Танец дервишей - мистическое шоу в сердце Стамбула

Познакомиться с духовной стороной Турции через древний суфийский ритуал
Танец дервишей — это не просто представление, а возможность прикоснуться к мистике, философии и внутренней гармонии, которые веками составляют восточную культуру. Вы побываете в старином медресе, перенесётесь в эпоху Османской империи. Услышите звуки традиционной флейты. И конечно, увидите священные вращения.
Танец дервишей - мистическое шоу в сердце Стамбула© Озан
Описание билета

У входа в старинное медресе вас встретит сопровождающий и поможет занять место в зале.

После короткого вступления начнётся ритуал Сема — мистический танец дервишей, символизирующий духовный путь человека к гармонии и богу.

  • Под звуки древней флейты и барабана участники ритуала входят в состояние медитации
  • Каждое их движение наполнено смыслом: снятие чёрного плаща — освобождение от земных забот, вращение — обращение к свету, раскрытые ладони — принятие мира

Вы погрузитесь в атмосферу тишины и созерцания. И оцените сакральный обряд, который столетиями сохраняет свою форму и силу.

Организационные детали

  • До места проведения вы добираетесь самостоятельно, медресе находится в самом центре Стамбула
  • Вы будете сидеть на стульях, рассадка свободная
  • Фото- и видеосъёмка разрешена
  • Экскурсионное сопровождение не предусмотрено

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Старинное медресе находится в районе Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1364 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
читать дальше

знаем, как сделать вашу прогулку особенной. Кроме того, мы предлагаем экскурсии по всему Стамбулу, Каппадокии и историческим регионам Турции. От классических маршрутов по Старому городу до тематических туров по древним святыням, природным локациям и культурным центрам страны – всё организовано профессионально и надёжно.

Входит в следующие категории Стамбула

