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Описание
Что вас ожидает
Та самая улица с трамвайчиком
Не увидеть район Бейоглу, изучая Стамбул, — ну просто непростительная ошибка. Здесь расположена самая популярная в городе площадь — Таксим, и самая любимая путешественниками улица Истикляль, по которой странствует обаятельный ретро-трамвай. Мы погуляем по колоритным закоулкам, примем участие в традиционной турецкой забаве и насладимся вкусом местного мороженого. А ещё увидим один из главных символов Стамбула — Галатскую башню, поднимемся на самый верх и полюбуемся городом с высоты птичьего полёта.
Музей иллюзий и Музей мадам Тюссо
Дальше движемся в веселый Музей иллюзий. Взрослые могут оставить здесь детей, а сами отправиться на шоппинг по Истикляль. Или же всей семьёй окунуться в мир фантазий. Вас ждет головокружительный вращающийся тоннель, комната, по которой можно походить вверх ногами, комната, бросающая вызов законам гравитации и другие занимательные местечки. Затем заглянем к мадам Тюссо — это филиал самого популярного музея восковых фигур в мире. Здесь представлены фигуры мировых и турецких звезд кино, музыки и спорта — всего 80 персонажей.
По волнам Босфора
А закончим нашу прогулку, прокатившись на традиционном корабле Турйол по волнам Босфора до азиатской стороны и обратно. Стамбул обязательно нужно увидеть с воды! И конечно, покормить чаек — негласных хранительниц города. Вот вы уже и освоились:)
Организационные детали
Это пешеходная прогулка, наденьте удобную обувь и одежду по погоде
Начинается прогулка от площади Таксим, а заканчивается у пристани Каракёй. Можем забрать вас от отеля (если он в центре).
Дополнительные расходы
Вход на Галатскую башню — 175 лир/чел.
Единый входной билет в оба музея — 505 лир/взр., 405 лир/дет.
Проезд на кораблике — 75 лир/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у площади Таксим или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — Организатор в Стамбуле
Провёл 13 экскурсий для 22 туристов
Мы — команда лицензированных турецких гидов. Более 5 лет организовываем туры и тимбилдинги на яхте, устраиваем традиционные обзорные и придумываем необычные экскурсии по Стамбулу, отвозим вас от аэропорта и обратно. С нами комфортно, безопасно и надежно.
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