описание

Что вас ожидает

Дом карикатуры (Karikatur Evi). Найдём его в отреставрированном старинном особняке 1906 года постройки. Познакомимся с персонажами турецких карикатур, рассмотрим интересные скульптуры.

Мечеть 19 века и узкие улочки Хасанпаша. От одноимённой мечети район и получил своё название. Из исторического наследия здесь сохранились храм и разбросанные там и тут двухэтажные дома (köşk). Окунёмся в расслабляющую атмосферу квартала и попробуем ароматную выпечку в местной пекарне.

Ресторан османской кухни. Покажу вам проверенное, уютное заведение, где есть блюда на любой вкус — от разнообразных супов, шашлыков и котлет до вегетарианских закусок на оливковом масле.

Музей-парк Газхане. Это культурный центр и арт-пространство, созданное на месте старого завода. Здесь есть Музей климата, библиотека, интерактивный научный центр для детей, где всё разрешается трогать, щупать и нажимать. Ребята могут побегать или погонять на самокате по большой площадке в парке, а взрослые — посетить галерею современного искусства.

Исторический рынок «Салы базар». По вторникам здесь можно по смешным ценам приобрести одежду и обувь известных мировых брендов. В воскресенье место превращается в блошиный рынок, наполненный антиквариатом, посудой, экзотическими статуэтками, коврами и прочими интересными вещами. Ещё тут вы найдёте экзотические фрукты и плоды кактуса.

Спа-салон в отеле. Это «вишенка на торте», приятный завершающий штрих красочного дня. Взрослые могут отдохнуть во время тайского массажа, а дети — побаловаться в тренажёрном зале отеля и поесть вкусностей в кафе.

Организационные детали