То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)

Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Старого города
В этой программе — всё что нужно для знакомства со Стамбулом.

Мечети, словно вырезанные из открыток, колоритный базар, от которого веет запахами специй и турецких сладостей, дворец, внутрь которого не обязательно заходить, чтобы оценить его роскошную архитектуру и знаменитые ворота. С вами будет гид, который погрузит в историю города — от Римской империи до наших дней.
5
2 отзыва
То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)
То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)
То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Голубая мечеть. Вы полюбуетесь прекрасными изразцами и витражами и узнаете, почему у этой мечети целых 6 минаретов.

Мечеть Сулеймание. Одна из жемчужин Старого города, любимая мечеть местных. Отсюда открывается прекрасная панорама, ведь Сулеймание находится на холме. Также вы увидите усыпальницу султана Сулеймана и Роксоланы.

Дворец Топкапы. Мы посетим его первый двор бесплатно. Вы услышите историю гарема во дворце, увидите знаменитые ворота и лобное место, где казнили одного визиря. Узнаете, как управляли империей, по какому закону восходили на престол и почему происходили братоубийства.

Гранд-базар. Знаменитый базар 15 века. Вы насладитесь особой восточной атмосферой с коврами и другими товарами, узнаете, почему турчанки так ценили золото, и попробуете рахат лукум.

Святая София. Осмотрим снаружи легендарный визайнтийский храм, обсудим его долгую и полную невероятных деталей историю. После чего вы сможете самостоятельно посетить музей и мечеть внутри.

Организационные детали

  • Гранд-базар закрыт по воскресеньям, вместо него в этот день можем посетить мечеть Баезид или Египетский рынок
  • По вторникам посещение первого двора дворца Топкапы не возможно, но я расскажу вам про дворец перед главными воротами
  • Для посещения мечетей девушкам нужны платки на голову и закрытая одежда
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Голубой мечети
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Екатерина
11 мая 2024
Отличная экскурсия! Интересно, спокойно, не спеша, не смотря на непогоду!) не заметили как прошли 3 часа.
Н
30 апр 2024
Отличная экскурссия для тех, кто не хочет стоять в длинных очерядях у самых известных достопримечательностей. Но тем не менее вы посетите Голубую мечеть, услышите прекрасную историю про Собор Святой истории
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и узнаете почему хамам -место для выбора будущей невесты. Все проходит в неспешной прогулке по исторической части Стамбула с необычными фактами и историями о Стамбуле. Спасибо нашему гиду, Сефе, за прекрасные 3 часа экскурссии и, конечно, за фотоконтент.

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