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Шоу дервишей в зале старинного хамама
Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша
Начало: В районе Сиркеджи
«Стоит знать о дервишах перед тем, как отправиться на шоу»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€39 за билет
Билеты
1 час
Шоу танцующих дервишей Мевлеви: билет на незабываемое представление
Искусство дервишей оживает в Стамбуле. Наследие ЮНЕСКО и духовное великолепие в каждом движении
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
«Кто такие дервиши Когда-то в рядах мусульман появились сообщества — ордена, в каждом из которых был собственный свод правил, порядки и ритуалы»
Расписание: вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €25 за билет
Билеты
1 час
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало: В районе Султанахмет
«Действие начнется со стихов Руми во славу пророка Мухаммеда и продолжится чарующими движениями семазенов — так называют танцующих дервишей»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€25 за билет
Билеты
1 час
Билет на шоу танцующих дервишей
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
«Кто такие дервиши Когда-то в рядах мусульман появились сообщества — ордена, в каждом из которых был собственный свод правил, порядки и ритуалы»
Расписание: Каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€39 за билет
Билеты
1 час
Шоу вращающихся дервишей
«Шоу вращающихся дервишей – это незабываемое духовное путешествие»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
€33 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения26 мая 2024Я очень хорошо чувствовала движение энергии, как она закручивается. Исполнители читали молитву и погружали в транс, теряешь чувство времени. Рекомендую практикующим людям, точно оценят!
- ЕЕкатерина15 мая 2024Рекомендую заказывать шоу именно здесь, при входе билеты стоят дороже. Все понравилось, нас проводили до самого зала, все организовали. Спасибо!
- ААнна11 мая 2024Своеобразно, но сходить можно
- ДДарья7 мая 2024Вас действительно посадят на лучшие места - в первый ряд. Текст программы - только турецкий или английский. Аутентичное представление -
- EEvgeniy30 апреля 2024Спасибо за грамотную и гибкую организацию! Само шоу тоже интересное.
- РРаушан5 апреля 2024Добрый вечер! Шоу очень понравилось. Танец дервишей завораживает!
- ЕЕвгения12 марта 2024Было очень интересно поучаствовать в древнем обычае. Перед шоу нас угостили чаем.
- VVkt200787 декабря 2023Придя на шоу дервишей в камерный зал музея, я была потрясена акустикой в помещении. Вначале появились несколько дервишей и стали
- ГГульжан18 августа 2023Всё отлично, оперативно, спасибо!
- ММарк25 июля 2023Живое шоу вращающихся дервишейОтличный тур, но не подходит для маленьких детей. Немного долго, но я не жалею
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Шоу дервишей»
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