Экскурсии на шоу Дервишей в Стамбуле

Найдено 5 экскурсий в категории «Шоу дервишей» в Стамбуле, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Билеты
1 час
41 отзыв
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша
Начало: В районе Сиркеджи
«Стоит знать о дервишах перед тем, как отправиться на шоу»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
39 за билет
Билет на шоу танцующих дервишей
Билеты
1 час
64 отзыва
Шоу танцующих дервишей Мевлеви: билет на незабываемое представление
Искусство дервишей оживает в Стамбуле. Наследие ЮНЕСКО и духовное великолепие в каждом движении
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
«Кто такие дервиши Когда-то в рядах мусульман появились сообщества — ордена, в каждом из которых был собственный свод правил, порядки и ритуалы»
Расписание: вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 25 за билет
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Билеты
1 час
19 отзывов
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало: В районе Султанахмет
«Действие начнется со стихов Руми во славу пророка Мухаммеда и продолжится чарующими движениями семазенов — так называют танцующих дервишей»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
25 за билет
Билет на шоу танцующих дервишей
Билеты
1 час
15 отзывов
Билет на шоу танцующих дервишей
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
«Кто такие дервиши Когда-то в рядах мусульман появились сообщества — ордена, в каждом из которых был собственный свод правил, порядки и ритуалы»
Расписание: Каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
39 за билет
Шоу вращающихся дервишей
Билеты
1 час
Шоу вращающихся дервишей
«Шоу вращающихся дервишей – это незабываемое духовное путешествие»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
33 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Я очень хорошо чувствовала движение энергии, как она закручивается. Исполнители читали молитву и погружали в транс, теряешь чувство времени. Рекомендую практикующим людям, точно оценят!
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Рекомендую заказывать шоу именно здесь, при входе билеты стоят дороже. Все понравилось, нас проводили до самого зала, все организовали. Спасибо!
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Билет на шоу танцующих дервишей
    Своеобразно, но сходить можно
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Вас действительно посадят на лучшие места - в первый ряд. Текст программы - только турецкий или английский. Аутентичное представление -
    читать дальше

    для тех, кто понимает куда пришёл и зачем. Остальным может быть скучно. Доплату перед мероприятием вас попросят сделать строго наличными (никакие карты не принимают - иностранные, российские - без разницы. Только нал)

  • E
    Evgeniy
    30 апреля 2024
    Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
    Спасибо за грамотную и гибкую организацию! Само шоу тоже интересное.
    Спасибо за грамотную и гибкую организацию! Само шоу тоже интересное
  • Р
    Раушан
    5 апреля 2024
    Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
    Добрый вечер! Шоу очень понравилось. Танец дервишей завораживает!
    Добрый вечер! Шоу очень понравилось. Танец дервишей завораживает!
  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
    Было очень интересно поучаствовать в древнем обычае. Перед шоу нас угостили чаем.
  • V
    Vkt20078
    7 декабря 2023
    Билет на шоу танцующих дервишей
    Придя на шоу дервишей в камерный зал музея, я была потрясена акустикой в помещении. Вначале появились несколько дервишей и стали
    читать дальше

    петь и играть на инструментах. Это было для меня как знакомство и приглашение к участию в действии. Через некоторое время на сцену вышли несколько дервишей в темном одеянии и стали приветствовать Бога и участников поклонами. Потом сняли темные одежды и остались в белом одеянии. Далее монахи распределились по кругу,а один из них встал в центр, и вместе с музыкой они начали кружится,закрыв глаза и сменяя один другого в этом кругу. Это был транс и медитация. Зрелище завораживало, белве одеярия превратились ч диковинные цвнтв, монахи менялись местами в танце и делали это,чуть закинув голову вверх, подняв обе руки в определенном положении и закрыв глаза. Действие продолжалось около 40 минут, далее монахи стали кружится медленнее и вскоре вернулись к поклонам, и покидали помещение лицом к участникам. Это было потрясающе вибрация звука инструментов,шелест одеяний и атмосфера в зале говорили о том, что здесь открылась частичка веры через танец и я как будто чувствовала мощь их духовных намерений,передаваемых через это необыкновение кружение.

  • Г
    Гульжан
    18 августа 2023
    Билет на шоу танцующих дервишей
    Всё отлично, оперативно, спасибо!
  • М
    Марк
    25 июля 2023
    Живое шоу вращающихся дервишей
    Отличный тур, но не подходит для маленьких детей. Немного долго, но я не жалею

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Шоу дервишей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Шоу дервишей в зале старинного хамама
  2. Билет на шоу танцующих дервишей
  3. Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
  4. Билет на шоу танцующих дервишей
  5. Шоу вращающихся дервишей
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Шоу дервишей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 39. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Шоу дервишей», 139 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам