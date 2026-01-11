Станьте свидетелем уникального шоу «Танец дервишей» в Стамбуле, где духовная практика превращается в завораживающее зрелище.
Это представление, признанное наследием ЮНЕСКО, раскрывает сакральный смысл ритуального танца суфиев. Вечер пройдет в музыкальном салоне известного композитора в районе Кумкапи. Шоу длится около часа, а сопровождающие сотрудники говорят на английском. Зрительный зал вмещает до 100 человек в высокий сезон
Это представление, признанное наследием ЮНЕСКО, раскрывает сакральный смысл ритуального танца суфиев. Вечер пройдет в музыкальном салоне известного композитора в районе Кумкапи. Шоу длится около часа, а сопровождающие сотрудники говорят на английском. Зрительный зал вмещает до 100 человек в высокий сезон
5 причин купить этот билет
- ✨ Уникальное шоу-программа
- 🕌 Исторический район Кумкапи
- 🎭 Духовное наследие ЮНЕСКО
- 📜 Стихи Руми в программе
- 👥 Большой зал для зрителей
Что можно увидеть
- Дом-музыкальный салон
Описание билета
Танец-молитва
Со средних веков суфии обращаются к Всевышнему удивительным и красивым способом — с помощью ритуального танца. Это не просто кружение в пространстве: каждое движение отточено и несет глубокий сакральный смысл, каждая деталь костюма символична. Действие начнется со стихов Руми во славу пророка Мухаммеда и продолжится чарующими движениями семазенов — так называют танцующих дервишей.
Организационные детали
- Обратите внимание, что это не экскурсия и не аутентичный ритуал, а шоу-программа
- Шоу длится 50-60 минут + 20-30 минут на сбор и размещение зрителей
- Мы заранее пришлем вам всю информацию и пояснения на русском языке, но на месте сопровождающие и размещающие вас сотрудники будут англоговорящие
- В высокий сезон количество гостей в большом зале может достигать 100 человек
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
|Дети до 3 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 19233 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Обстановка завораживающая. Медитативный голос и игра инструментов сыграла свою роль, пол зала спало. Но проснулись когда вышли дервиши. Очень интересно. Мест на площадке достаточно видимость со всех мест отличная.
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Интересно, необычно,аутентично. Мне вообще нравятся мероприятия такого плана!
Ярко красный наряд дервиша просто завораживает и притягивает взгляд. Спасибо!
Ярко красный наряд дервиша просто завораживает и притягивает взгляд. Спасибо!
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Понравилось мероприятие, увидела, что хотела) Спасибо!!!🙏🏻
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Спасибо за организацию данного мероприятия.
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Е
Укороченный вариант для туристов) чуть попроще, чуть покороче, но, вцелом для короткого знакомства ок.
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Это было потрясающее представление!!! 😍 Сначала около 20 мин играли музыканты, вокалист так красиво распевал звуки, будто на волнах качаешься… А позже вышли дервиши… С виду обычные мужчины, а такие грациозные движения. Правда было очень красиво наблюдать их кружение-медитацию!!!
Только зал показался маловат… В большем зале музыка звучала бы объемнее.
Спасибо за чаёк🙏🥰
Только зал показался маловат… В большем зале музыка звучала бы объемнее.
Спасибо за чаёк🙏🥰
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