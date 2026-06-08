Это вечернее представление в историческом медресе в центре Стамбула, где вы увидите знаменитый танец дервишей под живую традиционную музыку.
А ещё познакомитесь с философией суфизма, узнаете смысл церемонии Сема и почувствуете атмосферу мистического Востока.
А ещё познакомитесь с философией суфизма, узнаете смысл церемонии Сема и почувствуете атмосферу мистического Востока.
Описание билета
Историческое медресе в Султанахмете. Шоу проходит в атмосферном здании османской эпохи в самом сердце старого Стамбула.
Церемония Сема. Вы увидите древний духовный ритуал дервишей.
Живая музыка. Церемония сопровождается звучанием флейты ней, барабанов и восточных инструментов.
Философия суфизма. На небольшой экспозиции в медресе вы узнаете, кто такие дервиши, почему они вращаются, что означают их движения и как суфийские традиции сохранились до наших дней.
Организационные детали
- Перед началом церемонии вас встретит сопровождающий и поможет занять места
- Рассадка свободная
- Во время церемонии разрешена фото- и видеосъёмка без вспышки
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€36
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
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