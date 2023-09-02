Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Посетим Дом карикатуры, музей-парк Газхане и местный рынок, попробуем эксклюзивное турецкое мороженое.
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Описание
Что вас ожидает
Дом карикатуры (Karikatur Evi). Найдём его в отреставрированном старинном особняке 1906 года постройки. Познакомимся с персонажами турецких карикатур, рассмотрим интересные скульптуры.
Мечеть 19 века и узкие улочки Хасанпаша. От одноимённой мечети район и получил своё название. Из исторического наследия здесь сохранились храм и разбросанные там и тут двухэтажные дома (köşk). Окунёмся в расслабляющую атмосферу квартала и попробуем ароматную выпечку в местной пекарне.
Ресторан османской кухни. Покажу вам проверенное, уютное заведение, где есть блюда на любой вкус — от разнообразных супов, шашлыков и котлет до вегетарианских закусок на оливковом масле.
Музей-парк Газхане. Это культурный центр и арт-пространство, созданное на месте старого завода. Здесь есть Музей климата, библиотека, интерактивный научный центр для детей, где всё разрешается трогать, щупать и нажимать. Ребята могут побегать или погонять на самокате по большой площадке в парке, а взрослые — посетить галерею современного искусства.
Исторический рынок «Салы базар». По вторникам здесь можно по смешным ценам приобрести одежду и обувь известных мировых брендов. В воскресенье место превращается в блошиный рынок, наполненный антиквариатом, посудой, экзотическими статуэтками, коврами и прочими интересными вещами. Ещё тут вы найдёте экзотические фрукты и плоды кактуса.
Спа-салон в отеле. Это «вишенка на торте», приятный завершающий штрих красочного дня. Взрослые могут отдохнуть во время тайского массажа, а дети — побаловаться в тренажёрном зале отеля и поесть вкусностей в кафе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида
- Дополнительные расходы: услуги в спа-салоне — от 1700 лир, перекус в пекарне — от 10 лир, обед — от 200 лир
- На рынок возьмите с собой наличные деньги (лиры)
- Прогулка будет интересна детям от 5 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у муниципалитета района Кадыкой
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.