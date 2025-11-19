Танец дервишей — это не просто представление, а возможность прикоснуться к мистике, философии и внутренней гармонии, которые веками составляют восточную культуру. Вы побываете в старином медресе, перенесётесь в эпоху Османской империи. Услышите звуки традиционной флейты. И конечно, увидите священные вращения.
Описание билета
У входа в старинное медресе вас встретит сопровождающий и поможет занять место в зале.
После короткого вступления начнётся ритуал Сема — мистический танец дервишей, символизирующий духовный путь человека к гармонии и богу.
- Под звуки древней флейты и барабана участники ритуала входят в состояние медитации
- Каждое их движение наполнено смыслом: снятие чёрного плаща — освобождение от земных забот, вращение — обращение к свету, раскрытые ладони — принятие мира
Вы погрузитесь в атмосферу тишины и созерцания. И оцените сакральный обряд, который столетиями сохраняет свою форму и силу.
Организационные детали
- До места проведения вы добираетесь самостоятельно, медресе находится в самом центре Стамбула
- Вы будете сидеть на стульях, рассадка свободная
- Фото- и видеосъёмка разрешена
- Экскурсионное сопровождение не предусмотрено
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Старинное медресе находится в районе Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1364 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
