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петь и играть на инструментах. Это было для меня как знакомство и приглашение к участию в действии. Через некоторое время на сцену вышли несколько дервишей в темном одеянии и стали приветствовать Бога и участников поклонами. Потом сняли темные одежды и остались в белом одеянии. Далее монахи распределились по кругу,а один из них встал в центр, и вместе с музыкой они начали кружится,закрыв глаза и сменяя один другого в этом кругу. Это был транс и медитация. Зрелище завораживало, белве одеярия превратились ч диковинные цвнтв, монахи менялись местами в танце и делали это,чуть закинув голову вверх, подняв обе руки в определенном положении и закрыв глаза. Действие продолжалось около 40 минут, далее монахи стали кружится медленнее и вскоре вернулись к поклонам, и покидали помещение лицом к участникам. Это было потрясающе вибрация звука инструментов,шелест одеяний и атмосфера в зале говорили о том, что здесь открылась частичка веры через танец и я как будто чувствовала мощь их духовных намерений,передаваемых через это необыкновение кружение.