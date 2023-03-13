Как за полдня проникнуться стамбульской атмосферой всей семьёй? Увидеть самый любимый путешественниками район, проехать на ретро-трамвайчике, насладиться городом с высоты Галатской башни, а затем посмотреть на него, оседлав волны Босфора. А чтобы было интересно и взрослым, и детям, заглянуть в комнату-вверх-ногами и отыскать любимого актера среди фигур мадам Тюссо. Похоже на идеальный план!

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Описание

Что вас ожидает

Та самая улица с трамвайчиком

Не увидеть район Бейоглу, изучая Стамбул, — ну просто непростительная ошибка. Здесь расположена самая популярная в городе площадь — Таксим, и самая любимая путешественниками улица Истикляль, по которой странствует обаятельный ретро-трамвай. Мы погуляем по колоритным закоулкам, примем участие в традиционной турецкой забаве и насладимся вкусом местного мороженого. А ещё увидим один из главных символов Стамбула — Галатскую башню, поднимемся на самый верх и полюбуемся городом с высоты птичьего полёта.

Музей иллюзий и Музей мадам Тюссо

Дальше движемся в веселый Музей иллюзий. Взрослые могут оставить здесь детей, а сами отправиться на шоппинг по Истикляль. Или же всей семьёй окунуться в мир фантазий. Вас ждет головокружительный вращающийся тоннель, комната, по которой можно походить вверх ногами, комната, бросающая вызов законам гравитации и другие занимательные местечки.

Затем заглянем к мадам Тюссо — это филиал самого популярного музея восковых фигур в мире. Здесь представлены фигуры мировых и турецких звезд кино, музыки и спорта — всего 80 персонажей.

По волнам Босфора

А закончим нашу прогулку, прокатившись на традиционном корабле Турйол по волнам Босфора до азиатской стороны и обратно. Стамбул обязательно нужно увидеть с воды! И конечно, покормить чаек — негласных хранительниц города. Вот вы уже и освоились:)

Организационные детали

Это пешеходная прогулка, наденьте удобную обувь и одежду по погоде

Начинается прогулка от площади Таксим, а заканчивается у пристани Каракёй. Можем забрать вас от отеля (если он в центре).

Дополнительные расходы