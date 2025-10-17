Описание экскурсии
Дом карикатуры (Karikatur Evi). Найдём его в отреставрированном старинном особняке 1906 года постройки. Познакомимся с персонажами турецких карикатур, рассмотрим интересные скульптуры.
Мечеть 19 века и узкие улочки Хасанпаша. От одноимённой мечети район и получил своё название. Из исторического наследия здесь сохранились храм и разбросанные там и тут двухэтажные дома (köşk). Окунёмся в расслабляющую атмосферу квартала и попробуем ароматную выпечку в местной пекарне.
Ресторан османской кухни. Покажу вам проверенное, уютное заведение, где есть блюда на любой вкус — от разнообразных супов, шашлыков и котлет до вегетарианских закусок на оливковом масле.
Музей-парк Газхане. Это культурный центр и арт-пространство, созданное на месте старого завода. Здесь есть Музей климата, библиотека, интерактивный научный центр для детей, где всё разрешается трогать, щупать и нажимать. Ребята могут побегать или погонять на самокате по большой площадке в парке, а взрослые — посетить галерею современного искусства.
Мечеть Согутлучешме (1963 г.) — относительно современная интерпретация знаменитых османских мечетей с подземной парковкой и небольшим количеством магазинчиков местных производителей.
Расимпаша и Йелдейирманы — колоритные и малоизвестные среди туристов районы. Их узкие улочки удачно сочетают в себе исторические здания, современные бутики и кофейни. Также здесь расположена действующая греческая православная церковь (1926 г.) и католический собор Notre Dame du Rosaire (1895 г.), в стенах которого располагается культурный центр. Любители стрит-арта смогут оценить творчество молодых художников, работы которых украшают здесь многие здания.
Айрылык Чешмеси — одна из немногих стамбульских улиц, сохранивших османский облик. Здесь переплетается прошлое и настоящее, подчёркивается контраст вечного города, а исторический облик удачно сочетается со стрит-артом.
Пристань Кадыкой завершит нашу прогулку. Отсюда открываются замечательные виды на европейскую часть Стамбула и железнодорожный вокзал Хайдарпаша.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида
- Дополнительные расходы: перекус в пекарне — от 20 лир, обед — от 500 лир
- Прогулка будет интересна детям от 5 лет
- Чтобы передвигаться по городу на общественном транспорте, вам нужно купить карту Istanbulkart. Она продаётся в желтых автоматах на остановках. Стоит 130 лир. Один проезд на катере — 30 лир, автобус и метро — по 27 лир. Ж/д Мармарай и метробус — 30-50 лир. Дети до 6 лет — бесплатно