В этой программе — всё что нужно для знакомства со Стамбулом. Мечети, словно вырезанные из открыток, колоритный базар, от которого веет запахами специй и турецких сладостей, дворец, внутрь которого не обязательно заходить, чтобы оценить его роскошную архитектуру и знаменитые ворота. С вами будет гид, который погрузит в историю города — от Римской империи до наших дней.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Голубая мечеть. Вы полюбуетесь прекрасными изразцами и витражами и узнаете, почему у этой мечети целых 6 минаретов.

Мечеть Сулеймание. Одна из жемчужин Старого города, любимая мечеть местных. Отсюда открывается прекрасная панорама, ведь Сулеймание находится на холме. Также вы увидите усыпальницу султана Сулеймана и Роксоланы.

Дворец Топкапы. Мы посетим его первый двор бесплатно. Вы услышите историю гарема во дворце, увидите знаменитые ворота и лобное место, где казнили одного визиря. Узнаете, как управляли империей, по какому закону восходили на престол и почему происходили братоубийства.

Гранд-базар. Знаменитый базар 15 века. Вы насладитесь особой восточной атмосферой с коврами и другими товарами, узнаете, почему турчанки так ценили золото, и попробуете рахат лукум.

Святая София. Осмотрим снаружи легендарный визайнтийский храм, обсудим его долгую и полную невероятных деталей историю. После чего вы сможете самостоятельно посетить музей и мечеть внутри.

Организационные детали